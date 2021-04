Unter Drogen am Steuer

Landkreis Kaiserslautern (ots) – Weil sie unter Drogeneinfluss Auto gefahren

ist, musste eine Frau am Sonntagabend ihren Führerschein abgeben. Die Polizei

hatten einen Hinweis auf die sogenannte Trunkenheitsfahrt erhalten und war gegen

21.30 Uhr zur Adresse der Fahrzeughalterin in der Verbandsgemeinde Landstuhl

ausgerückt.

Vor Ort wurde der fragliche Pkw festgestellt, die Motorhaube war noch warm. Die

mutmaßliche Fahrerin wurde zum Schnelltest gebeten – dieser reagierte positiv.

Die 22-jährige Frau war zwar zunächst nicht mit der Entnahme einer Blutprobe

einverstanden, sie musste aber schließlich doch mit zur Dienststelle kommen und

sich das notwendige Blut „abzapfen“ lassen.

Der Führerschein der 22-Jährigen wurde vorläufig sichergestellt. Auf die Frau

kommen jetzt entsprechende rechtliche Konsequenzen zu. |cri

Zeugin macht sich Sorgen

Kaiserslautern (ots) – Weil sie sich Sorgen um einen jungen Mann machte, hat

eine aufmerksame Zeugin am frühen Sonntagabend die Polizei verständigt. Die Frau

hatte kurz vor halb 7 am Pfaffplatz einen Mann beobachtet, der sich im Vorraum

einer Bankfiliale aufhielt und offensichtlich nicht ganz „Herr seiner Sinne“

war.

Eine Streife rückte aus, um vor Ort nachzuschauen – und traf auf einen

amtsbekannten 21-Jährigen. Ihm ging es dem ersten Eindruck nach gut, in einer

hilflosen Lage befand er sich nicht; der junge Mann zeigte lediglich

drogentypische Auffälligkeiten und hatte offenbar Selbstgespräche geführt.

Das Angebot, einen Rettungswagen zu verständigen, lehnte der 21-Jährige ab. Ihm

wurde ein Platzverweis erteilt, dem er unverzüglich nachkam… |cri

Straßenlaterne gerammt

Kaiserslautern (ots) – Eine beschädigte Straßenlaterne ist der Polizei am

Sonntagnachmittag aus der Gerhart-Hauptmann-Straße gemeldet worden. Nach den

Spuren zu urteilen, ist jemand dagegen gefahren. Die Polizei bittet um Hinweise

auf den Verantwortlichen.

Die ausgerückte Streife stellte vor Ort fest, dass der Laternenmast eingedellt

war und zahlreiche Splitter von rotem Glas drumherum lagen. Zudem war der

gesamte Laternenkopf abgebrochen und lag beschädigt am Boden. Geschätzter

Sachschaden: rund 1.000 Euro.

Entdeckt wurde der Schaden gegen 15.45 Uhr; die Unfallzeit ist jedoch unklar,

und vom Verursacher fehlt – bis auf die roten Glassplitter, die von Rückleuchten

stammen könnten – jede Spur.

