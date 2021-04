Keinen Führerschein und keinen Versicherungsschutz

Edesheim (ots) – Um 13 Uhr fiel der Streife Sonntag 11.04.2021 in der Staatsstraße ein weißer VW Lupo ohne Kennzeichen auf. Als der Fahrer bemerkte, dass er kontrolliert werden sollte, beschleunigte er sein Fahrzeug und wollte sich der Kontrolle entziehen. In der Ludwigstraße hielt der 23-jährige Autofahrer an und offenbarte, dass er keine Fahrerlaubnis hat und auch sein Fahrzeug nicht zugelassen sei. Sein Schlüssel wurde einkassiert. Wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und fehlendem Versicherungsschutz muss er sich nun verantworten.

Diebstahl an Tunnel-Baustelle

B 38/Bad Bergzabern (ots) – Im Zeitraum vom 09.04.2021 bis 12.04.2021 wurden an einer Baustelle an der B 38, 9 Schutzplankenelemente entwendet. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter der Telefonnummer 06343-9334-0 oder per E-Mail unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de zu wenden.