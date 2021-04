Mannheim: Sattelzugfahrer nach Unfall am Großkraftwerk in Klinik verstorben; Zeugen gesucht

Mannheim – Der Mann, der am Montagmorgen mit seinem Sattelzug in der

Duisburger Straße von der Straße abgekommen war und auf dem Gelände des

Großkraftwerks mit einem Beladekran zusammenstieß, ist in einer Klinik

verstorben.

Die Unfallursache ist nach wie vor unklar. Der Sachschaden beträgt nach ersten

Schätzungen weit über 10.000.- Euro. Ob ein Schaden am Beladekran entstand,

steht noch nicht fest.

Wie die bisherigen Ermittlungen der Verkehrspolizei Mannheim ergaben, war der

Trucker von der Ruhrorter Straße über die Duisburger Straße in Richtung Altriper

Straße unterwegs gewesen.

Zeugen, die auf den Sattelzug bei seiner Fahrt gegen 5.20 Uhr hin zur

Unfallstelle beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei zu

melden.

Eine wichtige Rolle spielt dabei ein Zeuge, womöglich ein Mitarbeiter des

Großkraftwerks, der den Unfall telefonisch bei deren Pforte des GKM meldete.

Dieser und alle anderen Zeugen melden sich bitte bei den Unfallermittlern der

Mannheimer Verkehrspolizei unter Tel.: 0621/174-4222.

Mannheim-Friesenheimer Insel: Verbotswidriger Betrieb einer Gaststätte

Mannheim-Friesenheimer Insel – Am Samstagmittag wurde im Rahmen der Aktion

Sichere Neckarstadt in Zusammenarbeit mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt

eine Gaststätte auf der Friesenheimer Insel überprüft, da der Polizei Hinweise

vorlagen, dass in dieser Gaststätte entgegen der derzeit gültigen

Corona-Beschränkungen Gäste bewirtet werden. Bei der Kontrolle des Lokals in der

Industriestraße wurde festgestellt, dass sich darin tatsächlich 10 Männer und

drei Frauen aufhielten und Getränke konsumierten. Bei der Überprüfung der Gäste

wurden mehrere Baseball-Schläger, ein Paar sogenannte Quarz-Handschuhe und

geringe Mengen verschiedener Drogen aufgefunden. Nach derzeitigem

Erkenntnisstand handelte es sich bei den Anwesenden überwiegend um gewaltaffine

Anhänger eines lokalen Fußballvereins, die sich dort getroffen hatten, um

gemeinsam das Spiel ihres Vereins im Fernsehen zu verfolgen.

Gegen sämtliche Anwesenden wurden Anzeigen wegen Verstößen gegen die CoronaVO

gefertigt. Zudem wird nun wegen Drogenbesitzes und Verstößen gegen das

Waffengesetz gegen mehrere Gaststättenbesucher ermittelt. Die weiteren

Ermittlungen dauern an.

Die Einsatzmaßnahmen werden intensiv fortgesetzt, weitere Aktionen gleicher Art

im Rahmen der Aktion Sichere Neckarstadt sind bereits in Planung.

Mannheim-Innenstadt: Auto beschädigt und Turnschuhe geklaut

Mannheim-Innenstadt – Nachdem er sich am Vortag das Fahrzeug einer

25-jährigen Frau geliehen hatte, zerstach am Samstagmorgen ein 21-jähriger Mann

an ebendiesem Fahrzeug die Reifen. Der Mann hatte sich am Freitagabend den Opel

der 25-Jährigen geliehen und war damit herumgefahren. Am Samstag, gegen 10 Uhr

kam es wegen des Fahrzeuges zu Streitigkeiten hierüber, in dessen Folge der

21-Jährige an dem im Quadrat D 6 abgestellten Auto die Reifen der Beifahrerseite

zerstach. Zudem entwendete er die Turnschuhe der Fahrzeugbesitzerin.

Im Rahmen der Sachverhaltsaufklärung stellte sich heraus, dass dem 21-jährigen

Mann durch die zuständige Behörde die Fahrerlaubnis entzogen worden war und er

somit nicht zum Führen eines Autos berechtigt war. Gegen den Mann wird nun wegen

Sachbeschädigung, Diebstahl und Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Auch die

Fahrzeugbesitzerin sieht einer Anzeige wegen Ermächtigens zum Fahren ohne

Fahrerlaubnis entgegen, da sie dem 21-Jährigen das Fahrzeug zur Verfügung

gestellt hatte.