Zeugen, die den Anstoß möglicherweise gesehen oder gehört haben und etwas über

das Verursacherfahrzeug sagen können, werden gebeten, sich unter der Nummer 0631

/ 369 – 2250 mit der Polizeiinspektion 2 in Verbindung zu setzen. |cri

Uneinsichtiger Ruhestörer

Kaiserslautern (ots) – Anwohner meldeten der Polizei am frühen Sonntagabend

gegen 22:40 Uhr eine Ruhestörung in der Mannheimer Straße. Vor Ort konnten die

Beamten schon auf der Straße lauten Gesang und Schreie hören. Der alkoholisierte

33-Jährige wurde zur Ruhe ermahnt. Eine halbe Stunde später meldeten sich erneut

Anwohner wegen einer Ruhestörung. Diesmal würde der 33-Jährige Flaschen aus

seiner Wohnung auf die Straße werfen. Vor Ort fanden die Beamten zersplitterte

Glasflaschen auf dem Gehweg. Eine erste Übersicht ergab keine Schäden an den

dort geparkten Autos. Der 33-Jährige wurde erneut zur Ruhe ermahnt. Er hielt

sich aber nicht an die Abmachung: Gegen 0 Uhr und 0:30 Uhr informierten die

Anwohner die Beamten erneut über sehr lauten Gesang. Die Örtlichkeit wurde beide

Male angefahren. Nach einem eindringlichen Gespräch sicherte der 33-Jährige zu,

nun endgültig Ruhe walten zu lassen. Die entstandenen Kosten werden ihm

allerdings in Rechnung gestellt. |elz

Pkw aufgebrochen

Kaiserslautern (ots) – Ein VW Touareg ist von Samstag auf Sonntag im Veilchenweg

aufgebrochen worden. Die Unbekannten entwendeten Dokumente, Schlüssel sowie

Desinfektionsmittel und eine Baumwolldecke. Insgesamt entstand ein Schaden von

etwa 1.500 Euro. Wie die Täter das Auto aufbekommen haben, ist unklar.

Aufbruchspuren konnten nicht entdeckt werden. Die Ermittlungen nach den Tätern

laufen. Zeugen, die zwischen Samstag 17:30 Uhr und Sonntag 13:30 Uhr etwas

Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631

369-2150 bei der Polizeiinspektion 1 zu melden. |elz

Unfallverursacher hinterlässt orangene Lackspur

Kaiserslautern (ots) – Eine ärgerliche Entdeckung hat ein Mann aus dem

Stadtgebiet an seinem Jaguar gemacht: Der Wagen wurde offensichtlich von einem

anderen Fahrzeug gerammt – an Stoßstange und Kotflügel vorne links blieben

deutliche Schäden zurück. Gemeldet hat sich der Verursacher allerdings nicht.

Der 28-jährige Jaguar-Besitzer stellte den Schaden am Jaguar am vergangenen

Donnerstag (8. April) fest. Die Unfallzeit ist allerdings unklar – sie liegt

zwischen Karfreitag (2.4.), 18 Uhr, und Donnerstag (8.4.), 13 Uhr. Der Pkw war

in diesem Zeitraum in der Friedrich-Karl-Straße in Höhe des Hauses Nummer 22

geparkt.

Nach den Unfallspuren zu urteilen, dürfte ein anderes Fahrzeug den Schaden beim

Rangieren, Wenden, Ein- oder Ausparken verursacht haben. Zurück blieb eine

orangefarbene Lackspur am Jaguar. Sachschaden: mehrere hundert Euro.

Zeugen werden gebeten, unter der Nummer 0631 / 369 – 2250 mit der

Polizeiinspektion 2 Kontakt aufzunehmen. |cri

Unfallflucht: Wer hat den BMW gesehen?

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht den Fahrer eines blauen BMWs, der am

Sonntagnachmittag auf der Morlauterer Straße von Morlautern in Richtung

Kaiserslautern unterwegs war. Kurz nach der Waschmühle soll der Fahrer in einer

Rechtskurve die Kontrolle über das Auto verloren haben. Dabei kam er von der

Fahrbahn ab und beschädigte er mit seinem Heck ein Verkehrsschild. Ein Zeuge

rief die Polizei, da der Fahrer zwar ausstieg und die beschädigten Fahrzeugteile

einsammelte, sich aber nicht um eine Schadensregulierung kümmerte. Die Polizei

geht aktuell davon aus, dass es sich bei dem Unfallwagen um einen blauen BMW

handelt. Der Zeuge beschrieb den Fahrer als circa 20 bis 30 Jahre alt, ungefähr

1,70 bis 1,75 Meter groß und mit kurzen dunklen Haaren. Zeugen, die am Sonntag

gegen 17:15 Uhr den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Fahrzeug und

dem Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer

0631 369-2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Ladung nicht richtig gesichert

