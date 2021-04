Speyer: Über 10.000 Zuschauer bei Wein @Dom

Speyer – Aus „Wein am Dom“ wurde in diesem Jahr „Wein @Dom“ – das digitale Wein-Event der Extraklasse. Und das Format hielt, was es versprach. An drei Abenden wurde insgesamt über zwölf Stunden live gestreamt aus dem Historischen Rathaus in Speyer in die sozialen Netzwerke des Pfalzwein e.V.

Gemeinsam mit dem Mitveranstalter, der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz, konnten im Vorfeld namhafte Moderatoren aus ganz Deutschland gewonnen werden. In Kombination mit den Pfälzischen Weinhoheiten wurden daraus zwölf unterhaltsam-charmante Stunden über den Pfälzer Wein und seine Winzer. Die intensive Vorbereitung auf das Event zahlte sich aus, die Zahlen sprechen für sich. Über 10.000 Video-Aufrufe verteilt auf die drei Veranstaltungs-Tage, mehr als 80.000 erreichte Personen in den sozialen Netzwerken alleine am Event-Wochenende. Nimmt man die Vorbereitungszeit mit hinzu, wurden mit Social-Media-Veröffentlichungen mehr als eine Million Menschen deutschlandweit erreicht.

„Wir wollten das bekannte Format Wein am Dom nicht noch einmal ausfallen lassen, haben uns frühzeitig ein neues Konzept überlegt und dieses konsequent durchgesetzt. Wir sind sehr glücklich, dass wir sehr viele Menschen erreichen konnten, freuen uns über viel positives Feedback und danken allen Beteiligten für die gelungene Premiere von Wein @Dom“, so Boris Kranz, 1. Vorsitzender des Pfalzwein e.V.

Bereits im Vorfeld wurden passend zu den zwölf Wein-Verkostungen mehr als 2.000 Weinpakete verkauft, insgesamt mehr als 12.000 Flaschen Pfälzer Wein gingen über die digitale Ladentheke. Noch bis zum 16. April können Weinpakete nachbestellt werden unter https://shop-pfalzwein.de. Und die live aufgezeichneten Videos bleiben auch in Zukunft verfügbar auf den sozialen Netzwerken von Pfalzwein e.V. (Facebook und YouTube).

Vertreten waren Mitglieds-Betriebe von folgenden Pfälzer Weinbau-Vereinigungen: Bioland, Ecovin, Forum Pfalz, Junge Pfalz, Landwirtschaftskammer mit Staatsehrenpreisträgern und anderen prämierten Betrieben, Verband Deutscher Prädikatsweingüter VDP, Vereinigung Pfälzer Winzergenossenschaften e.V., V-Frauen und Wein, Winechanges.