Mannheim-Käfertal: 68-jähriger Mann wird Opfer eines Trickdiebs – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Käfertal – Am Samstagvormittag wurde im Stadtteil Käfertal ein

68-jähriger Mann Opfer eines trickreichen Diebs. Der Senior wurde kurz vor 10

Uhr von einem unbekannten Mann angesprochen und gebeten ihm Geld zu wechseln. Er

benötige Kleingeld, um an einem Münztelefon ein Gespräch führen zu können. Der

68-Jährige holte bereitwillig seine Geldbörse hervor und öffnete diese. Der

Unbekannte deutete auf ein 50-Cent-Stück im Münzfach. Dabei hielt er seinem

Opfer so geschickt einen Zettel entgegen, dass diese kurzzeitig die Hand des

Unbekannten nicht sehen konnte. Nachdem er dem Unbekannten die 50 Cent gegeben

hatte, ging er Einkaufen, wo er an der Kasse schließlich bemerkte, dass in

seinem Geldbeutel rund 150 Euro in Scheinen fehlten. Offenbar hatte der

Unbekannte, während der seine Hand mit dem Zettel verbarg, unbemerkt aus dem

Geldbeutel des Opfers das Geld entnommen.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben:

Ca. 175 cm groß

Kurze braune Haare

Südamerikanisches Aussehen

War der deutschen Sprache mächtig

Trug eine beige Jacke.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim

Polizeirevier Mannheim-Käfertal, Tel.: 0621/71849-0 zu melden.

Mannheim-Vogelstang: Missbrauch von Notrufen

Mannheim-Vogelstang – Das Polizeirevier Mannheim-Käfertal ermittelt seit

Samstagabend gegen einen 54-jährigen Mann wegen des Missbrauchs von Notrufen.

Der Mann hatte am Samstagabend zwischen 20 Uhr und 22 Uhr über zehnmal die

Notrufrummer 110 gewählt, ohne sich tatsächlich in einer Notlage befunden zu

haben. Als eine Polizeistreife den Mann zu Hause aufsuchte, öffnete dieser den

Beamten nicht die Tür und kommunizierte lediglich über die Türsprechanlage mit

diesen. Dabei zeigte es sich vollkommen uneinsichtig. Selbst durch die

Ankündigung eines Strafverfahrens wegen Missbrauchs von Notrufen, sollte er

nochmals unnötigerweise den Notruf wählen, ließ sich der Mann nicht beeindrucken

und rief weiterhin über Notruf bei der Polizei an. Es sieht nun einer Anzeige

wegen missbräuchlicher Verwendung von Notrufen entgegen.

Mannheim-Lindenhof: Anhänger in Brand geraten – Zeugen gesucht

Mannheim-Lindenhof – Im Stadtteil Lindenhof war am frühen Sonntagmorgen

ein Fahrzeuganhänger in Brand geraten. Zeugen alarmierten kurz vor drei Uhr

Polizei und Feuerwehr wegen eines Brandes auf einem Parkplatz in der

Feldbergstraße. Beim Eintreffen einer Polizeistreife stand dort ein

Fahrzeuganhänger bereits lichterloh in Flammen. Die Beamten versuchten noch,

leider ohne Erfolg, mittels Feuerlöscher ein Übergreifen der Flammen auf ein

daneben abgestelltes Auto zu verhindern. Die Feuerwehr konnte den Brand

schließlich unter Kontrolle bringen und löschen. Dennoch brannte der Anhänger

komplett nieder. Das daneben abgestellte Auto wurde an der rechten Fahrzeugseite

und der Windschutzscheibe beschädigt. Der entstandene Sachschaden kann derzeit

noch nicht beziffert werden.

Die weiteren Ermittlungen durch die Brandermittler der Polizeireviers

Mannheim-Neckarau dauern an.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim

Polizeirevier Mannheim-Neckarau, Tel.: 0621/83397-0 zu melden.

Heidelberg/Mannheim/Rhein-Neckar-Kreis: Corona-Party in Parkhaus; Parkdeck eines Einkaufsmarktes als Treffpunkt benutzt

Heidelberg/Mannheim/Rhein-Neckar-Kreis – Dass Parkdecks von

Einkaufsmärkten in Corona-Zeiten als beliebte Treffpunkte junger Menschen mit

ihren Fahrzeugen dienen, ist für die Polizei nichts Neues. In den vergangenen

Wochen trafen sich nicht nur in Heidelberg, sondern auch in Mannheim nachts auf

Parkdecks von Einkaufsmärkten viele junge, partywillige Menschen, die teilweise

der „Poser“-Szene zuzuordnen waren.

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 1.30 Uhr, wurde das Lagezentrum des

Polizeipräsidiums Mannheim darüber informiert, dass sich auf den Parkdecks des

„Kauflandes“ in der Hertzstraße, im Gewerbegebiet Rohrbach-Süd in Heidelberg

viele Fahrzeuge und noch mehr Menschen aufhielten, die auch Böller abfeuerten.

Auf der Anfahrt zum Einkaufszentrum mit insgesamt sieben Streifen kamen den

Beamten aus dem Gewerbegebiet Rohrbach-Süd mehrere Fahrzeuge entgegen. Auf einem

der Parkdecks selbst wurden lediglich noch ein Fahrzeug, besetzt mit vier

Personen sowie sechs „Fußgänger“ angetroffen. Allen Personen, die zwischen 17

und 23 Jahre alt waren und aus Heidelberg und nahegelegenen Gemeinden des

Rhein-Neckar-Kreises stammten, wurden Platzverweise erteilt.

Die vier Autoinsassen erhielten wegen des Verstoßes gegen die CoronaVo zudem

noch Anzeigen.

