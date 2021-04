Bedrohung mit Schußwaffe

Witzenhausen (ots) – Gegen 21:05 Uhr kam es am Sonntagabend 11.04.2021 in Witzenhausen zwischen einem 54-Jährigen und 4 weiteren Personen im Alter zwischen 17-19 Jahren zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung. Im Verlauf des Streites zog der 54-Jährige eine Waffe und bedrohte damit die Gruppe.

Nach Aussagen der Geschädigten soll er die Waffe auch in Richtung deren Köpfe gehalten haben. Wie sich herausstellte handelte es sich dabei um eine Schreckschusswaffe, die später sichergestellt werden konnte.

Gegen Leitplanke gefahren

L3401 (ots) – Um 19:31 Uhr verlor gestern Abend ein 18-Jähriger aus Großalmerode die Kontrolle über seinen Pkw, wodurch er mit dem Fahrzeug gegen die dortigen Leitplanken prallte.

Der Unfall ereignete sich auf der L 3401 zwischen Kleinalmerode und Hubenrode. Aufgrund von auslaufendem Öl wurde noch die Straßenmeisterei Witzenhausen angefordert. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird mit ca. 2.000 EUR angegeben.

Zaun beschädigt

Berge (ots) – Um 07:57 Uhr befuhr heute Morgen ein 31-Jähriger aus Friedland mit einem Klein-Lkw die Bergstraße im Neu-Eichenberger Ortsteil Berge. Beim Rangieren fuhr der Fahrer mit dem Fahrzeug gegen den Betonsockel einer Mauer, wodurch auch der Holzzaun beschädigt wurde. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 1.300 EUR.

Polizei Eschwege

Sachbeschädigung

Am 09.04.21, um 16:10 Uhr, wurde ein Mann beobachtet, der auf dem Parkdeck des Herkules-Marktes in der Augustastraße in Eschwege offensichtlich stark alkoholisiert randalierte und die dortigen Wände mit einem Edding-Stift “bemalte”. Auf dem Parkdeck wurde ein 35-Jähriger aus der Gemeinde Meinhard angetroffen, der dort vier frisch gestrichene Wände beschmiert hatte.

Zudem wurde noch den Unterstand der Einkaufswagen entsprechend beschmiert. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von ca. 3,5 Promille. Sachschaden: 600 EUR.

Fahren unter Alkoholeinfluss

Am gestrigen Sonntag, um 14:19 Uhr, fiel ein 23-Jähriger aus der Gemeinde Meinhard auf, der auf der B 27 mit einer einachsigen Zugmaschine mit Anhänger in Höhe der Ortschaft Kleinvach unterwegs war.

Da neben dem Fahrzeug auch die Fahrweise (schlangenlinien fahrend) auffällig war, wurde der Fahrer einer Kontrolle unterzogen. Diese bestätigte den Verdacht auf Alkoholkonsum mit einem Testergebnis von ca. drei Promille. Da das “Gefährt” auch nicht unter die Ausnahmen der Fahrerlaubnispflicht fällt, wird auch wegen Verdacht des Fahrens ohne gültige Fahrerlaubnis ermittelt.

Fahren unter Drogeneinfluss

Ein 35-Jähriger, zurzeit ohne festen Wohnsitz, führte am vergangene Freitag, 09,.04.21 in Wanfried einen Pkw, ohne im Besitz eines Führerscheins zu sein. Zudem waren die amtlichen Kennzeichen, die an dem kontrollierten Pkw angebracht waren, in der Nacht vom 29./30.03.21 in Wanfried in der Straße “Vor dem Gatter” gestohlen worden.

Des Weiteren fuhr er das Auto unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln (Amphetamin), so dass den 35-Jährigen mehrere Strafverfahren erwarten.

Polizei Hessisch Lichtenau

Unfallflucht

Zwischen dem 06.04.21, 21:00 Uhr und dem 11.04.21, 17:30 Uhr kam es in der Kanzler-Feige-Straße in Hessisch Lichtenau zu einer Unfallflucht. In diesem Zeitraum wurde ein geparkter blauer Pkw Mercedes im linken Hecbereich (Stoßfänger) angefahren. Der Schaden wird mit ca. 600 EUR angegeben. Hinweise auf den Verursacher: 05602/93930.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen