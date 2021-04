Ein Mann, 3 Haftbefehle – Mehrfach gesuchter Straftäter gefasst

Frankfurt-Flughafen (ots) – Bei seiner Einreise aus Istanbul klickten am 12.04.2021 für einen 41-jährigen Nigerianer die Handschellen am Frankfurter Flughafen. Bundespolizisten nahmen den polizeibekannten Mann, gegen den gleich 3 Haftbefehle bestanden, unmittelbar am Flugzeug fest. Im März 2015 verurteilte ihn ein hessisches Gericht unter anderem wegen Beihilfe zum unerlaubten Handel mit Betäubungsmitteln zu einer Freiheitsstrafe von 9 Monaten.

Ein Jahr später wurde er von einem bayrischen Gericht wegen Diebstahls zu 6 Monaten Haft verurteilt, wovon er nun noch 62 Tage Restfreiheitsstrafe zu verbüßen hat. Zusätzliche 72 Tage Ersatzfreiheitsstrafe resultieren schließlich aus dem Urteil eines weiteren bayrischen Gerichts. Dieses hatte den Mann im Januar 2020 wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu einer Geldstrafe von 120 Tagessätzen á 25 Euro verurteilt.

Die zwischenzeitlich ergangenen Haftbefehle bestanden allesamt erst seit März 2021.

Die Bundespolizei lieferte den Mann in die Justizvollzugsanstalt Preungesheim ein.

Quelle: Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main

Frau beißt Polizisten

Frankfurt-Preungesheim (ots)-(em) – In der vergangenen Nacht 12.-13.04.2021 rief eine 43-jährige Frau die Polizei auf den Plan. Sie musste in eine psychiatrische Einrichtung verbracht werden. Gegen 00.15 Uhr alarmierten mehrere Anwohner die Polizei, da eine Frau in der Boskoopstraße Gegenstände auf fremde Balkone werfen und lautstark auf sich aufmerksam machen soll.

Vor Ort eingetroffen, hatte sich die Frauzwischenzeitlich in dem Badezimmer ihrer Wohnung eingeschlossen. Als die Beamten die Tür schließlich geöffnet hatten, ging die 43-jährige Frau sofort auf eine Polizistin zu, beleidigte sie und versuchte ihr ins Gesicht zu schlagen. Die Beamten versuchten die Frau daraufhin zu Boden zu bringen. Hierbei biss sie einem 23-jährigen Polizisten in den Unterarm.

Schlussendlich wurde die 43-jährige Frau in eine psychiatrische Einrichtung verbracht. Der 23-jährige Beamte musste sich aufgrund der Verletzung in ambulante ärztliche Behandlung begeben. Gegen die 43-jährige Frau wird nun wegen des Verdachts des tätlichen Angriffes gegen Vollstreckungsbeamte, des Verdachts der Beleidigung sowie des Verdachts der Körperverletzung ermittelt.

Der Händler Deines Vertrauens

Frankfurt-Fechenheim (ots)-(ne) – Dass der Handel mit Betäubungsmittel zwar grundsätzlich strafbar ist, war einem 25-jährigen Mieter aus der Leo-Gans-Straße durchaus bekannt, hielt ihn aber nicht davon, eben diesem Geschäft nachzugehen. Das führte dazu, dass Zivilermittler auf den jungen Mann aufmerksam wurden und sowohl den 25-Jährigen, als auch seine beiden Kunden (19 und 27 Jahre) am Montagabend 12.04.2021 nach erfolgreichen Verkauf von insgesamt rund 20g Marihuana vorübergehend festnahmen.

Die Beamten konnten ihren Verdacht des regen Handeltreibens dann schließlich mit einigen Beweismitteln untermauern, welche sie bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung des 25-Jährigen entdeckten. Rund 140g Marihuana und die für BtM-Geschäfte typischen Dealerutensilien wurden beschlagnahmt. Der 25-Jährige begab sich, eigenen Angaben zufolge, vor mehreren Monaten in dieses wohl äußerst lukrative Geschäftsfeld und darf sich demzufolge nun wegen des illegalen Handels von Cannabis in nicht geringer Menge verantworten.