Es ist beabsichtigt, insbesondere an Wochenenden, öffentlich zugängliche

Parkhäuser und Parkdecks von Einkaufszentren, die zunehmend als sogenannte

„Hotspots“ der Corona-Party- und „Poser-Szene“ dienen, verstärkt unter die Lupe

zu nehmen. Dabei ist das Augenmerk nicht nur auf Heidelberg und Mannheim

gerichtet, sondern bezieht sich auch auf alle vergleichbare Orte in den Städten

und Gemeinden im Rhein-Neckar-Kreis.

Mannheim-Neckarstadt: Beim Wenden auf Begrenzungsmauer aufgefahren

Mannheim-Neckarstadt – Ein ungewöhnlicher Verkehrsunfall ereignete sich am

Samstagvormittag im Stadtteil Neckarstadt. Eine 69-jährige Frau war gegen 11.15

Uhr im Ulmenweg mit ihrem Suzuki auf ein Privatgelände aufgefahren, in der

irrigen Meinung, es handelte sich um den Parkplatz eines Supermarktes. Als sie

ihren Irrtum bemerkte, wendete sie. Nachdem sie zunächst zurückgesetzt hatte,

beschleunigte sie ihr Fahrzeug und fuhr auf ein ca. 40 cm hohes

Begrenzungsmäuerchen auf. Der hierbei entstandene Sachschaden an Mauer und

Fahrzeug lässt sich derzeit nicht beziffern. Das Fahrzeug saß daraufhin auf dem

Mäuerchen auf und musste durch ein Abschleppfahrzeug heruntergehoben werden.

Verletzt wurde niemand.

Mannheim-Neckarstadt: Aufmerksamer Zeuge verscheucht Einbrecher – wer kann weitere Hinweise geben?

Mannheim – Ungewöhnliche Geräusche veranlassten einen wachsamen Nachbarn

am frühen Sonntagmorgen Nachschau zu halten – das laute Öffnen seines Rollladens

schlug daraufhin drei Einbrecher in die Flucht.

Die drei Personen machten sich kurz nach 4 Uhr an einem Kiosk in der Lange

Rötterstraße zu schaffen. Noch bevor es diesen allerdings gelang in das Gebäude

einzudringen, flüchteten zwei davon auf einem Fahrrad und einer zu Fuß in

Richtung Clignet-Spielplatz. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den

flüchtigen blieb leider erfolglos. Am Kiso entstand Sachschaden durch

Hebelspuren an der Eingangstüre.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen

oder Personen die weiteren Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten,

sich unter 0621 33010 zu melden.

Mannheim-Rheinau: Alkoholisierter Fahrer verursacht schweren Unfall

Mannheim – Glück im Unglück hatten am Samstagabend ein 51-jähriger

Pkw-Fahrer sowie sein 11-jähriger Beifahrer – beide blieben bei einem schweren

Unfall auf der B38a unverletzt.

Der 51-Jährige fuhr mit seinem VW nach ersten Erkenntnissen nicht nur deutlich

zu schnell, sondern war mit über 1,1 Promille Alkohol in der Atemluft auch noch

betrunken. Dies dürften auch die Gründe gewesen sein, weshalb der Mann um 17.45

Uhr von der Bundesstraße kommend im Bereich der Abfahrt zur Helmertstraße die

Kontrolle über seinen VW verlor und mit einem Schildermast sowie der Leitplanke

kollidierte. Etwa 60 Meter weiter kam der totalbeschädigte VW zum Stehen – Vater

und Sohn blieben unverletzt, ebenso waren keine anderen Verkehrsteilnehmer

betroffen.

Bei der anschließenden Unfallaufnahme stellten Beamte des Polizeireviers

Neckarau Alkoholgeruch im Atem des Mannes fest. Das Auto wurde abgeschleppt und

der Führerschein des Mannes einbehalten.

Frankfurt/Mannheim: Polizei Mannheim bittet um Mithilfe – 16-Jährige vermisst

Frankfurt – (em) Seit Mittwoch, den 07. April 2021, wird eine 16-jährige

Jugendliche aus Lobbach (Baden-Württemberg) vermisst. Das Polizeipräsidium

Mannheim bittet Zeugen um Mithilfe.

Die 16-jährige Chiara soll am Mittwoch gegen 17.00 Uhr das Berufsbildungswerk in

Lobbach verlassen haben. Anschließend verliert sich ihre Spur. Es ist nicht

ausgeschlossen, dass sich die 16-Jährige in Frankfurt am Main aufhält.

Die Vermisste ist 175 cm groß, hat ihre Haare auf einer Seite schwarz und auf

der anderen Seite blond gefärbt und ist vermutlich mit einer Jeans sowie einer

schwarzen Jacke bekleidet. Sie trägt zudem einen Nasenpiercing und soll stark

geschminkt sein.

Nähere Informationen sowie ein Foto der Vermissten können auf der Internetseite

des Polizeipräsidiums Mannheim abgerufen werden:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/lobbach-vermisstenfahndung/

Wer hat die 16-jährige Chiara gesehen? Wer kann Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort

geben? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg

unter der Telefonnummer 0621/174-5555 oder jede andere Polizeidienststelle

entgegen.