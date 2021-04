Alarmanlage verscheucht Räderdiebe,

Königstein im Taunus, Bischof-Kaller-Straße, 12.04.2021, gg. 02.20 Uhr (pa)In der Nacht zum Montag versuchten Unbekannte in Königstein, einen Satz Winterräder aus einem Audi zu stehlen. Die Tat ereignete sich gegen 02.20 Uhr auf dem Stellplatz eines Autohauses in der Bischof-Kaller-Straße. Die Täter schlugen die Heckscheibe eines dort geparkten Audi SQ7 ein, in dessen Kofferraum ein Satz hochwertiger Leichtmetallfelgen samt Winterreifen gelagert war. Als jedoch die Alarmanlage des Wagens anschlug, ließen die Diebe von ihrem Tun ab und ergriffen die Flucht in unbekannte Richtung. Möglich Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 – 0 mit der Bad Homburger Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

Sprayer ertappt,

Oberursel, Altkönigstraße, 11.04.2021, gg. 15.25 Uhr (pa)Am Sonntagnachmittag nahm die Polizei in Oberursel einen 42-jährigen Mann fest, der zuvor beim Graffitisprühen beobachtet worden war. Ein aufmerksamer Zeuge wurde auf die Sprühereien des Mannes im Bereich einer Unterführung der B455 in Verlängerung der Altkönigstraße aufmerksam und meldete das Geschehen der Polizei. Eine Streife konnte vor Ort den 42-jährigen Oberurseler noch mit der Spraydose in der Hand antreffen und festnehmen. Wie die Beamten feststellten, war die Betonwand der Unterführung mit roter und silberner Farbe besprüht worden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Festgenommene entlassen. Der durch die Schmierereien verursachte Schaden wird auf einige Hundert Euro geschätzt.

Gartenhütte aufgebrochen,

Bad Homburg v. d. Höhe, Die Rappenwiesen, 08.04.2021, 23.00 Uhr bis 09.04.2021, 14.00 Uhr (pa)In Bad Homburg brachen Diebe von Donnerstag auf Freitag eine Gartenhütte auf. Zwischen dem späten Donnerstagabend und Freitagnachmittag begaben sich Unbekannte auf ein Gartengrundstück in der Straße „Die Rappenwiesen“. An einer dort befindlichen Hütte entfernten sie das Vorhängeschloss der Tür gewaltsam, um anschließend zwei Werkzeugkisten samt Inhalt aus der Hütte zu entwenden. Die Bad Homburger Kriminalpolizei bittet Hinweisgeberinnen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (06172) 120 – 0 zu melden.

Werkzeug aus Garage gestohlen,

Bad Homburg v. d. Höhe, Saalburgstraße, 09.04.2021, 13.00 Uhr bis 13.30 Uhr

(pa)Am Freitagnachmittag stahlen Diebe in Bad Homburg diverse Werkzeuge aus einer Garage. Die Täter begaben sich zwischen 13.00 Uhr und 13.30 Uhr in die offene Garage eines Einfamilienhauses in der Saalburgstraße. Aus dieser entwendeten sie eine Bohrmaschine der Marke Hilti, einen Akkuschrauber des Herstellers Bosch samt Ladegerät und zweier Akkus sowie einen weiteren Akkuschrauber unbekannten Fabrikats. Der Wert des Diebesgutes wird auf insgesamt circa 800 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Bad Homburg unter der Telefonnummer (06172) 120 – 0 entgegen.

Meldungen vom Wochenende

Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht

Unfallort: Staufenstraße 21, 61449 Steinbach Unfallzeit: 06.04.2021, 20:00 Uhr – 07.04.2021, 07:00 Uhr

Im angegebenen Zeitraum wurde das seitlich geparkte schwarze VW Cabrio von einem unbekannten Fahrzeugführer-/in am rechten Außenspiegel gestreift, in Folge dessen ein Sachschaden entstand. Der Fahrer dieses PKW entfernte sich daraufhin von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um schadensregulierende Maßnahmen zu bemühen.

Zeugen des Unfalles werden gebeten, sich mit der Polizeistation Oberursel, Tel. 06171-62400 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallflucht

Unfallort: Heinestraße 5, 61440 Oberursel Unfallzeit: 07.04.2021, 15:00 Uhr – 10.04.2021, 13:00 Uhr

Der Fahrzeughalter eines schwarzen VW Golf stellte seinen PKW ordnungsgemäß am Fahrbahnrand an genannter Örtlichkeit ab. Als er zu seinem PKW zurückkehrte, stellte er fest, dass Beschädigungen durch einen anderen Verkehrsteilnehmer-/in am hinteren Stoßfänger verursacht wurden. Auch dieser Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen.

