Landau: Person von Zug erfasst

Landau: 11.04.2021, 09:48 Uhr (ots) – Im Bereich der Zweibrücker Straße / Ecke Schloßstraße wurde eine männliche Person vom Regionalzug erfasst und tödlich verletzt. Der Bahnverkehr in diesem Streckenabschnitt steht derzeit still.

Die Schloss Straße ist derzeit voll gesperrt. Es wird örtlich umgeleitet. Beim Verstorbenen handelt es sich um einen 62 Jahre alten Mann aus dem Landauer Raum. Hinweise auf die Einwirkung Dritter liegen nicht vor. (Stand: 10:08 Uhr)

Bahnverkehr wurde umgeleitet

Züge aus Pirmasens endeten/begannen in Landau-Godramstein. Ab ca. 10:50 Uhr wurde ein Busnotverkehr im Pendel Landau(Pfalz)Hbf/Godramstein eingerichtet. Der Ersatzverkehr endet in Kürze, so die Deutsche Bahn (Stand: 11:40 Uhr)