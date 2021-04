Bundespolizist von Maskenverweigerer verletzt

Kassel (ots) – Ein unbekannter Mann war am Sonntag (11.4.) gegen 22 Uhr im Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe aufgefallen, weil er keinen Mund-Nasen-Schutz trug. Als Beamte der Bundespolizei ihn auf sein Fehlverhalten ansprechen wollten, versuchte der Mann zu fliehen. Nach kurzer Verfolgung konnte einer der Polizisten den Flüchtigen einholen und an der Jacke festhalten.

Mit Gewalt riss sich der Maskenverweigerer wieder los und verletzte den Beamten leicht am Unterarm (Kratzspuren). Durch einen Seitenausgang des Bahnhofes konnte der Unbekannte entkommen.

Personenbeschreibung

Der Mann war schlank und soll ca. 20 Jahre alt gewesen sein. Seine Größe wird auf 1,65 -1,75 m geschätzt. Bekleidet war der Gesuchte mit einer schwarzen “Adidas” Jogginghose und einer dunklen Jacke sowie einem Kapuzenpullover.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat gegen den Mann ein Strafverfahren wegen des Widerstandes gegen Polizeibeamte eingeleitet. Wer Angaben zu dem Fall machen kann, wird gebeten sich bei der Bundespolizeiinspektion Kassel unter der Tel.-Nr. 0561 816160 beziehungsweise unter www.bundespolizei.de zu melden.

Nachts 7 Autos in der Nordstadt beschädigt

Kassel-Nord (ots) – In der Nacht zu Sonntag 11.04.2021 meldete ein Anwohner gegen 02:10 Uhr zwei Männer, die durch die Holländische Straße ziehen und geparkte Autos beschädigen sollen. Die sofort eingeleitete Fahndung nach den Randalierern verlief anschließend ohne Erfolg. Diese waren bereits in die Heinrichstraße geflüchtet, wo sich ihre Spur verliert.

Allerdings stellten die eingesetzten Polizisten des Reviers Mitte in der Holländischen Straße, zwischen Westring und Henschelstraße, sowie in der Heinrichstraße mehrere beschädigte Pkw fest. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden offenbar wahllos 7 Autos verschiedener Hersteller beschädigt. Die unbekannten Täter hatten gegen die Außenspiegel der Fahrzeuge getreten, wodurch die Spiegel abrissen und bei einem Auto das Spiegelglas zerbrach.

Der Zeuge beschrieb den Beamten zwei etwa 1,80 Meter große und unter 30 Jahre alte Männer. Einer trug eine dunkelgraue Jacke, der andere war dunkel gekleidet.

Die weiteren Ermittlungen wegen der Serie von Sachbeschädigungen führen die Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel.: 0561-9100.

Polizei sucht Eigentümer von mutmaßlich gestohlenem Pedelec

Kassel (ots) – Die Beamten des Kommissariats 35 der Kasseler Kripo sind auf der Suche nach dem Eigentümer eines sichergestellten Pedelecs, das nach bisherigen Ermittlungen aus einem Diebstahl stammen dürfte. Das Rad war in der vergangenen Woche im Rahmen eines Strafverfahrens bei einer Wohnungsdurchsuchung in der Küche eines 39-jährigen Mannes in Kassel gefunden worden.

Da er sich in Widersprüche verstrickte und nicht glaubhaft nachweisen konnte, dass das hochwertige Rad mit fehlendem Akku sein rechtmäßiges Eigentum ist, stellten die Kriminalbeamten das Zweirad vorläufig sicher. Wo das Pedelec gestohlen wurde und wer der Eigentümer ist, konnte noch nicht geklärt werden, da die Rahmennummer bislang nicht in der Fahndung eingegeben ist. Möglicherweise wurde der Diebstahl auch bisher noch nicht angezeigt.

Es handelt sich um ein mattschwarzes Pedelec des Herstellers Winora, Modell Sinus i10, 28 Zoll, Rahmengröße 52 cm mit schwarzem Fahrradkorb. Der Akku des Fahrrads fehlt und der Hinterreifen ist platt.

