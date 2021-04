Massenschlägerei zwischen 40-50 Personen – Zeugen gesucht

Germersheim-Mitte (ots) – Am Samstagabend 10.04.2021 wurde der Polizei Germersheim gegen 19.30 Uhr eine beginnende Massenschlägerei mit etwa 40-50 Personen an der Haltestelle Germersheim-Mitte mitgeteilt. Beim Eintreffen der Polizeibeamten flüchteten alle beteiligten Personen fußläufig von der Tatörtlichkeit. Die weiteren Ermittlungen wurden aufgenommen.

Die Polizei bittet daher um Zeugenhinweise zu der Tat und den beteiligten Personen. Die Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Betrunken Fahrrad gefahren und geklaut

Germersheim (ots) – Der 53-jährige Beschuldigte befuhr am Freitagabend 09.04.2021 gegen 18.00 Uhr mit seinem Fahrrad die Straße In der kleinen Au in Germersheim und stürzte während der Fahrt. Bei Antreffen des Radfahrers konnten die Polizisten eine leichte Verletzung und einen Atemalkoholwert von 2,83 Promille bei dem 53-Jährigen feststellen.

Zur Durchführung einer Blutprobe wurde der 53-Jährige im Anschluss zur Dienststelle verbracht. Nach Durchführung der Blutentnahme wurde der 53-Jährige zunächst wieder auf freien Fuß gelassen. Keine 3 Stunden später befand sich derselbe Beschuldigte jedoch wieder im Polizeigewahrsam, da er einen Ladendiebstahl in einem Supermarkt in der Mainzer Straße in Germersheim beging.

Hauswand beschmiert

Germersheim (ots) – Am Donnerstagnachmittag 08.04.2021 beschmierten bisher unbekannte Täter in der Zeit zwischen 17-19.00 Uhr eine Hauswand in der August-Keiler-Straße in Germersheim vermutlich mit Kugeln des sogenannten “Bubbleteas”. Der dadurch entstandene Schaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt.

Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt die Polizei unter der Telefonnummer

07274-9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Betrunken Unfall verursacht

Germersheim (ots) – Am Freitagmittag 09.04.2021fuhr ein 74-jähriger Mann mit seinem Mazda im Trommelweg in Germersheim rückwärts aus einer Parklücke heraus und beschädigte hierbei ein anderes Fahrzeug. Im Anschluss entfernte sich der 74-jährige Fahrer unerlaubt von der Unfallstelle. Durch mehrere Zeugen konnte das Kennzeichen des Unfallverursachers abgelesen werden.

Bei einer Überprüfung der Anschrift des 74-jährigen Fahrers konnten an seinem Mazda frische korrespondierende Unfallschäden festgestellt werden. Im Rahmen der Befragung des 74-Jährigen konnten die Beamten Alkoholgeruch bei ihm wahrnehmen.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,05 Promille.Dem 74-Jährigen wurde im Anschluss eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt.

Nach Unfallflucht fehlt beschädigtes Auto

Knittelsheim (ots) – Am Samstagmittag 10.04.2021 ereignete sich gegen 13.00 Uhr in der Hauptstraße in Knittelsheim eine Verkehrsunfallflucht, bei der ein 80-Jähriger aus dem Landkreis Germersheim mit seinem Mercedes ein geparktes Fahrzeug streifte. Im Anschluss entfernte sich der 80-jährige Verkehrsteilnehmer unerlaubt von der Unfallstelle. Der Unfall wurde durch eine Zeugin beobachtet und von dieser bei der Polizei gemeldet.

Bei den weiteren Ermittlungen konnte bisher lediglich der Unfallverursacher angetroffen werden. An seinem Mercedes entstand ein Schaden in Höhe von etwa 7.000 Euro. Von dem beschädigten Fahrzeug fehlt bisher jede Spur. Es ist lediglich bekannt, dass es sich um ein schwarzes Auto gehandelt haben soll. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall bzw. dem beschädigten Fahrzeug geben können oder der Fahrer des beschädigten Fahrzeugs, sollen sich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de melden.

