Versuchter Diebstahl aus Sprinter

Bebra – In der Nacht zu Freitag (09.04.) versuchten Unbekannte die Seitenschiebetür eines auf der Eisenacher Straße geparkten Sprinters aufzuhebeln. Die Täter flüchteten im Anschluss in unbekannte Richtung. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 500 Euro.

Kennzeichendiebstahl auf Firmengelände

Obersuhl – Von Donnerstagabend (08.04) bis Freitagabend (09.04.) entwendeten Unbekannte die beiden Kennzeichen HEF-SB 490 von einem Skoda Octavia. Das Fahrzeug stand zum Tatzeitpunkt auf einem frei zugänglichen Firmengelände in der Straße „Zum Dönges".

Mehrere Diebstähle aus Fahrzeugen

Alheim – Von Freitag (09.04.) auf Samstag (10.04.) waren Wertgegenstände aus fünf Fahrzeugen Ziel unbekannter Täter. Die Fahrzeuge befanden sich zur Tatzeit in den Straßen „Am Holzgraben" und „Heinebacher Straße" in Niederellenbach und in der „Eisfeldstraße" und „Nürnberger Straße" in Heinebach. Durch die Täter wurden die Scheiben von drei verschlossenen Fahrzeugen eingeschlagen, wobei ein Sachschaden von rund 800 Euro entstand. Aus den insgesamt fünf Fahrzeugen, von denen zwei unverschlossen waren, entwendeten die Unbekannten Bargeld in Höhe von rund 130 Euro.

Festnahme nach gefährlicher Körperverletzung

Fulda – Nach vorangegangener Körperverletzung konnten Beamte der Polizeistation Fulda in den Abendstunden des Freitags (09.04.) einen 26-jährigen Mann aus dem Raum Fulda festnehmen.

Einem aufmerksamen Zeugen war eine 39-Jährige aus Fulda aufgefallen, welche durch den 26-Jährigen in der Langebrückenstraße geschlagen wurde. Als der Passant der Frau zur Hilfe eilte, wurde dieser ebenfalls durch den Täter, mittels Bissen und Schlägen mit einem Gürtel, attackiert. Beiden Personen gelang glücklicherweise die Flucht.

Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Tatverdächtige durch die Polizei festgenommen werden. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Kennzeichendiebstahl

Künzell – Unbekannte entwendeten am Donnerstagmittag (08.04.) das hintere amtliche Kennzeichen eines Renault Twingo. Das Fahrzeug stand zum Tatzeitpunkt auf einem Parkplatz in der Grezzbachstraße.

Brand von Feuerholz

Hattenhof – Am Sonntagmorgen (11.04.), gegen 1 Uhr, kam es hinter einem Wohnhaus im Brückenweg zu einem Brand von dort gelagertem Feuerholz. Durch die Feuerwehr konnte das Feuer zeitnah gelöscht werden, ohne das Schaden am Wohnhaus entstand. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 100 Euro.

Feuer an Gaststättengebäude

Petersberg – Sonntagmorgen (11.04.), gegen 1 Uhr, kam es zu einem Brand an der Holzfassade sowie -terrasse einer Gaststätte an der „Alten Ziegelei". Durch die Feuerwehr konnte das Feuer, dessen genaue Umstände aktuell noch unklar und Bestandteil der weiteren Ermittlungen sind, zeitnah gelöscht werden. Die Fassade sowie der Terrassenbereich des Gewerbes wurden stark beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 50.000 Euro.

Mülltonnenbrand

Fulda – In der Nacht zu Sonntag (11.04.), gegen 1 Uhr, kam es zu einem Brand von drei Containermülltonnen in der Steubenallee. Das Feuer, dessen Ursache aktuell noch unklar ist, konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden, ohne das weiterer Schaden entstand. Der Sachschaden an den Mülltonnen beläuft sich auf circa 1.500 Euro.

