Einbruchsdiebstahl in Gartenhütte

Bobenheim-Roxheim (ots) – In der Nacht vom 08.04.2021 auf den 09.04.2021 verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einer Gartenhütte des Kleingartenvereins im Viehweg in Bobenheim-Roxheim. Im Inneren der Gartenhütte wurden mehrere Schränke aufgehebelt, sowie eine Akkuheckenschere und ein Videorecorder entwendet. Der Schaden beläuft sich insgesamt auf 1.800 EUR.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Auto zerkratzt

Hochodorf-Assenheim (ots) – Unbekannte Täter beschädigten am Samstag 10.04.21 in der Zeit zw. 08-15.00 Uhr einen in der Johann-Sebastian-Bach-Straße geparkten Pkw. An dem roten Golf wurde mit einem spitzen Gegenstand die Beifahrerseite zerkratzt. Es entstand ein Schaden von ca. 3.000 EUR.

Bobenheim-Roxheim: Verkehrsunfallfluchten

(ots) – Am Freitag 09.04.2021 um 18:40 Uhr, befuhr ein Sattelzug mit Auflieger die Kleinniedesheimer Straße in Bobenheim-Roxheim. An der Einmündung zur Gutenbergstraße streifte dieser beim Abbiegen einen Poller und riss diesen aus seiner Verankerung. Es entstand ein Sachschaden von 1.500 EUR.

(ots) – Als die Fahrerin eines Pkw am 08.04.2021, gegen 13:00 Uhr, an ihren geparkten Pkw auf dem Globus Parkplatz in Bobenheim-Roxheim zurückkam, stelle sie hinten links eine Beschädigung fest. Diese wurde durch einen anderen Pkw-Fahrer beim Ein- oder Ausparken verursacht. Anschließend entfernte sich der unfallverursachende Pkw unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Unfallverursacher flüchtet

Schifferstadt (ots) – Am 10.04.21, in der Zeit von 14-16.30 Uhr kollidierte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer vermutlich beim Vorbeifahren mit einem in der Holzgasse am Fahrbahnrand geparkten Pkw. Hier wurde der linke Außenspiegel beschädigt. Die Schadenshöhe beträgt ca. 300 EUR

Unfall mit Kind

Mutterstadt (ots) – Am Donnerstagnachmittag 09.04.2021 gegen 17:05 Uhr ereignete sich im Gewerbegebiet An der Fohlenweide ein Unfall zwischen einem Pkw und einem 11-jährigen Kind. Der Pkw fuhr vom Parkplatz eines Supermarkts runter, übersah dabei aber das Mädchen, das mit seinem Roller gerade auf dem Gehweg die Ausfahrt passierte. Durch den Zusammenstoß erlitt das Kind eine Verletzung am Unterschenkel. Der Rettungsdienst hat es in ein Krankenhaus gebracht.