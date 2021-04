Ludwigshafen: 3. Schilderaktion in der Industriestraße

LUDWIGSHAFEN – Zum 3. Mal wurde in der Industriestraße in Ludwigshafen eine Schilderaktion durchgeführt, diesmal unter dem Motto „Stopp den Lockdown“

Zerstörung der Lebensgrundlagen

Anlass für diese Aktionen sind die mittlerweile kaum noch nachvollziehbaren und unverhältnismäßigen Dauer-Lockdown Maßnahmen in Deutschland. Ganz besonders hart trifft es weiterhin die Kinder.

Bestimmte Branchen und Selbständige haben seit Monaten stark zu kämpfen und stehen teilweise vor dem finanziellen Ruin und der Vernichtung der Existenz. Deshalb ist es wichtig sich zu organisieren, zusammen zu halten und geschlossen auf die Straße zu gehen.

Friedliche Aktion mit klaren Botschaften

Durch die Schilderaktion werden viele Menschen erreicht und ein Bewusstsein geschaffen für das, was gerade passiert. Die Stimmung bei den demonstrierenden Menschen ist freundlich und friedlich, trotz des sehr ernsten Hintergrundes. Die Teilnehmer der Aktion formulieren auf selbst gemachten Schildern klar ihre Botschaften:

„Lasst unsere Kinder frei atmen“

„Corona Panik beenden! Grundrechte zurück.“

„Kinder brauchen Nähe, keine Abstandsregeln.“

„Ohne Mittelstand keine Zukunft!“

Die Reaktion der Vorbeifahrenden ist überwiegend positiv: „Daumen hoch“, winken, klatschen und hupen. Dies motiviert alle Teilnehmer und zeigt, dass die Aktion sehr gut ankommt und die Meinung vieler trifft.

Die Sorge um unsere Kinder

Im Gespräch mit Teilnehmern wird sehr deutlich, wie groß die Sorge um die Zukunft unserer Kinder ist. „Kinder sollen wieder Kinder sein dürfen und in die Schule gehen können, ohne Masken- und Testpflicht!“ Das ist es was Eltern bewegt auf die Straße zu gehen!

„Wir fordern unsere Grundrechte zurück“, „wir wollen keine Impfpflicht“, „wir wollen zurück zur Selbstbestimmtheit!“ fordern andere, die nicht länger als hinnehmen wollen.

Auch der Einfluss der Medien auf das Bild von Corona ist immer wieder Thema auf den Schildern. Hier wird die als einseitig empfundene Berichterstattung kritisiert.

Gerade durch das „auf die Straße gehen“ zeigen die Bürger sichtbar ihre Unzufriedenheit über das Handeln der Politiker. Zu Hause sitzen und auf die Maßnahmen zu schimpfen ändert nichts! Nur gemeinsam sind wir stark! Gemeinsam auf die Straße! Gemeinsam etwas bewegen!

Klare Botschaft des Organisators – Mach mit und zeig deine Meinung

Der Organisator Markus findet deutliche Worte:

„Mir ist am wichtigsten, das ich meinen Kindern die Kindheit und Zukunftschancen bieten kann, die ich hatte. Deshalb versuche ich so viele Menschen wie möglich auf die Straße zu bringen, um gemeinsam friedlich zu protestieren. Ich möchte den Menschen Mut machen und ein Bewusstsein dafür schaffen, dass wir nicht einige wenige, sondern viele sind mit den gleichen Zielen. Das politische System muss sich ändern, damit dieser Spuk endlich ein Ende hat und das nicht nur in Sachen Corona! Deshalb werden weitere Aktionen folgen, zu denen jeder herzlich eingeladen ist. Komm mit uns auf die Straße und zeige deine Meinung!“