Unfall mit 8-jährigem Kind

Waldsee (ots) – Am Sonntagnachmittag 11.04.2021 gegen 14:45 Uhr ereignete sich in der Akazienstraße ein Unfall, bei dem ein 8-jähriges Kind schwer verletzt wurde. Ein 18-jähriger Autofahrer fuhr in Richtung Neuhofener Straße. An der Einmündung zur Lutzenstraße hätte er noch nach rechts geschaut, als plötzlich der Junge auf seinem Roller auf der falschen Straßenseite schnell um die Kurve gekommen sei. Der Autofahrer habe noch versucht nach links auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern.

Durch den Unfall erlitt der 8-Jährige eine Unterschenkelfraktur. Eine Anwohnerin leistete erste Hilfe. Der Rettungsdienst brachte ihn dann in ein Krankenhaus. Die Eltern wurden verständigt und kamen vor Ort. Am Pkw entstand nur geringer Sachschaden.

Unfall unter Alkoholeinfluss

Hochdorf-Assenheim (ots) – Am Sonntagnachmittag 11.04.2021 gegen 15:00 Uhr ist der Polizei ein Unfall am Kreisverkehr in der Ludwigshafener Straße gemeldet worden. Drei Zeugen beobachteten, wie ein Pkw von der Fahrbahn abgekommen, über den Fahrbahnteiler auf die gegenüberliegende Bankette und dann auf den angrenzenden Fuß- und Radweg gefahren sei. Anschließend habe er sich von der Unfallstelle entfernt. Die Beamten fanden vor Ort Reifenspuren in der Bankette, sowie Fahrzeugteile und zwei umgefahrene Schildpfosten vor.

Die Zeugen konnten noch angeben, dass das flüchtige Fahrzeug inzwischen auf einem Parkplatz in der Friedhofstraße abgestellt worden war. Eine Beschreibung des Fahrers konnten sie der Polizei ebenfalls liefern. Die weiteren Ermittlungen führten dann kurze Zeit später zu dem verantwortlichen Fahrzeugführer (24 Jahre).

Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,7 Promille. Er musste die Polizisten daher zur Dienststelle begleiten, wo ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Die Polizei hat den Führerschein sichergestellt und die Führerscheinstelle über den Vorfall informiert. Der 24-Jährige muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.