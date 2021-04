Mannheim: Neues von der Alten Feuerwache Mannheim

Mannheim – Was wäre dies für ein Konzert-Frühling geworden! Das Lumpenpack hätte im April 2021 in der Alten Feuerwache gespielt, ebenso die britische Indie-Band Metronomy, der Techno-Künstler Christian Löffler oder die Jazz-Newcomer Fazer. Und bis vor wenigen Wochen hatte das Team der Alten Feuerwache Mannheim fest geglaubt, allen Widrigkeiten zum Trotz, doch das ein oder andere Live-Konzert realisieren zu können… Aber mehr muss man dazu wohl nicht sagen.

Leider muss es in der Konzerthalle der Alten Feuerwache also nach wie vor stumm bleiben, nicht aber an den Bildschirmen!

Im April wird die Reihe MUTED fortgesetzt, die schon im Juni letzten Jahres als MUTED-Talk Lokalhelden wie DJ MoERockZ und Benjamin Jantzen aka Pixelschubser in die Alte Feuerwache lud, um über ihre Arbeit und ihr Leben in Pandemiezeiten zu sprechen und ihre Lieblingsplatten vorzuspielen. Was damals noch mit Publikum erlebbar war, passiert ab jetzt jeden Donnerstag zur Primetime um 20:15 Uhr als MUTED-Podcast im kostenlosen Videostream und später nachhörbar als Audiopodcast unter https://www.mixcloud.com/AlteFeuerwacheMannheim.

Ab dem 15. April beherbergt die Alte Feuerwache die Feuergriffel-Stadtschreiberin Julia Willmann. Die Autorin wurde mit ihrem Buchprojekt „Die keine Fiege ii und das Rauschen der Welt“ aus 42 Einsendungen zur Feuergriffel-Stipendiatin 2021 gekürt und wird für drei Monate die Turmwohnung der Alten Feuerwache beziehen, um dort zu arbeiten. Mit dem Preis fördert die Stadtbibliothek Mannheim alle zwei Jahre ein Kinder- und Jugendbuchprojekt.

Gearbeitet wird auch im Studio der Alten Feuerwache: Für MUTED-Residency entwerfen die Sängerin Jutta Glaser und der Gitarrist Claus Boesser-Ferrari im Auftrag der Alten Feuerwache eine Collage, bei der Gedichten und Zeichnungen der libanesischen Schriftstellerin und Malerin Etel Adnan ein eigener Soundtrack gegenübergestellt werden soll. Die Musik von „Etel Adnan/Return & Crossing“ wird zwischen dem 19. und 23. April vor Ort entwickelt und geprobt und soll im Herbst/Winter in der Alten Feuerwache vor Publikum aufgeführt werden.

Weiter geht MUTED-Residency dann am 24. April mit einem Projekt des Schlagzeugers Nicholas Stampf. Infos dazu folgen zeitnah.

Im April startet auch die diesjährige STADT.WAND.KUNST-Saison. Der Berliner Künstler KERA wird ab dem 20.04. in der Dalbergstrasse am Werk sein. Alles zum Projekt findet man auf www.stadt-wand-kunst.de.