Wenn Sie Zeuge dieses Unfalles waren, melden Sie sich bitte bei der Polizeistation Oberursel unter der Telefonnummer 06171-62400.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Unfallort: Eschborner Straße 36, 61449 Steinbach Unfallzeitraum: 10.04.2021, 15:00 – 15:25 Uhr

Die Fahrzeughalterin eines schwarzen 1er BMW parkte ihren PKW auf einer gekennzeichneten Parkfläche ab. Durch einen bisher unbekannten Fahrzeugführer, welcher vermutlich beim Ein- oder Ausparken den BMW an der linken Fahrzeugseite touchierte, entstand ein Sachschaden. Dieser Unfallverursacher ist ebenfalls nicht bekannt, da er sich von der Unfallörtlichkeit entfernte.

Wenn Sie in dieser Sache Beobachtungen gemacht haben, melden Sie sich bei der Polizeistation Oberursel unter der Telefonnummer 06171-62400

Wohnhaus durch Kellerfenster betreten/ Einbruchsdiebstahl 61462 Königstein im Taunus, Schneidhainer Straße 31.03.2021, 17:00 Uhr – 10.04.2021, 14:40 Uhr Sachverhalt: Durch das in einem Lichtschacht verbaute Kellerfenster verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einem Einfamilienhaus. Dabei entfernten die Täter die Glasabdeckung des Lichtschachts und hebelten das darin befindliche Kellerfenster zum Gäste-WC auf. Das Wohnhaus wurde anschließend durchsucht und mit bislang unbekanntem Diebesgut verlassen. Die Hausbesitzer befanden sich zum Tatzeitpunkt nicht im Haus. Die Kriminalpolizei der Polizeidirektion Hochtaunus in Bad Homburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer 06172/120-0 zu melden

Einbrecher verschaffen sich Zugang in gleich zwei Gartenhütten

61476 Kronberg im Taunus, Oberer Thalerfeldweg Freitag 09.04.2021, 20:00 Uhr – Samstag 10.04.2021, 12:15 Uhr Sachverhalt: Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht von Freitag auf Samstag in zwei, auf einem Grundstück befindliche, Gartenhütten ein. Dabei wurden die an den Hütten verbauten Fensterscheiben beschädigt. Ob etwas durch die Täter entwendet wurde, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht angegeben werden. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Königstein hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich dort unter der Telefonnummer 06174/9266-0 zu melden.

Versuchter besonders schwerer Fall des Diebstahls und Sachbeschädigung

Tatort: Reiterhof Paulshof, 61267 Neu-Anspach Tatzeit: Mittwoch, 07.04.2021, 20:00 Uhr bis Freitag, 09.04.2021, 11:00 Uhr Ein unbekannter Täter verschaffte sich Zutritt zum Gelände des Reiterhofs und öffnete einen verschlossenen Pferdeanhänger, wobei das Schloss beschädigt wurde. Weiterhin verschaffte sich der unbekannte Täter Zugang zu einer nahegelegenen Gartenhütte, indem er die Tür aufhebelte. Es wurden keine Gegenstände entwendet. Der Sachschaden an dem Schloss und der Tür beläuft sich auf ca. 600,-EUR. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der 06172/1200 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Unfallort: B275, Weilrod-Riedelbach Fahrtrichtung Tenne Unfallzeit: Freitag, 09.04.2021, 16:17 Uhr Eine 65-jährige PKW-Fahrerin befuhr mit ihrem Seat die B275 aus Richtung Riedelbach in Richtung Tenne. Ein 66-jähriger PKW-Fahrer befuhr mit seinem Ford die B275 in entgegengesetzter Richtung. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor die 65-Jährige in einer Rechtskurze die Kontrolle von ihrem PKW, kam nach links von ihrer Fahrspur ab und kollidierte mit dem entgegenkommenden PKW des 66-Jährigen. Die 6-jährige Mitfahrerin des Ford-Fahrers wurde bei dem Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand Sachschaden in einer Höhe von ca. 8000,-EUR.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Unfallort: K728, Usingen-Kransberg Richtung Wehrheim-Pfaffenwiesbach Unfallzeit: Samstag, 10.04.2021, 22:20 Uhr bis Samstag, 10.04.2021, 22:40 Uhr Ein unbekannter PKW-Fahrer befuhr die K728 aus Richtung Kransberg kommend in Richtung Pfaffenwiesbach. Am Ortseingang überfuhr der PKW-Fahrer eine Verkehrsinsel und kam im Anschluss nach rechts von der Fahrbahn ab. Die Verkehrsinsel blieb unbeschädigt. An einem Leitpfosten und am Ortseingangsschild entstand Sachschaden in einer Höhe von ca. 350,-EUR. Der beschädigte PKW konnte im Anschluss parkend aufgefunden werden, der PKW-Fahrer ist bislang nicht bekannt. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Usingen unter der 06081/92080 in Verbindung zu setzen.