Fahrräder aus Keller gestohlen

Fulda – In der Zeit von Dienstag (30.03.) bis Samstag (10.04.) drangen Unbekannte in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Straße „Am Schützenhaus" ein und entwendeten zwei durch Fahrradschlösser gesicherte Fahrräder. Bei dem Diebesgut im Wert von rund 600 Euro handelt es sich um ein grünes Fahrrad der Marke „Cube" sowie ein rotes Rennrad der Marke „Bikespace". Es entstand zudem Sachschaden in Höhe von 50 Euro.

Einbruch in Lagerhalle

Fulda – Eine Lagerhalle im Bereich der Rangstraße wurde in der Nacht zu Sonntag (11.04.) Ziel unbekannter Täter. Diese verschafften sich durch Aufhebeln eines Fensters Zutritt zu dem Gewerberaum. Anschließend flohen die Täter in unbekannte Richtung. Ob Diebesgut entwendet wurde, ist derzeit noch nicht bekannt.

Einbruch in Vereinsheim

Mücke – Unbekannte versuchten in der Nacht zum Sonntag (11.04.) in eine Sportstätte in der Straße „Am Festplatz" einzubrechen. Hierbei entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.

Baustellenbeschilderung entwendet

Angersbach – Zwei Leitbakensets mit Beleuchtung ließen unbekannte Täter in der Nacht zum Samstag (10.04.) von einer Baustelle in der Straße „Im Ziegelgarten" in Angersbach mitgehen. Das Diebesgut hat einen Wert von rund 100 Euro.

Einbruch in Mehrfamilienhaus

Schotten – Ein Mehrfamilienhaus in der Karl-Weber-Straße wurde am Samstagabend (10.04.) gegen 18.30 Uhr von unbekannten Tätern heimgesucht. Die Langfinger hebelten einen Briefkasten am Hauseingang auf und verschafften sich auf unbekannte Weise Zutritt zum Gebäude. Der anschließende Versuch, zwei Wohnungstüren im Inneren des Wohnhauses aufzuhebeln, scheiterte. Die Täter flüchteten und hinterließen einen Sachschaden von rund 160 Euro.

Verkehrsunfall – 20-Jähriger tödlich verletzt

Mücke – Am Montagnachmittag (12.04.), gegen 14.18 Uhr, kam es auf der Landstraße 3325 zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 20-jähriger Autofahrer aus dem Bereich Mücke tödlich verletzt wurde.

Der 20-jährige Mann fuhr mit seinem VW Golf die L3325 von Bernsfeld kommend in Richtung Nieder-Ohmen, als das Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache in einem Kurvenbereich nach links von der Fahrbahn abkam und mit einem Baum kollidierte. Der junge Mann wurde bei dem Aufprall so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

Zur Klärung der Unfallursache ist ein Sachverständiger an der Unfallstelle.

Es entstand ein Sachschaden von circa 6.000 Euro.

Verkehrsunfall – Eine Person tödlich verletzt

Mücke – Am frühen Montagmorgen (12.04.), gegen 5:15 Uhr, kam es auf der Landstraße 3072, von Lehnheim in Richtung A5, zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem eine 56-jährige Autofahrerin aus dem Bereich Mücke tödlich verletzt wurde.

Die 56-jährige Frau aus Mücke fuhr mit einem Dacia Duster die Kreisstraße 44 vom Merlau kommend in Richtung Landstraße 3072. Gleichzeitig befuhr ein 48-jähriger Mann aus der Gemeinde Laubach mit seinem Mercedes Transporter die Landstraße 3072 in Richtung A5. Im Bereich der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei dem beide Insassen eingeklemmt wurden.

Die 56-jährige wurde dabei so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb. Der 48-jährige Mann wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein nahe gelegenes Krankenhaus geflogen.

Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Sachverständiger herangezogen.

Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von circa 20.000 Euro.

GAA Sprengung in Fulda

Am Montagmorgen wurde um 03.45 Uhr in Fulda-Edelzell in dem Einkaufszentrum Kaiserwiesen ein Geldautomat gesprengt. Es entstand erheblicher Sachschaden. Die Täter sind mit einem dunklen Pkw Kombi flüchtig. Fahndungsmaßnahmen sind im Gange. Die Polizei Fulda erbittet Hinweise unter Tel.: 0661 / 105-0.

