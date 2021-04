Marburg: Massiver Widerstand bei Festnahme

(ots)- In der Nacht zu Sonntag 11.04.2021 kurz vor Mitternacht, stellte die Polizei eine Vielzahl von augenscheinlich zu eng beieinanderstehenden Personen auf dem Messegelände im Afföller fest. Nach entsprechender Lautsprecherdurchsage mit Hinweis auf die Coronabestimmungen, gab es zunächst ein wildes Durcheinander von den zu ihren geparkten Autos laufenden und dann wegfahrenden Personen.

Während des Einsatzes gab es ein Gerangel zwischen 2 Personen, ohne dass es zu Verletzungen kam. Allerdings entstand ein Schaden an einem Auto.

Nach mehreren Aussagen Anwesender war ein offenbar stark betrunkener Mann schon seit längerem auf Stress aus. Er bedrängte und belästigte die Anwesenden und wurde dabei auch handgreiflich. Auch gegenüber der Polizei verhielt sich der 47-jährige äußerst provokant, aggressiv und unkooperativ. Letztendlich blieb der Polizei zur Verhinderung weiterer Straftaten und Ordnungswidrigkeiten nur die Ingewahrsamnahme zur Ausnüchterung.

Gegen diese Maßnahme wandte und sperrte sich der Mann so vehement, so dass es 6 Polizeibeamte zur Bändigung bedurfte. Seine Randale setzte sich trotz Fesselung auf dem Transport zur Wache fort, in dem er mehrfach seinen Kopf gegen die Scheibe des Streifenwagens schlug. Der Streifenwagen hielt in der Afföllerstraße nochmal an und erneut mussten mehrere Beamte eingreifen. Hierbei versetzte der Mann einem Polizeibeamten eine Kopfnuss und verletzte ihn leicht.

Der 47-Jährige selbst blieb durch die Widerstandshandlungen unverletzt. Allerdings erlitt er durch sein Verhalten im Auto leichte Verletzungen an der Stirn und durch sein Gebärden Schürfungen durch die Handfesseln. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Blutprobe an.

Den Rest der Nacht verbrachte der Mann dann in der Ausnüchterungszelle.

Er muss sich demnächst wegen diverser Straftaten verantworten.

Ockershausen – Party im Heiligen Grund?

Möglicherweise gab es in der Nacht zum Samstag 10.04.2021 zwischen 20-09 Uhr auf dem Kirschlehrpfad wohl eine Party oder ein Treffen. Reste eines entzündeten Lagerfeuers und zurückgelassener Müll sowie beschädigte Obstbäume blieben zurück.

Die Polizei ermittelt und bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 06421 406 0.

Marburg: Baum- und Strauchschnitt – Nicht gewollt und nicht genehmigt

(ots) – Irgendwer hat über die Osterfeiertage im Garten des Soziologischen Instituts in der Ketzerbach einen umfangreichen Baum- und Strauchschnitt vorgenommen und damit nachhaltig und wesentlich die Funktion und vor allem das Aussehen der Pflanzen verändert. Außerdem lag für diesen Schnitt abgesehen von dem ohnehin nicht mehr zulässigen Zeitpunkt für den Baum- und Strauchschnitt auch keine Genehmigung der Berechtigten vor.

Was den oder die Täter zu der Aktion trieb, ist derzeit reine Spekulation. Das Holz blieb aus ebenfalls unbekannten Gründen zurück. Möglicherweise blieb es aber auch wegen einer Störung der Handlungen liegen. Art und Umfang der Arbeiten deuten auf eine Vorbereitung, insbesondere auf ein mitführen des notwendigen eventuell motorisierten Schneidapparate hin.

Wer hat zwischen 15 Uhr am Donnerstag, 01. April und 14 Uhr am Dienstag, 14 Uhr, entsprechende Beobachtungen gemacht und kann sachdienliche Hinweise geben?

Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Ostkreis – Berauscht am Steuer

(ots) – Am Freitag, 09. April, zog die Polizei Stadtallendorf zwischen 11.05 und 17.15 Uhr vier Autofahrer aus dem Verkehr, weil sie unter dem Einfluss berauschender Mittel standen. Um kurz nach 11 Uhr reagierte der Drogentest eines 21 Jahre jungen Sprinterfahrers bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle in Kirchhain positiv auf THC.

(ots) – Gegen 13 Uhr fielen gleich zwei Fahrzeuge, ein Pkw und ein Roller, auf einer Tankstelle in der Niederkleiner Straße in Stadtallendorf auf. Die Polizei überprüfte letztlich die beiden Fahrer im Alter von 38 und 46 Jahren. Bei beiden bestätigte ein positiver Drogentest den bei der Kontrolle aufgekommenen Verdacht des Drogeneinflusses. Außerdem sind beide nicht im Besitz des erforderlichen Führerscheins.

