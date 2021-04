Unbelehrbarer Jugendlicher

Frankenthal (ots) – Völlig unbelehrbar zeigte sich am Samstag 10.04.2021 ein 19-jähriger Jugendlicher, der seine Freundin beleidigte und so die Polizei auf den Plan rief. Auch im Beisein der Beamten beruhigte sich der Jugendliche nicht, sodass er in Gewahrsam genommen werden musste. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Herausgehobener Gullideckel

Frankenthal (ots) – Am Morgen des 10.04.2021 wurde in der Schulstraße Frankenthal ein herausgehobener Gullideckel festgestellt. Dieser wurde vermutlich im Laufe der Nacht durch bislang unbekannte Personen herausgehoben. Der Gullideckel konnte durch die Polizei wieder hineingesetzt werden. Ein Schaden oder Verkehrsunfall entstand nicht. Ein Ermittlungsverfahren wurde dennoch eingeleitet.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Sachbeschädigung durch Brand

Frankenthal (ots) – Am 10.04.2021 gegen 01:20 Uhr, kam es zu einem Brand auf einer Grünfläche zwischen der A61 und dem Ormsheimer Hof in Frankenthal. Hierbei gerieten eine Grünfläche von circa 30mx20m und mehrere Bäume in Brand. Die Brandursache, sowie die Schadenshöhe sind noch nicht bekannt. Täterhinweise liegen derzeit noch keine vor.

Versuchter Einbruchsdiebstahl in Kindertagesstätte

Frankenthal (ots) – Am Morgen des 09.04.2021 stellte die Leiterin der Kindertagesstätte am Strandbad in Frankenthal eine beschädigte Fluchttür fest. Es stellte sich heraus, dass unbekannte Täter versucht hatten, sich Zugang zur Kindertagesstätte zu verschaffen. Dies gelang jedoch nicht. Es entstand ein Sachschaden von 5.000 EUR.

Verkehrsunfallfluchten

(ots) – Am 10.04.2021 im Zeitraum von 04:00-11:00 Uhr kam es in der Hanns-Fay-Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Dort befand sich ein schwarzer Honda Civic in einer Parklücke. Dieser wurde von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Es entstand ein Streifschaden, sowie eine leichte Deformation am vorderen linken Stoßfänger und ein Schaden in Höhe von etwa 1.000 EUR.

(ots) – Am 09.04.2021, gegen 09:00 Uhr, touchierte ein weißer Lieferwagen beim Ausparken einen ordnungsgemäß geparkten Pkw in der Ahornstraße in Frankenthal. Anschließend entfernte sich der Lieferwagen unerlaubt von der Unfallstelle.

Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss

Frankenthal (ots) – Am 10.04.2021 wurde in Frankenthal ein Fahrzeugführer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen des Gespräches, sowie den anschließenden Fahrtüchtigkeitstests konnten Hinweise auf eine Beeinflussung von Cannabis festgestellt werden. Auf der Dienststelle wurde eine Blutprobe entnommen und eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt. Dem Fahrer drohen nun ein Bußgeld in Höhe von mindestens 500 EUR, sowie ein Fahrverbot.