Germersheim (ots) – Am Freitagnachmittag 09.04.2021 griff ein 40-jähriger Mann in Germersheim eine Polizeibeamtin an. Um 17:20 Uhr wurde bei der Polizei Germersheim eine pöbelnde Person in der Bahnhofstraße in Germersheim gemeldet. Nachdem sich der 40-Jährige vor Ort auszog und die Polizisten durch mehrfaches Zeigen des Mittelfingers beleidigte, sollte er in Gewahrsam genommen werden.

Bei der anschließenden Durchführung der Ingewahrsamnahme ging der 40-Jährige auf eine Polizeibeamtin los, sodass das Distanzelektroimpulsgerät (Taser) eingesetzt werden musste, um den Angriff abzuwehren.

Da der Beschuldigte einen Atemalkoholwert von 3,31 Promille vorweisen konnte, wurde ihm im Anschluss eine Blutprobe entnommen. Des Weiteren wurde der 40-Jährige über Nacht in polizeiliches Gewahrsam genommen.