(ots) – Um 17.15 Uhr begegnete eine Streife einem Lieferwagen und sah am Steuer einen Mann, der erst vor kurzem wegen des Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel aufgefallen war. Bei der neuerlichen Kontrolle ergaben sich wieder Hinweise auf ein Fahren unter Rauschmitteleinfluss. Der anschließende Drogentest bestätigte das.

Die Polizei veranlasste in allen 3 Fällen die notwendige Blutprobe, stellte teilweise zusätzlich die Fahrzeugschlüssel sicher und untersagte die Weiterfahrt.

Kirchvers – Sachbeschädigung am Bürgerhaus

(ots) – Zwischen Sonntag, 04. April und Freitag, 09. April, rissen Unbekannte den ca. 45 Zentimeter langen Griff der Eingangstür zum Bürgerhaus Lohra Kirchvers im Schulweg ab. Der Griff lag noch vor der Eingangstür.

Aufgrund fehlender weiterer Spuren geht die Polizei derzeit nicht von einem versuchten Einbruch sondern eher von einer Sachbeschädigung aus. Sachdienliche Hinweise hierzu bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg – Bauwagen abgebrannt

(ots) – In der Nacht zum Sonntag 11.04.2021 brannte ein Bauwagen ab. Der Anhänger stand auf dem Parkplatz Sonnenblickallee/Beltershäuser Straße gegenüber der Friedrich-Ebert-Straße. Durch das Feuer, dass Zeugen der Polizei gegen 03.45 Uhr meldeten, entstand ein Schaden von mindestens 5.000 Euro.

Weitere Baufahrzeuge auf dem Parkplatz blieben unbeschädigt. Derzeit gibt es keine Hinweise zur Brandursache. Die Kriminalpolizei ermittle in alle Richtungen und bittet um sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen unter Tel. 06421 406 0.

Marburg – Autobrand im Gisonenweg

(ots) – Die Kripo Marburg hat nach dem Brand eines Autos die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise. Der Brand war in der Nacht zum Sonntag 11.04.2021 gegen 03.25 Uhr, im Gisonenweg. Ein geparkter Toyota brannte vollständig aus.

Die starke Hitzeentwicklung zog zusätzlich den nebenstehenden blauen Skoda Fabia in Mitleidenschaft. Nach ersten Schätzungen entstand durch den Brand ein Schaden in fünfstelliger Höhe. Die Brandursache steht nicht fest. Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Neustadt – Mülltonnenbrand

(ots) – Am Sonntag 11.04.2021 gegen 04.50 Uhr, brannte in der Marktstraße eine blaue Papiermülltonne ab. Ein Einsatz der Feuerwehr war durch das Einschreiten des Mitteilers nicht mehr nötig. Die Polizei ermittelt wegen der Sachbeschädigung und bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 06428 9305 0.

Marburg – Auto verkratzt

(ots) – Zwischen 16.30 Uhr am Dienstag und 12 Uhr am Mittwoch, 07. April, verkratzte ein noch unbekannter Täter die linke Seite eines weißen VW Multivan. Der VW Bus stand ordnungsgemäß geparkt vor dem Anwesen Rollwiesenweg 8.

Es entstand ein Sachschaden von mindestens 1.000 Euro. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg – Diebstahl aus Pkw

(ots) – Der reine Sachschaden beläuft sich auf mindestens 1000 Euro. Der Wert der aus zwei medizinischen Mund-Nasen-Bedeckungen und Mitgliedskarten bestehenden Beute beträgt vielleicht 2 Euro. Der vom Diebstahl betroffene Skoda Suberb mit MA-Kennzeichen stand zur Tatzeit zwischen 16 Uhr am Freitag und 08 Uhr am folgenden Samstag, 10. April, vor dem Anwesen Gisonenweg 2.

An dem Auto war die Scheibe der Beifahrertür eingeschlagen und zusätzlich die Frontscheibe mutmaßlich ebenfalls durch einen Einschlagversuch beschädigt.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Neustadt – Autoaufbruch gescheitert

(ots) – Aus derzeit unbekannten Gründen scheiterte in der Kreuzgasse der Aufbruch eines geparkten roten Opel Vectra. Die Hebeleine an der Tür führten zu einem Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Der Vectra parkte unter einer Straßenlaterne am Fahrbahnrand in der Kreuzgasse. Die Tat ereignete sich zwischen 20 Uhr am Mittwoch und 16 Uhr am Freitag 09. April. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0 oder den Schutzmann vor Ort in Neustadt, Tel. 06692 8642.

Gladenbach – Wohnungseinbruch gescheitert oder abgebrochen?

(ots) – Handelt es sich um einen versuchten und abgebrochenen Einbruch oder um Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch? Letztendlich ergaben sich zumindest keine Hinweise darauf, dass die Dachgeschosswohnung in dem Mehrfamilienhaus in der Marburger Straße durchsucht wurde. Aus der Wohnung fehlt nichts. Allerdings ist das Türschloss erheblich beschädigt, teilweise aus der Türzarge herausgebrochen.