Meldungen vom Wochenende

Unfall Sachschaden

Leipzifer Straße/Anschlussstelle B27-Hünfeld Am Samstag den 10.04.2021 gegen 13:26 Uhr befuhr eine 27-jährige Renaultfahrerin die Leipziger Straße in Richtung Stadtmitte. An der Anschlussstelle B27 wollte sie nach links auf die B 27 in Richtung Hünfeld abbiegen. Dabei missachtet sie den Vorrang eines entgegenkommenden 28-jährigen Audifahrers, der die Leipziger Straße stadtauswärts befuhr.

Durch den Anstoß wurde der Audi noch gegen einen im Einmündugnsbereich wartenden BMW eines 45-jährigen geschoben. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 17.500 EUR.

Verletzter Motorradfahrer/Zeugenaufruf

Am Sonntagnachmittag (11.04) befuhr ein 17-jähriger Motorradfahrer aus dem Ulstertal den Mollatshof und beabsichtigte von dort auf die L 3174 iR Lahrbach zu fahren. Dabei missachtete er die Vorfahrt einer aus Richtung Lahrbach kommenden 19-jährigen Nissanfahrerin. Beide Unfallbeteiligte versuchten noch einander auszuweichen, der Motorradfahrer touchierte jedoch die gesamte Beifahrerseite des Pkw Nissan und stürzte danach. Durch den Unfall wurde der 17-jährige zum Glück nur leicht verletzt. Es entstand Sachschaden von insgesamt ca. 8.500 Euro.

Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld – Am Freitag, den 09.04.21, gegen 08:15 Uhr, wurde in der Breslauer Straße 28 in Bad Hersfeld ein grauer Renault Traffic, welcher am rechten Fahrbahnrand parkte, durch einen Kleintransporter beim Vorbeifahren am Außenspiegel beschädigt. Anschließend entfernte sich der Fahrer des Kleintransporters unerlaubt von der Unfallstelle. Der Gesamtschaden an dem Renault beläuft sich auf circa 150EUR.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Ludwigsau – Am Freitag, den 09.04.21, gegen 19:20 Uhr, befuhr ein 45-jähriger Motoradfahrer aus Ludwigsau die B27 aus Bad Hersfeld kommend in Richtung Bebra. In der Ortslage von Mecklar bog dieser nach links auf die K1 in Richtung Meckbach ab. Auf Grund einer Verunreinigung der Fahrbahn durch ausgelaufenes Kühlmittel kam der Motoradfahrer beim Abbiegen zu Fall und verletzte sich leicht. Im Nachgang konnte ermittelt werden, dass ein defekter Linienbus für die verunreinigte Fahrbahn verantwortlich war. Die Feuerwehren aus Mecklar und Meckbach beseitigten die Verunreinigungen.

Mehrfach auf der BAB 4 überschlagen, 3 Verletzte Insassen

Am Sonntag, 11.04.2021, gegen 08:00 Uhr, ereignete sich auf der BAB 4, zwischen Friedwald und Bad Hersfeld, Gem. Bad Hersfeld, ein Verkehrsunfall in Fahrtrichtung Kirchheim.

Ein 33-jähriger Fahrzeugführer aus Darmstadt kam in einem kurvigen Gefälle mit seinem Fahrzeug aus bisher noch nicht geklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei wurde das Fahrzeug durch die rechtsseitig, beginnenden Schutzplanken ausgehebelt und das Fahrzeug überschlug sich mehrfach. Letztendlich kam es auf den Reifen stehend im angrenzenden Flutgraben zum Stehen.

Bei dem Unfall wurden neben dem Fahrer die beiden Mitfahrer, ein 33-jähriger und 43-jähriger aus Darmstadt, verletzt. Alle Insassen wurden nach der medizinischen Erstversorgung an der Unfallstelle in die umliegenden Krankenhäuser eingeliefert.