Kreis Kaiserslautern (ots) – Einen Autofahrer hat die Polizei am Samstagmorgen

gestoppt, weil er seine Ladung nicht richtig gesichert hatte. Das Fahrzeug war

auf der Landstraße von Mehlingen nach Kaiserslautern aufgefallen. Der Fahrer

hatte seinen mit Kompost beladenen Anhänger mit einem Vlies bedeckt und mit

losen Pflastersteinen beschwert. Bevor er weiterfahren durfte musste er die

Steine von der Ladefläche entfernen und seine Ladung anderweitig sichern. Wegen

Verstoß gegen die Ladungssicherung kommt auf ihn ein Bußgeld zu. |elz

Wer hat den VW Passat gerammt

Kaiserslautern (ots) – Sachschaden in Höhe von geschätzten 10.000 Euro ist bei

einem Unfall in der Haydnstraße entstanden. Nach dem Verursacher wird gesucht;

er flüchtete von der Unfallstelle.

Ersten Ermittlungen zufolge dürfte sich der Unfall bereits vergangene Woche,

vermutlich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (7./8. April), in der Zeit

zwischen 20.45 Uhr abends und 8.10 Uhr am nächsten Morgen ereignet haben.

Der betroffene VW Passat war in dieser Zeit in Höhe des Hauses Nummer 6

abgestellt. Als die 33-jährige Nutzerin des Fahrzeugs am Morgen zum Parkplatz

kam, entdeckte sie die „Bescherung“: Ihr Wagen war auf der kompletten

Fahrerseite beschädigt. Vom Verursacher war weit und breit nichts zu sehen.

Erst am Freitagabend entschloss sich die Frau dazu, Anzeige wegen Unfallflucht

zu erstatten. Die Polizei sucht nun Zeugen und bittet um Hinweise unter Telefon

0631 / 369 – 2250. |cri

Weißer SUV gesucht!

Queidersbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – In der Queidersbacher Hauptstraße

ist es am Sonntagabend zu einem Unfall gekommen. Einer der Beteiligten fuhr

anschließend weiter. Nach dem weißen SUV und seinem Fahrer wird gesucht.

Nach Angaben einer 23-jährigen Frau fuhr sie gegen 22 Uhr mit ihrem Kia in

Richtung Bann, als ihr der weiße SUV entgegenkam. In Höhe des Hauses Nummer 72

musste der SUV wegen eines Hindernisses auf seiner Fahrbahnseite anhalten, um

die Kia-Fahrerin passieren zu lassen. Allerdings orientierte sich der SUV-Fahrer

dabei zu sehr nach links, so dass sein Fahrzeug in die Gegenfahrbahn ragte.

Dadurch wurde die 23-jährige Frau gezwungen, mit ihrem Kia nach rechts auf den

Bürgersteig auszuweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei stieß sie

mit dem vorderen rechten Reifen gegen die Bürgersteigkante, wobei am Reifen ein

Schaden entstand. Erst nachdem der SUV bereits weitergefahren war, stellte die

Kia-Fahrerin fest, dass der Reifen an ihrem Fahrzeug so stark beschädigt wurde,

dass Luft ausströmte.

Eine nähere Beschreibung des weißen SUV oder seines Fahrers konnte die junge

Frau nicht abgeben; sie hatte weder das Fabrikat erkannt, noch sich das

Kennzeichen gemerkt.

Der SUV-Fahrer oder Zeugen, die den Wagen gesehen haben, werden gebeten, sich

unter der Telefonnummer 0631 / 369 – 2250 bei der Polizeiinspektion 2 zu melden.

|cri

Kollision auf Ampelkreuzung – wer hatte Grün

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls, der sich am

Sonntagabend in der Hohenecker Straße ereignet hat. Gegen 21 Uhr kamen sich hier

an der Ampelkreuzung in Höhe der Karl-Pfaff-Siedlung zwei Pkw beim Abbiegen in

die Quere. Beide Fahrer gaben an, dass die Ampel auf ihrer Seite „grün“ gezeigt

habe.

