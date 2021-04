Couragierte Zeugen stellen betrunkenen Täter nach Einbrüchen

Kassel-Mitte (ots) – Zwei couragierten Zeugen ist es zu verdanken, dass in der Nacht zum heutigen Dienstag ein Einbrecher in der Kasseler Friedrich-Ebert-Straße auf frischer Tat festgenommen werden konnte. Der erheblich alkoholisierte Mann, bei dem ein Atemalkoholtest später knapp 3,5 Promille ergab, war vor dem Einbruchsversuch in eine Apotheke offenbar bereits in eine nahegelegene Bäckerei eingestiegen. Gegen ihn wird nun wegen zweifachen Einbruchs und Sachbeschädigung ermittelt.

Die beiden Zeugen hatten den Einbruch in die Bäckerei nahe der Westendstraße gegen 00:45 Uhr entdeckt und zwei unbekannte Männer flüchten sehen. Die sofort alarmierten Polizisten des Reviers Mitte stellten fest, dass die Scheibe der Eingangstür mit einem Pflanzstein eingeworfen worden war. Beute hatten die Täter nach bisherigem Ermittlungsstand nicht gemacht, dafür aber mit ihrem Vorgehen einen Schaden von mehreren Hundert Euro angerichtet.

Noch während die Streife am Tatort die Anzeige aufnahm, wurden die gleichen Zeugen auf ihrem Heimweg auf den Einbruchsversuch in die nur 150 Meter entfernte Apotheke aufmerksam. Dort ertappten sie den zuvor geflüchteten 21-Jährigen, der mit einer Glasflasche und einer Holzpalette vergeblich versuchte, eine Hintertür aus Sicherheitsglas einzuschlagen. Die Zeugen griffen beherzt ein, indem sie den Einbrecher stellten und bis zum Eintreffen der Polizisten festhielten. Seinem Komplizen gelang hingegen die Flucht.

Da sich der festgenommene Mann aus Kassel aufgrund seiner Alkoholisierung kaum auf den Beinen halten konnte, brachten ihn die Beamten anschließend zur Ausnüchterung in eine Gewahrsamszelle im Polizeipräsidium. Dort entnahm ein Arzt bei ihm eine Blutprobe. Zeugen, die den Ermittlern des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo Hinweise auf den geflüchteten Komplizen geben können, werden gebeten, sich unter Tel.: 0561-9100 bei der Polizei zu melden.

Wohnungseinbrecher nutzen kurze Abwesenheit

Kassel-Bad Wilhelmshöhe (ots) – Die kurze Abwesenheit der Bewohner von rund 2 Stunden nutzten am Montag 12.04.2021 unbekannte Einbrecher in der Druseltalstraße in Kassel. Die Täter waren auf bislang nicht abschließend bekannte Weise in das Mehrfamilienhaus gelangt und hatten anschließend die Wohnungstür im 1. Stock gewaltsam aufgehebelt.

In der Wohnung durchsuchten die Einbrecher sämtliche Schränke in mehreren Räumen und erbeuteten Bargeld sowie die Reisepässe der dort wohnenden Familie. Mit dem Diebesgut flüchteten die Täter anschließend aus dem Haus und weiter in unbekannte Richtung. Der Einbruch war von den Bewohnern gegen 19:45 Uhr entdeckt worden. Die daraufhin sofort eingeleitete Fahndung durch die Polizei führte anschließend nicht mehr zum Erfolg.

Die weiteren Ermittlungen werden von den Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die am gestrigen Abend im Bereich Druseltalstraße/ Bertha-von-Suttner-Straße verdächtige Personen beobachtet haben und Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel.: 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

Landkreis Kassel

Unfall B7: 61-Jährige schwer verletzt – Vollsperrung bis in den Abend

Helsa (ots) – Bei dem Unfall auf der B 7 bei Helsa-Waldhof, der sich am gestrigen Montagnachmittag gegen 16:10 Uhr ereignete, ist eine 61 Jahre alte Frau aus Hessisch Lichtenau schwer, aber nach derzeitigen Erkenntnissen offenbar nicht lebensgefährlich verletzt worden. Zwei Insassen eines weiteren Fahrzeugs wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Die Sperrung der B 7 wegen der Rettungs- und Bergungsarbeiten sowie der Arbeiten eines Gutachters dauerten bis ca. 20.30 Uhr.

Wie die am Unfallort eingesetzten Beamten des Polizeireviers Ost zum Unfallhergang berichten, war die 61-Jährige mit einer Mercedes E-Klasse von Helsa kommend in Richtung Hessisch Lichtenau unterwegs. Aus noch unbekannten Gründen kam sie in Höhe der Siedlung Waldhof von ihrem Fahrstreifen ab und fuhr ungebremst in den Gegenverkehr.

Ein ihr dort entgegenkommender Lkw führte zwar noch eine Vollbremsung durch, der

37-jährige Fahrer aus Calden konnte einen Frontalzusammenstoß beider Fahrzeuge allerdings nicht mehr verhindern.

Sowohl der 37-Jährige als auch sein 32-jähriger Beifahrer aus Kassel zogen sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Darüber hinaus war ein 20-Jähriger aus Kassel mit einem Sprinter noch auf den stark bremsenden Lkw aufgefahren. Der 20-Jährige blieb unverletzt. An allen drei Fahrzeugen war bei dem Unfall Sachschaden entstanden. Der Wagen der

61-Jährigen wurde für die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang sichergestellt.