2 Autofahrer unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Germersheim (ots) – Innerhalb von zwei Stunden stellte die Polizei Germersheim Samstagabend 10.04.2021 zwei Autofahrer im Stadtgebiet Germersheim fest, die mit ihren Fahrzeugen unter Betäubungsmitteleinfluss im Straßenverkehr teilnahmen. Die erste Kontrolle wurde gegen 18.15 Uhr in der Ludwig-Erhard-Straße in Germersheim durchgeführt. Hierbei wurden bei einem 32-Jährigen Mercedes-Fahrer Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmitteln erlangt.

Gegen 20.00 Uhr wurde in der Alten Schiffbrückenstraße ein 21-jähriger VW-Fahrer einer Kontrolle unterzogen. Ein Urintest erbrachte bei ihm ebenfalls Hinweise auf den Konsum von Marihuana. Beiden Verkehrsteilnehmern wurde eine Blutprobe entnommen und beide müssen nun mit einem Bußgeld in Höhe von 500 Euro rechnen.

Fahren ohne Fahrerlaubnis – Verursachung eines Alleinunfalles

Gemarkung Kandel (ots) – Am 10.04.2021 ereignete sich um 17:33 Uhr ein Verkehrsunfall auf der L 549 in der Gemarkung Kandel. Ein 36-jähriger Autofahrer befuhr die L 549 von Kandel kommend in Richtung Hatzenbühler Kreisel. Aufgrund eines Fahrfehlers kam er von der Fahrbahn ab in den Grünstreifen. Er schleuderte mit seinem PKW in den dortigen Straßengraben weiter und überschlug sich mit seinem PKW. Das Auto blieb total beschädigt auf dem Dach liegen, der Fahrer bei diesem Alleinunfall blieb unverletzt.

Während der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Autofahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. In dieser Angelegenheit wird ein Strafverfahren eingeleitet, was nach Abschluss der Staatsanwaltschaft vorgelegt wird.

Verkehrsunfallflucht

Hördt (ots) – In der Nacht vom 08.04. auf den 09.04.2021 kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Kosterstraße, Ecke Gartenstraße in Hördt. Ein unbekanntes Fahrzeug stieß vermutlich beim Rangieren gegen eine Hauswand und fuhr anschließend davon. An der Hausfassade entstand hierdurch Sachschaden von mehreren Hundert Euro.

Laut den Fahrzeugteilen die am Tatort zurück blieben, handelt es sich definitv um ein Fahrzeug der Marke Mercedes-Benz. Vermutlich handelt es sich um einen Kleintransporter. Hinweise zum Tatfahrzeug nimmt die Polizeiinspektion in Germersheim dankend und der Telefonnummer 07274/9580 entgegen.

Mülltonnenbrand

Kandel (ots) – Am 10.04.2021 melden gegen 20 Uhr Mitarbeiter des Ordnungsamtes ein Brand von Mülltonnen in der Badallee, Höhe des dortigen Kletterparks. Die Feuerwehr wurde sofort verständigt, diese konnte den Mülltonnenbrand schnell ablöschen, bevor die Gefahr eines Waldbrandes entstand. Die Feuerwehr war mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz.

Die Polizei vor Ort stellte zweifelsfrei fest, dass der Brand nicht alleine entstanden sein kann. Aus diesem Grund wurden strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet, Spuren gesichert und entsprechende Folgemaßnahmen getroffen.

Ein Zeuge will in dieser Angelegenheit einen PKW gesehen haben, der kurz vor der Brandmeldung schnell durch die Badallee gerauscht ist.

Ob ein Zusammenhang besteht wird noch geprüft. Die Polizei Wörth bittet um Zeugenhinweise, welche gerne unter der Rufnummer 07271-92210 oder unter piwoerth@polizei.rlp.de entgegen genommen werden