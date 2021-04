E-Bike-Fahrer gibt nach Unfall falsche Personalien an – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am Sonntagnachmittag 11.04.2021 gegen 16:30 Uhr, soll ein E-Bike-Fahrer an der Kreuzung Freiastraße/Valentin-Bauer-Straße ein Auto gestreift und einen Schaden von ca. 350 Euro verursacht haben. Der Autofahrer und der E-Bike-Fahrer tauschten vor Ort Personalien aus und fuhren weiter. Nachdem der Autofahrer zur Adresse des E-Bike-Fahrers fuhr, stellte er fest, dass der E-Bike-Fahrer scheinbar falsche Personalien angegeben hatte.

Der E-Bike-Fahrer wird wie folgt beschrieben:

männlich, ca. 60-65 Jahre alt, ca. 170cm groß, kräftige Statur. Er fuhr mit einem schwarzen E-Bike mit einem schwarz-weißen Sattel. Gegen den noch unbekannten E-Bike-Fahrer wird nun wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt.

Wer hat den Unfall beobachtet oder kann Hinweise zu dem flüchtigen E-Bike-Fahrer machen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Zeugen versuchen vermeintlichen Dieb zu stellen – Zeugen und Geschädigte gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am Sonntagmorgen 11.04.2021 gegen 09:30 Uhr, wurde der Polizei Ludwigshafen eine verdächtige Person gemeldet. Ein 66-Jähriger und ein 70-Jähriger hatten zuvor auf einem Kleingartengrundstück (Eichenstraße/Maudacher Straße) einen unbekannten Mann gesehen. Der Unbekannte habe 50 Euro angeboten, wenn die Männer ihn gehen lassen. Nachdem der 66-Jährige und der 70-Jährige die Polizei verständigen wollten, flüchtete der Unbekannte.

Die Zeugen wollten diesen festhalten, wobei der Unbekannte seinen Rucksack verlor.

Der 66-Jährige wurde außerdem von dem Flüchtenden getreten und wurde leicht verletzt. Der Unbekannte konnte unerkannt flüchten.

Täterbeschreibung:

männlich, ca.30-35 Jahre alt, athletische Statur, ca. 195 cm groß, kurzes blondes Haar, drei-Tage Bart, bekleidet mit orangefarbener Arbeitsjacke mit blauen Reflektorstreifen und einer dunkelblauen Arbeitshose mit integrierten Kniepolstern.

In dem zurückgelassenen Rucksack konnten die verständigten Polizeibeamten u.a. Messing-Dekorations- und Verzierungsgegenstände feststellen. Vermutlich handelt es sich hierbei um Diebesgut. Dies könnte zuvor vom nahegelegenen Friedhof Mundenheim entwendet worden sein.

Wer hat am Sonntagmorgen im Bereich der Eichenstraße/Maudacher Straße die beschriebene Person gesehen oder kann Hinweise zu der flüchtigen Person geben? Wem wurden am vergangenen Wochenende Dekorations- bzw. Verzierungsgegenstände aus Messing entwendet?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer

0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Unter Alkoholeinfluss Autofahrerin bei Unfall verletzt und geflüchtet

Ludwigshafen (ots) – Am Sonntagabend 11.04.2021 gegen 20:45 Uhr, soll ein 26-jähriger Autofahrer beim Abbiegen von der Bexbacher Straße in die Sternstraße die Vorfahrt einer 24-jährigen Autofahrerin missachtet haben. Beide Autos stießen zusammen. Durch den Unfall wurde die 24-Jährige leicht verletzt.

Der 26-Jährige flüchtete von der Unfallstelle. Er konnte jedoch ermittelt und zu Hause angetroffen werden. Der 26-Jährige war deutlich alkoholisiert. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,6 Promille. Zudem war er nicht im Besitz eines Führerscheins. Ihm wurde auf der Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen.

Der Einfluss von Alkohol und anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere. Gegen den unter Alkoholeinfluss stehenden Unfallverursacher wurde u.a. ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Gegen ihn kann eine Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder eine Geldstrafe verhängt werden.

Streit wegen Falschparkens eskaliert

Ludwigshafen (ots) – Am Sonntagabend 11.04.2021 gegen 18:00 Uhr, eskalierte ein Streit in der Hemshofstraße und endete in einer körperlichen Auseinandersetzung. Vier Männer im Alter von 26-54 Jahren seien in Streit geraten, da eine 39-Jährige unberechtigt auf einem Anwohnerparkplatz geparkt haben soll. Die 39-Jährige soll aggressiv auf ihr Fehlverhalten angesprochen worden sein, weshalb sie aus Angst Angehörige verständigte.

Die verständigten Angehörigen, ein 26-Jähriger und ein 29-Jähriger, sollen dann auf ihre Kontrahenten eingeschlagen und getreten haben. Diese wurden durch die Auseinandersetzung leicht verletzt.

Einbruch in Einfamilienhaus – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – In der Zeit vom 10.04.2021 gegen 18:00 Uhr bis zum 11.04.2021 um 20:00 Uhr, brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Hirschhornstraße ein. Ob etwas aus dem Haus gestohlen wurde, wird derzeit ebenso wie die genaue Schadenshöhe noch ermittelt.

Wer hat zur Tatzeit verdächtige Fahrzeuge oder Personen in der Hirschhornstraße gesehen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.