Die Beamten des K 35 suchen nun nach dem Eigentümer des Pedelecs und bitten um Hinweise unter Tel.: 0561-9100.

Zeugenhinweise helfen Polizei bei Festnahme flüchtender Einbrecher

Kassel-Wesertor (ots) – Besonders aufmerksam und schnell handelten am gestrigen frühen Sonntagmorgen zwei Zeugen eines Einbruchs in ein Lebensmittelgeschäft im Kasseler Mittelring. Mit ihrer Unterstützung konnten die zum Tatort eilenden Streifen der Kasseler Polizei zwei mutmaßliche Täter auf ihrer Flucht festnehmen.

In den Rucksäcken der beiden 18 und 26 Jahre alten Männer fanden die Polizisten auch den aus dem Geschäft erbeuteten Kasseneinsatz mit Bargeld. Die in Kassel wohnenden Tatverdächtigen, die bereits hinreichend polizeibekannt sind, müssen sich nun wegen des Einbruchs verantworten.

Die Anwohner waren gegen 06:30 Uhr durch Scheibenklirren auf den Einbruch in das Lebensmittelgeschäft aufmerksam geworden und hatten sofort über den Notruf die Polizei alarmiert. Neben der schnellen Mitteilung führten auch ihre Täterbeschreibungen und Angaben zur Fluchtrichtung dazu, dass die Streifen die 18 und 26 Jahre alten Männer in unmittelbarer Nähe festnehmen konnten.

Wie sich später am Tatort herausstellte, hatten die Einbrecher mit einem Betonfuß eines Schildes die Scheibe eingeschlagen und waren anschließend in das Geschäft eingestiegen. Aus der Kasse hatten sie die Einsätze mit Wechselgeld an sich genommen und waren damit geflüchtet. Da sich beide beim Einschlagen der Scheibe verletzt hatten, brachten Rettungswagen die Männer nach ihrer Festnahme zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen gegen die Tatverdächtigen dauern an.

6 Fahrräder im Wert von über 20.000 Euro aus Hinterhof gestohlen

Kassel-Vorderer Westen (ots) – Bislang unbekannte Täter sind zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen im Hinterhof eines Mehrfamilienhauses im Kirchweg in die Garagen verschiedener Hausbewohner eingebrochen und haben insgesamt 6 Fahrräder, darunter 4 E-Bikes, im Gesamtwert von über 20.000 Euro gestohlen. Die Kasseler Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatten sich die Einbrüche im Hinterhof des Hauses zwischen Bebelplatz und Goethestraße in der Zeit zwischen Samstag, 18 Uhr und Sonntag, 9:30 Uhr ereignet. Auf noch unbekannte Weise waren die Täter über das Haus in den Hinterhof gelangt und hatten dort zwei Garagen von Bewohnern aufgebrochen. In einem Fall nutzten die Täter ein Hebelwerkzeug, im anderen Fall öffneten sie die verschlossene Garage, ohne sichtbare Spuren zu hinterlassen.

Die Unbekannten entwendeten aus der einen Garage ein weißes und ein silbernes E-Bikes der X-Serie des Hersteller Biketec / Flyer AG, verkehrsrechtlich sogenannte Pedelecs, sowie ein Damenrad des gleichen Herstellers. Aus der anderen Garagen klauten die Diebe ein schwarzes E-Bike von Cube und ein weinrotes E-Bike von Trek. Darüber hinaus entwendeten die Täter ein im Innenhof mit Zahlenschloss angeschlossenes Fahrrad der Marke Cicli B. Wohin die Unbekannten mit den sechs erbeuteten Rädern flüchteten, ist derzeit nicht bekannt.

Die weiteren Ermittlungen werden bei der Regionalen Ermittlungseinheit der Kasseler Polizei geführt. Zeugen, die den Ermittlern Hinweise auf die Täter oder den Verbleib der gestohlenen Räder geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 bei der Polizei.

