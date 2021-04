Schule als Terror-Camp – Gericht und Gutachter in Weimar zerlegen die Lügen – Warnung für alle Schulen in der BRD

Dieser Artikel darf von anderen Webseiten, Blogs oder Plattformen ohne Rücksprache mit unserer Redaktion weder ganz, noch in Teilen kopiert oder übernommen werden. Teilen über Link ist guter Stil und selbstverständlich erwünscht.

Es wird eng, für Schulleiter und Lehrer. Der Wind dreht sich. Nicht nur Eltern stehen auf. Nun treffen die ersten Urteile ein. Eltern haben erfolgreich geklagt. Was bei dieser lächerlichen „Nicht-Gesetzes-Lage“ auch kein Wunder ist.

Politische Beeinflußung

Dass es in dem besten aller Schulsysteme längst nicht mehr nur um Bildung geht, sondern vor allen Dingen Beeinflußung, wissen wir spätestens seit der Wahl von Donald Trump. Eltern berichteten damals von völlig aus der Spur laufenden Lehrkräften, die sich an der Meinungsmache und der Trumphetze aktiv im Klassenzimmer beteiligten.

Auch in der herbeigeschriebenen Corona-Krise erleben wir das gleiche Phänomen. Wieder sind es die Lehrkräfte, die unseren Kindern die Corona-Lügen eintrichtern und peinlich genau auf die Einhaltung der Regeln und Ansichten einer entmachteten Angela Merkel dringen. (Siehe Mediensplitter unten).

Schulleiter und Lehrer gegen die Kinder

Niemand hätte im Entferntesten geahnt, was aktuell an unseren Schulen mit unseren Kindern veranstaltet wird. Fanden es die meisten Eltern in den ersten Wochen der niemals medizinisch nachgewiesenen Pandemie noch einigermaßen erträglich, sich dem Druck und der psychischen Gewalt zu beugen, so stehen nun immer mehr Eltern auf und wehren sich gegen die gesundheitsgefährdenden Maßnamen der Regierung und ihren Handlangern in den Ländern und Kommunen.

Auch wir hatten immer wieder auf den Terror, dem unsere Kinder menschenrechtswidrig ausgesetzt sind, hingewiesen. Das war vor vielen Wochen. Inzwischen hat sich selbst in den regierungstreuen Propaganda-Medien der Widerstand deutlich gezeigt. (Siehe unsere Mediensplitter am Ende.)

Ganz besonders hervorgetan haben sich Schulleiter und Lehrer. Wir haben uns immer wieder gefragt, was mit solchen Menschen nicht stimmt.

Niemand hat sich bisher für die Auswirkungen und Quälereien interessiert, die man unseren Kindern in den Schulen antut.

Schulen weg von der Wirklichkeit

Offenbar glauben Schulleiter und Lehrer, dass sie losgelöst von der Lebenswirklichkeit, tun und lassen können was sie wollen. Wer Terror ausübt, hat zumeist ein Ego- und ein Machtproblem. Deswegen sollten sich die Gutachter demnächst mal mit dieser Berufsgruppe intensiver auseinandersetzen.

Es gibt keine Gesetzesgrundlage – Schulleiter und Lehrer sind privat haftbar

Karrieregeile Schulleiter und Lehrkräfte, die sich als nützliche Handlanger der Landes- und Bundespolitik machen, zerstören wissentlich oder unwissentlich die Psyche unserer Kinder. Das muss sofort gestoppt werden, damit unsere Kinder keinen weiteren Schaden nehmen. Für die bereits angerichteten Schäden sind die Handlanger auch in den Schulen zur Rechenschaft zu ziehen.

Das wegweisende Urteil

Nun hat das wegweisende Urteil in Weimar, welches auf Gutachten beruht mit diesem ganzen Terror aufgeräumt und den beklagten Schulleitern deutlich gesagt, was sie zu tun und zu lassen haben.

Es wurde vor allen Dingen festgestellt …

„Die Kinder werden physisch, psychisch und pädagogisch geschädigt und in ihren Rechten verletzt, ohne dass dem ein Nutzen für die Kinder selbst oder Dritte gegenübersteht.”

„… sich die Schulleitungen und Lehrkräfte nicht auf die landesrechtlichen Vorschriften berufen können, auf denen die Maßnahmen beruhen. Diese Vorschriften seien verfassungswidrig und damit nichtig Sie verstossen gegen den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz und damit das Rechtsstaatsprinzip.“

„Der den Schulkindern auferlegte Zwang, Masken zu tragen und Abstände untereinander und zu dritten Personen zu halten, schädigt die Kinder physisch, psychisch, pädagogisch und in ihrer psychosozialen Entwicklung, ohne dass dem mehr als ein allenfalls marginaler Nutzen für die Kinder selbst oder Dritte gegenübersteht.“

Schulen spielen keine wesentliche Rolle im „Pandemie“-Geschehen.

„Selbst wenn also bei der Durchführung der PCR inclusive aller vorbereitenden Schritte (PCR-Design und Etablierung, Probenentnahme, Aufbereitung und PCR-Durchführung) alles „richtig“ gemacht wird und der Test positiv ist, d.h.: eine Genom-Sequenz erkennt, welche ggf. auch in einem oder sogar dem konkreten „Corona“-Virus (SARS-CoV-2) existiert, bedeutet dies unter keinen Umständen, dass die Person, welche positiv getestet wurde, mit einem replizierenden SARS-CoV-2 infiziert und folglich für andere Personen ansteckend = gefährlich sein könnte.“

„Vielmehr müssen für die Feststellung einer aktiven Infektion mit SARS-CoV-2 weitere, und zwar konkret diagnostische Methoden wie die Isolation von vermehrungsfähigen Viren eingesetzt werden (Goldstandard).“

Quelle: Amtsgericht Weimar, Urteil vom 08.04.2021, Az.: 9 F 148/21

Das Urteil im gesamten Wortlaut auf 178 Seiten: https://docdro.id/NClmHr3

Test nicht aussagekräftig

Das Gutachten, welches das Gericht heranzieht ist ein vernichtender Schlag gegen die Schulleitungen, die Corona-willigen Lehrer, die Ärzte, die Lebensmittel-Supermärkte und alle die uns immer noch erzählen wollen, dass Corona eine Pandemie ist und die Zahlen nicht zusammengestümpert sind.

FAZIT

Beendet diesen unseligen Terror, den inzwischen nur noch Angela Merkel, eine wenige Helfershelfer und die Parteien und ihre Vertreter anrichten und zu verantworten haben. Das Urteil sollte alle Schulleitungen und Lehrer endlich zur Besinnung bringen. Die Zeit geht zu Ende. Die Ära Merkel ist vorbei. Wie immer der ursprüngliche Plan aussah. Er ist gescheitert.

Wir raten allen Eltern, die sich nichts mehr gefallen lassen wollen, vor Gericht zu gehen und sich auf das Urteil in Weimar und die Gutachten zu beziehen.

Allen Schulleitungen und Lehrern raten wir: „Legt Euch mal langsam gute Erklärungen zu, wie ihr euer Verhalten demnächst den Eltern und der Presse rechtfertigen wollt. Schulen als Terror-Camps – Diese Strategie ist fertig.

Masken für Lehrkräfte Ja – Für Kinder Nein

Am Rande sei angemerkt, dass die Hauptinfektion, dieser etwas schwereren Influenza von den Erwachsenen, also den Lehrern und Schulleitern ausgeht. Deswegen unsere Forderung: Masken für Lehrer und Schulleiter ja – Für unsere Kinder Nein.