Die Tat war am Samstag, 10. April, zwischen 19 und 20 Uhr.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Biedenkopf – Hinweisschilder gestohlen

(ots) – Zum Schutz von Kindern hatte ein Bewohner der Hatzfelder Straße an einer Engstelle zur Sensibilisierung von Autofahrern zwei entsprechende Schilder platziert.

Am Freitag, 09. April, verschwanden die beiden Schilder zwischen 08 und 12.30 Uhr. Zurück blieben lediglich die Halterungen.

Weder eine Suche nach den Schildern noch eine Nachbarschaftsbefragung brachte Hinweise auf den Verbleib der Schilder, sodass die Polizei wegen Diebstahls ermittelt.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Fahrer unter Alkohol- und/oder Drogeneinfluss

Stadtallendorf

Nachdem am Samstag, 10. April, um 13.50 Uhr, in der Niederkleiner Straße der Drogentest einer 20 Jahre jungen Frau auf Amphetamine anschlug, musste sie ihr Auto stehen lassen. Die Polizei veranlasste die erforderliche Blutprobe.

Wohratal/Josbach

Am Samstag, 10. April, um 16.45 Uhr, überprüfte die Polizei auf der B 3 zwischen Wohratal und Josbach einen Pkw. Es stellte sich heraus, dass der 38 Jahre alte Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Die Polizei beendete daher die Fahrt und veranlasste auch bei diesem Fahrer die notwendige Blutprobe.

Rauschenberg

Da sein Zweirad schneller als 25 km/h fuhr, reichte die vorgelegte Mofaprüfbescheinigung als Fahrerlaubnis nicht mehr aus. Der 16-Jährige fuhr also nicht nur ohne Führerschein, sondern auch noch ohne notwendigen Versicherungsschutz, denn das montierte Kennzeichen war aus dem Jahr 2020. Obendrein reagierte ein Drogentest noch positiv auf Amphetamine.

Die Fahrt endete um 21.05 Uhr in der Schmaleichertorstraße. Die Polizei stellte den Fahrzeugschlüssel sicher und veranlasste wie üblich die Blutprobe.

Biedenkopf

Am Samstag, 10. April, um 14.30 Uhr, fuhr ein 31 Jahre alter Mann ein Auto, obwohl er unter Alkoholeinfluss stand. Sein Alkotest gegen 14.40 Uhr zeigte 1,16 Promille an. Für den Mann folgte die notwendige Blutprobe und die Polizei beschlagnahmte den Führerschein.

Kirchhain – Fahrt endet mit Unfall

In der Nacht zum Sonntag, 11. April, fuhr ein 20 Jahre junger Mann mit seinem Auto von der Untergasse aus durch die Straße Am Amöneburger Tor. Das Fahrzeug kam nach rechts von der Straße ab und prallte gegen den Bordstein. An Achse und Rad entstand ein vierstelliger Sachschaden.

Der Alkotest beim Fahrer ergab 0,89 Promille. Die Polizei veranlasste eine Blutprobe und stellte den Führerschein des jungen, im Lahn-Dill-Kreis lebenden Mannes sicher.

Unfallfluchten – Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Breidenbach – Unfallflucht im Altweg

Aufgrund der Spuren an dem grauen Audi A4 Kombi ermittelt die Polizei Biedenkopf wegen des Verdachts der Unfallflucht. Der Schaden ist an der Heckklappe direkt unterhalb der Scheibe zwischen dem Audilogo und dem rechten Scheinwerfer. Aufgrund der Höhe der Anstoßstelle könnte die Verursachung durch ein größeres/höheres Fahrzeug oder aber auch durch über- oder abstehende Ladung entstanden sein.

Der Schaden beträgt mindestens 1.500 Euro. Der Kombi parkte zur fraglichen Zeit zwischen 21 Uhr am Freitag und 11 Uhr am Samstag, 10. April, im Altweg gegenüber von der Katholischen Kirche auf dem Parkstreifen mit der Front zum Skulpturenpark.

Kirchhain – 3er BMW beschädigt grauen Opel

Die Polizei stellte am Unfallort in der Alsfelder Straße Teile sicher, die zu einem weißen BMW 3c gehören. Jetzt laufen noch die Ermittlungen zum verantwortlichen Fahrer zur Unfallzeit am Samstag, 10. April, um 11.30 Uhr. Der Fahrer/die Fahrerin fuhr beim Ein- oder Ausparken gegen die linke hintere Stoßstange des Opel Astra und verursachte einen Schaden von mehreren Hundert Euro und fuhr anschließend davon, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Wer hat den Unfall auf dem Parkplatz des Penny-Marktes beobachtet?

Wer kann Angaben zum FahrerIn des weißen BMW machen?

Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

