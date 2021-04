Ludwigshafen: Stadtnotizen 12.04.2021

Ludwigshafen – News, Termine, Kulturelles, Politik und Wissenswertes.

Grundwasseruntersuchungen in LU-Maudach

Zur ergänzenden Untersuchung des Grundwasserabstroms aus der ehemaligen Deponie „Frigenstraße“ in LU-Maudach lässt der Bereich Umwelt der Stadtverwaltung Ludwigshafen weitere Grundwasseruntersuchungen durchführen. Unmittelbar am nordwestlichen Rand des Gewerbegebietes „Am Unteren Grasweg“ und an der Kreisstraße werden acht Grundwassermessstellen in unterschiedlichen Tiefen eingerichtet.

Während der Bohrarbeiten, die in der Woche ab dem 19. April 2021 beginnen und nur während der üblichen Arbeitszeiten stattfinden, kann es zeitweise zu nicht vermeidbaren Geräuschentwicklungen kommen. Während der Nacht sowie an Sonn- und Feiertagen ruhen die Arbeiten. Einen reibungslosen Ablauf vorausgesetzt, werden alle Bohr- und Ausbauarbeiten im Juli 2021 abgeschlossen sein.

Der Bereich Umwelt bittet um das Verständnis der Betroffenen. Fragen beantwortet: Judith Rader, Bereich Umwelt, Telefon (0621) 504-3461.