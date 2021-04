Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 10.04.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Neustadt: Unter Alkoholeinfluss E-Scooter geführt

Neustadt/Weinstraße Lachen-Speyerdorf (ots) – Am Freitag, 09.04.2021, gegen 19:00 Uhr wurden der Polizei Neustadt mehrere Jugendliche im Ortsteil Lachen in einem Feld gemeldet. Beim Erblicken der eingesetzten Beamten fuhr ein 17-jähriger aus Neustadt mit seinem E-Scooter davon und konnte in der Speyerer Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Bei der Kontrolle wurde Atemalkoholgeruch festgestellt, woraufhin ein Atemalkoholtest einen Wert von 1,91 Promille ergab. Des Weiteren wurde der E-Scooter ohne gültiges Versicherungskennzeichen geführt. Der 17-Jährige musste die Polizeibeamten auf die Dienststelle begleiten, wo ihm von einem Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Er muss sich nun bezüglich der Trunkenheit im Verkehr sowie des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten.

Die Polizei weißt darauf hin, dass nicht jeder E-Scooter für den Straßenverkehr geeignet ist, da diese den Ansprüchen der eKFV entsprechen müssen. Nur so kann das Fahrzeug versichert und im Straßenverkehr regelkonform geführt werden. Des Weiteren gilt die gleiche Promillegrenze wie für das Führen eines Kraftfahrzeuges.

Neustadt: Betäubungsmittel aufgefunden

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am Samstag, 10.04.2021, wurden gegen 00:33 Uhr zwei Personen in der Branchweilerhofstraße in Neustadt einer Personenkontrolle unterzogen. Im Laufe der Kontrolle konnte bei einem der Personen 0,6 Gramm Marihuana aufgefunden werden. Gegen den 17-jährigen aus Neustadt wurde ein Strafverfahren bezüglich des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Neustadt: Verkehrsunfall mit verletztem Fahrradfahrer

Lachen-Speyerdorf (ots) – Am Freitag, 09.04.2021, gegen 08:00 Uhr befuhr ein 64-jähriger PKW-Fahrer aus Neustadt die K8 im Ortsteil Speyerdorf, aus Richtung der Lilienthalstraße kommend. In der Einmündung zur Fortsetzung der Straße Im Altenschemel, übersah der 64-jährige einen von links kommenden 18-jährigen Fahrradfahrer aus dem Kreis Bad-Dürkheim und fuhr trotz dem vorfahrtsregelnden Zeichen 205 in die Einmündung ein. Hierbei kam es zu einer Kollision, wodurch der 18-jährige stürzte und leichtverletzt in ein Krankenhaus abtransportiert wurde.