Die Fahrbahn wurde durch die Feuerwehr Bad Hersfeld gereinigt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 10.000 Euro.

Verkehrsunfall auf der BAB 4 bei Bad Hersfeld

Gegen 08.10 Uhr ereignete sich heute Morgen auf der BAB 4, ca. 1000 Meter vor der Anschlussstelle Bad Hersfeld, ein schwerer Verkehrsunfall. Dabei überschlug sich ein Kleinwagen, der in Fahrtrichtung Kirchheimer Dreieck unterwegs war aus bislang unbekannter Ursache. Das Fahrzeug war mit drei Personen besetzt. Zwei Insassen wurden schwer verletzt, der Fahrer des PKW nur leicht. Der Verkehr kann die Unfallstelle einspurig passieren. Es kommt zu Verkehrsbehinderungen.

Tödlicher Verkehrsunfall – ergänzende Pressemitteilung

Am frühen Samstagabend, gegen 17:52 Uhr, ereignete sich auf der BAB 4, Gemarkung Bad Hersfeld, zwischen der Anschlussstelle Bad Hersfeld und dem Kirchheimer Dreieck, ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen tödlich verletzt wurden.

Ein Lkw-Gespann einer polnischen Firma befuhr auf genanntem Streckenabschnitt den rechten dreier Fahrstreifen. Nachfolgend näherte sich der Pkw Audi RS 5.

Nach Zeugenangaben brach das Heck des Audi in einer langgezogenen, leichten Linkskurve auf regennasser Fahrbahn aus. Der Fahrzeugführer verlor die Kontrolle über seinen Pkw und das Fahrzeug geriet infolge dessen massiv unter den vorausfahrenden Lkw-Anhänger.

wie sein 59-jähriger Beifahrer wurden bei dem Unfall tödlich verletzt. Der 48-jährige Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 70.000 Euro.

Aufgrund der Bergungs- und Räummaßnahmen musste die BAB 4 in Fahrtrichtung Westen für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde an der AS Bad Hersfeld von der BAB 4 abgeleitet.

Aufgrund der Vollsperrung kam es zeitweise zu erheblichem Rückstau. Die Vollsperrung konnte gegen 22:40 Uhr wieder aufgehoben werden.

Neben mehreren Streifen der Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld und Kräften der Freiwilligen Feuerwehr Bad Hersfeld kamen zwei Rettungswagen und eine Notarztbesatzung zum Einsatz.

Die Staatsanwaltschaft Fulda hat ferner einen Gutachter mit der Ermittlung zu Unfallhergang und Unfallursache beauftragt. Die Ermittlungen diesbezüglich dauern an.

Pkw überschlug sich, Fahrerin blieb unverletzt

Am Samstagmittag, gegen 13:40 Uhr, ereignete sich in der Gemarkung 36145 Hofbieber-Rödergrund ein Unfall mit Sachschaden.

Eine 33jährige Kraftfahrzeugführerin aus Fulda befuhr alleine mit ihrem Opel die Landesstraße, aus Richtung Hofbieber kommend, in Richtung Tann (Rhön). Eingangs einer Rechtskurve kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.000,- EUR. Personen wurden nicht verletzt. Das Auto musste abgeschleppt werden. Im Einsatz waren ein Rettungstransportwagen des Malteser Hilfsdienstes sowie Mitglieder der Feuerwehren Hofbieber-Mitte und -Schwarzbach.

Verkehrsunfall Sachschaden

Rotenburg an der Fulda Freitag, 09.04.2021, 18:20 Uhr Ein 39-jähriger PKW Fahrer aus Rotenburg fuhr mit seinem PKW von dem Parkplatz des alten Amtsgerichts auf die Straße Untertor und übersah dabei ein ein bevorrechtigtes PKW-/Anhänger-Gespann; durch die folgenden Kollision mit dem Anhänger wurde auch ein dort darauf befindliches Kleinkraftrad beschädigt.Sachschaden insgesamt ca. 8400 Euro.