Eine 27-jährige Frau, die mit ihrem Opel Corsa in der Hohenecker Straße in

Fahrtrichtung Hohenecken unterwegs war, wollte die Ampelkreuzung geradeaus

passieren. In diesem Moment kam ein 46-jähriger Mann mit seinem Opel Astra aus

der Karl-Pfaff-Siedlung und wollte nach links auf die Hohenecker Straße

einbiegen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge im Kreuzungsbereich.

Verletzt wurde zum Glück niemand; allerdings wurden beide Wagen so stark

beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden

mussten. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Zeugen, die Angaben dazu machen können, welche Ampelseite „grün“ war, werden

gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 – 2250 bei der

Polizeiinspektion 2 zu melden. |cri

Mit gestohlenem Schlüssel in Praxis eingebrochen

Kaiserslautern (ots) – Am Freitagabend haben Unbekannte aus einem Pkw in der

Burgstraße den Schlüssel für eine Praxis in der Gutenbergstraße gestohlen. Weil

der Name der Praxis auf dem Schlüsselanhänger stand, hatten die Täter leichtes

Spiel: In der Nacht zum Samstag suchten sie die Anschrift auf. Mit dem Schlüssel

gelangten sie in die Praxisräume. Aus einer Kaffeekasse stahlen die Diebe 30

Euro. Die Polizei hat jetzt ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zeugen, die

Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich

unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in

Verbindung zu setzen. |erf

Wer hat etwas beobachtet?

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht Zeugen, die am späten Freitagabend

einen Überfall am Fackelrondell beobachtet haben. Kurz vor 23 Uhr bedrängten im

Eingangsbereich der sogenannten Mall drei Unbekannte einen 20-Jährigen. Nach

dessen Angaben entwendeten die Täter seine Jacke und Bargeld. Der 20-Jährige

wurde nicht verletzt. Erst später in der Nacht meldete der Mann den Vorfall bei

der Polizei. Dabei stand er unter Drogeneinfluss. Die Polizei hat ein

Ermittlungsverfahren eingeleitet und bittet um Hinweise: Wer hat am späten

Freitagabend Verdächtiges im Bereich des Einkaufszentrums in der Innenstadt

beobachtet? Wer hat eine Auseinandersetzung beobachtet? Wem sind Personen

aufgefallen? Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0631 369 2050 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu

setzen. |erf

Unfall mit leichtverletztem Radfahrer

Kaiserslautern (ots) – Am späten Samstagnachmittag war ein 47-jähriger

Pkw-Fahrer mit seinem Fahrzeug auf der K5 von Kaiserslautern in Richtung

Rodenbach unterwegs. Aufgrund seiner Ortsunkenntnis hatte er sich verfahren und

wollte wenden. Hierbei übersah er allerdings einen entgegenkommenden Radfahrer.

usweichen und stürzte. Der Radfahrer wurde leicht verletzt und musste ins

Zur heutigen Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Westpfalz: Gegen den 39-Jährigen Lkw-Fahrer aus Rumänien hat das Amtsgericht Kaiserslautern heute auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern Haftbefehl wegen Fluchtgefahr erlassen. Der 39-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt verbracht. Ihm wird Einschleusen von Ausländern vorgeworfen. Er hat Angaben zur Sache gemacht und erklärt, von den Personen im Laderaum des von ihm gefahrenen Lkw nichts gewusst zu haben. Die Ermittlungen zur Klärung des gegen ihn bestehenden Tatverdachts laufen.

Im Laderaum befanden sich 7 afghanische Staatsangehörige im Alter zwischen 15 und 20 Jahren. Die Jugendlichen unter ihnen befinden sich in Obhut des zuständigen Jugendamts. Die drei Heranwachsenden müssen sich bei der zuständigen Aufnahmeeinrichtung melden.

