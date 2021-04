Heidelberg Ziegelhausen – Seit Sonntag, 11. April 2021 um 18.30 Uhr, ist die Stromversorgung in Ziegelhausen wiederhergestellt. Aufgrund eines technischen Defekts an einer Anschlussmuffe kam es ab 11.48 Uhr zu Störungen bzw. Unterbrechungen der Stromversorgung in Teilen Ziegelhausens.

Betroffen waren ca. 20 Häuser in den Straßen Am Fürstenweiher 10-30 sowie Fürstendamm 14. Die Stadtwerke Heidelberg waren schnell vor Ort, um den Schaden zu beheben.