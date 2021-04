Zwei Kontrollen, zwei Treffer

Essingen (ots) – Am Freitagabend 09.04.2021 wurden gegen 18:00 Uhr durch Beamte der Polizeiinspektion Landau sowohl in Landau, als auch in Essingen, Kleinkrafträder kontrolliert. Fast zeitgleich wurde in Landau ein 18 Jahre alter und in Essingen ein 17 Jahre alter Fahrzeugführer mit einem Mofa einer Verkehrskontrolle unterzogen. Beide konnten lediglich eine sogenannte Mofa-Prüfbescheinigung vorzeigen, die zum Fahren von Mofas bis 25 km/h berechtigt.

Da beide Fahrzeuge jedoch im Stande waren, etwa 60 km/h schnell zu fahren, musste gegen die beiden jungen Männer jeweils ein Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet werden. Die Weiterfahrt wurde ihnen untersagt. Ob die Fahrzeuge “optimiert” wurden oder einfach nicht gedrosselt waren, bleibt Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Ohne Führerschein und betrunken unterwegs

Herxheim (ots) – Wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Trunkenheit im Verkehr, muss sich ein 34-jähriger Mann aus dem Kreis Südliche Weinstraße verantworten. Er wurde am Samstagmorgen 10.04.2021 um 00:30 Uhr durch Beamte der Polizeiinspektion Landau im Stadtgebiet von Herxheim einer Verkehrskontrolle unterzogen. Neben einer Alkoholisierung konnte eine aktuelle Drogenbeeinflussung festgestellt werden.

Eine Fahrerlaubnis konnte er auch nicht nachweisen. Ihm wurde eine Blutprobe genommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Vandalismus an Fahrzeug

Bad Bergzabern (ots) – Am Samstagnachmittag 10.04.2021 wurden durch Unbekannte an einem in der Tischbergerstraße in Bad Bergzabern abgestellten schwarzen Opel Corsa mutwillig die vorderen und der hintere Scheibenwischer verbogen und abgerissen, sowie der linke Außenspiegel aus seiner Halterung gerissen.

Hierbei entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Bei Hinweisen wenden Sie sich bitte an die Polizei in Bad Bergzabern, Tel.: 06343/93340.

Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Barbelroth (ots) – Zwischen dem 03.04.21 und 10.04.21, versuchten bislang unbekannte Täter das Fenster zu einem Wohnhaus in der Hauptstraße in Barbelroth aufzuhebeln. Aufgrund angebrachter Sicherheitstechnik konnten die Täter das Fenster trotz roher Gewalt nicht öffnen und ließen schließlich von ihrem Vorhaben ab.

An dem Fenster entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Bei Hinweisen wenden Sie sich bitte an die Polizei in Bad Bergzabern, Tel.: 06343/93340.

Bad Bergzabern: Fahrraddiebstähle

(ots) – Im Zeitraum vom 01.04.2021 bis 05.04.2021 wurde ein dunkelblaues Damenrad der Marke Pegasus aus einem Hof eines Einfamilienhauses in der Lessingstraße in Bad Bergzabern entwendet. Das Fahrrad hat einen dunkelblauen Rahmen und schwarze Fahrradfelgen. Auf dem Rahmen steht groß “PEGASUS”. Der Schaden beträgt etwa 150 Euro. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter der Telefonnummer 06343-9334-0 oder per E-Mail unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de zu wenden.

(ots) – Am Freitag 09.04.21 wurde zwischen 13-16 Uhr, wurde aus einem Kellerraum eines Mehrfamilienhauses in der Weinstraße in Bad Bergzabern ein hochwertiges, blau-weißes Herren-Mountainbike der Marke Haibike “Sduro Hardnine 5.0” entwendet. Der Wert des entwendeten Fahrrades beläuft sich auf über 2.000 Euro. Bei Hinweisen wenden Sie sich bitte an die Polizei in Bad Bergzabern, Tel. 06343/93340.