Krankenhaus gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand lediglich leichter

Sachschaden.| PvD

Autokorso und Kundgebung in der Innenstadt

Kaiserslautern (ots) – Zum vierten Mal fand am heutigen Samstagnachmittag ein

Autokorso mit anschließender Kundgebung in Kaiserslautern statt.

Die Versammlungsteilnehmer des Autokorsos trafen sich mit ihren Fahrzeugen unter

dem Motto „Wir bestehen auf die ersten 20 Artikel unserer Verfassung“ auf dem

Mitfahrerparkplatz am PRE-Park, um anschließend über eine circa 13 Kilometer

lange Strecke durch die Innenstadt bis zum Messeplatz zu fahren.

An der Versammlung nahmen diesmal 67 Fahrzeuge mit etwa 120 Menschen teil. Durch

den Autokorso kam es im Bereich der Innenstadt zu vorrübergehenden

Verkehrsbeeinträchtigungen, weil kurzzeitig Straßen und Kreuzungen durch die

Polizei gesperrt werden mussten.

Bei der Abschlusskundgebung auf dem Messeplatz kam es zu zahlreichen Verstößen

gegen die Maskenpflicht, auch durch Ordner und Versammlungsleiter, die in

Zusammenarbeit mit dem Ordnungsamt Kaiserslautern geahndet werden.

Kurz nach 18 Uhr wurde die Kundgebung durch den Veranstalter beendet. |pikl2

Diebstähle aus Fahrzeugen

Kaiserslautern-Siegelbach (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag waren in

Siegelbach Diebe unterwegs. Sie öffneten mehrere geparkte Pkw und durchwühlten

das Innere. Entwendet wurden kleinere Geldbeträge und andere von den Besitzern

im Auto zurückgelassene Gegenstände oder Dokumente. In fast allen Fällen ist

davon auszugehen, dass die Fahrzeuge unverschlossen abgestellt waren. Daher

möchten wir nochmals eindringlich darauf hinweisen, dass Fahrzeuge beim

Verlassen zu verschließen sind und keine Wertgegenstände darin verbleiben

sollten. Zeugen, die Vorfälle beobachtet haben oder Hinweise zu den Unbekannten

geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2250 mit der

Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen.| PvD

Trunkenheit im Verkehr

Kaiserslautern (ots) – Am frühen Samstagabend wurde der Fahrer eines E-Scooters

in der Altenwoogstraße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Aufgrund

der körperlichen Reaktionen beim Kontrollierten wurde ein Urintest durchgeführt,

der den Verdacht einer Drogenbeeinflussung bei ihm bestätigte. Der 16-Jährige

aus Kaiserslautern musste die Beamten zur Dienststelle begleiten, wo eine

Blutprobe veranlasst wurde. Ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das

Betäubungsmittelgesetz und eine Anzeige wegen Fahrens unter Drogeneinfluss

wurden eingeleitet, außerdem wird die Führerscheinstelle über den Vorfall

informiert.| PvD

Minderjährige Flüchtlinge in Lkw transportiert

Staatsanwaltschaft Kaiserslautern

Zur heutigen Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Westpfalz: Gegen den 39-Jährigen Lkw-Fahrer aus Rumänien hat das Amtsgericht Kaiserslautern heute auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern Haftbefehl wegen Fluchtgefahr erlassen. Der 39-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt verbracht. Ihm wird Einschleusen von Ausländern vorgeworfen. Er hat Angaben zur Sache gemacht und erklärt, von den Personen im Laderaum des von ihm gefahrenen Lkw nichts gewusst zu haben. Die Ermittlungen zur Klärung des gegen ihn bestehenden Tatverdachts laufen.

Im Laderaum befanden sich 7 afghanische Staatsangehörige im Alter zwischen 15 und 20 Jahren. Die Jugendlichen unter ihnen befinden sich in Obhut des zuständigen Jugendamts. Die drei Heranwachsenden müssen sich bei der zuständigen Aufnahmeeinrichtung melden.