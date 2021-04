Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 11.04.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Neustadt: Verkehrsunfallflucht unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am Morgen des 11.04.2021 teilten mehrere Verkehrsteilnehmer mit, dass diverse Fahrzeugteile im Bereich des Verkehrskreisels in der Flugplatzstraße in Neustadt/Wstr. OT. Lachen-Speyerdorf liegen würden. Durch die eingesetzten Funkstreifenwagenbesatzungen der Polizeiinspektion Neustadt/Wstr. konnte ermittelt werden, dass ein 15-jähriger Mann aus dem Rhein-Pfalz-Kreis in der Nacht unerlaubt das Auto seines Vaters genommen hat um mit diesem PKW eine Spritztour zu unternehmen. Der Minderjährige stand zu diesem Zeitpunkt unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln. Im Bereich des Kreisverkehrs verlor der junge Fahrer offensichtlich die Kontrolle über das Fahrzeug und kollidierte hierbei mit einem Verkehrsschild. Im Anschluss setzte er seine Fahrt mit dem beschädigten PKW unerlaubt fort. Durch eine eingeleitete Fahndung konnte der Verkehrsunfallverursacher durch Polizeibeamte einer benachbarten Polizeidienststelle letztendlich angetroffen werden. Der uneinsichtige Fahrer, der keine Fahrerlaubnis besitzt, wurde auf die Polizeidienstelle verbracht und eine Blutprobe wurde entnommen. Ihn erwarten nun mehrere Strafanzeigen u.a. wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden von mindestens 8.000 Euro.

