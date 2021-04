Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch – 11.04.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Kallstadt: Jugendliche wüten – Pflanzen aus Beet gerissen und Außenspiegel beschädigt

Kallstadt (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 02:00 Uhr, wurde ein Anwohner der Weinstraße in Kallstadt auf eine ca. fünfköpfige Personengruppe aufmerksam. Die Jugendlichen traten zunächst gegen das Hoftor des Anrufers, welches unbeschädigt blieb. Die Beamten stellten im weiteren Verlauf fest, dass mehrere Pflanzen aus dem Blumenbeet an der Protestantischen Salvatorkirche herausgerissen wurden. Zusätzlich wurde in der Leistadter Straße ein PKW mit beschädigtem Außenspiegel festgestellt. Im Rahmen der Fahndung konnte einer der Täter zwar gesehen werden, in der Dunkelheit, im Bereich des Friedhofs, jedoch untertauchen. Wer kann sachdienliche Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern geben? Sofern weitere Personen geschädigt wurden, mögen sich diese mit der Polizei Bad Dürkheim in Verbindung setzen.

Bad Dürkheim: Autoreifen illegal entsorgt – Zeugen gesucht

Bad Dürkheim OT Leistadt (ots) – Am gestrigen Samstagnachmittag, gegen 17:00 Uhr, stellte ein Spaziergänger illegal entsorgte Autoreifen fest. Die Reifen wurden an einem Waldweg, ca. 100m neben der K31, von Leistadt in Richtung Höningen aufgefunden. Zusätzlich zu den Reifen wurden dort auch Metalleimer abgelegt.

Lindenberg: Randalierende Jugendliche

Lindenberg (ots) – Am Sonntag, 11.04.21, gegen 01.30 Uhr wurde durch einen Zeugen gemeldet, dass soeben mehrere Jugendliche auf einer Baustelle in der Hauptstraße in Lindenberg randalieren würden. Durch die Jugendlichen wurden Warnbaken herausgerissen und auf eine nahegelegene Wiese geworfen. Im Nahbereich konnten ein 21-jähriger und ein 17-jähriger, beide aus der Verbandsgemeinde Lambrecht, angetroffen werden. Zunächst wurde die Beteiligung geleugnet. Anhand von Handyfotos konnten sie jedoch eindeutig als die Verantwortlichen ermittelt werden. Beide waren leicht alkoholisiert. Da sie sich im Rahmen der Kontrolle kooperativ zeigten, wurden sie im Anschluss vor Ort entlassen. Bei einer Überprüfung der Baustelle konnte kein Sachschaden festgestellt werden. Eine Gefährdung des Straßenverkehrs lag nicht vor.

