Landau: Die Polizei-News

Berauscht unterwegs

Landau (ots) – Weil ein 20-jähriger Mann aus dem Kreis Südliche Weinstraße berauscht mit seinem Fahrzeug unterwegs war, wird er sich in einem Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit verantworten müssen. Er wurde am späten Samstagabend 10.04.2021 in der Rheinstraße in Landau mit seinem PKW kontrolliert. Dabei fiel den Beamten auf, dass der Fahrer drogentypische Auffälligkeiten zeigte.

Ein Urintest bestätigte den Verdacht eines zeitnahen Konsums von Amphetaminen. Dem 20-Jährigen wurde eine Blutprobe genommen. Er muss zudem mit dem Entzug seines Führerscheins rechnen.

Vermehrt Anrufe durch Falsche Polizeibeamte

Landau (ots) – Aktuell kam es im Bereich der Stadt Landau vermehrt zu Anrufen bei älteren Mitbürgern, bei denen es sich um Betrugsversuche im Bereich “Falsche Polizeibeamte” handeln könnte.

Lassen Sie sich nicht auf Gespräche ein. Beenden Sie das Telefonat.

Beantworten Sie keine Fragen nach Adressen, Angehörigen, persönlichen Daten oder Wertgegenständen.

Kontaktieren Sie direkt im Anschluss eines solchen Anrufes über die Polizeinotrufnummer die echte Polizei.