28-Jähriger schlägt Ex-Freundin

Ludwigshafen (ots) – Ein 28-Jähriger schlug am Donnerstag 08.04.2021 in einer Wohnung auf die 28-jährige Ex-Freundin ein, sodass sie verletzt wurde. Die 28-Jährige konnte sich noch aus ihrer Wohnung flüchten und verständigte die Polizei. Die Polizei veranlasste, dass der 28-Jährige sofort die Wohnung verlassen musste. Zudem erließ die Polizei ein Kontakt-, Annäherungs- und Betretungsverbot für die Wohnung. Darüber muss er sich nun einer Strafanzeige wegen Körperverletzung verantworten.

Die Polizei appelliert:

Handgreiflichkeiten in einer Beziehung sollte nicht privat bleiben. Darüber zu sprechen, ist für viele ein Tabu. Sollten Sie Gewalt in der Partnerschaft erleben, verständigen sie die Polizei. Jede Polizeidienststelle koordiniert und bietet eine Opferberatung gemeinsam mit der Interventionsstelle an.

Die zuständige Interventionsstelle in Ludwigshafen erreichen sie unter der Telefonnummer 0621 529 2536. Weitere Beratungsangebote finden Sie bei der Stadt Ludwigshafen https://www.ludwigshafen.de/buergernah/chancengleichheit/gleichstellungsstelle/gewalt-gegen-frauen/beratungsangebote.

Verbotenes Kraftfahrzeugrennen – Strafanzeige für 17-Jährigen

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstag 08.04.2021 gegen 19.43 Uhr, meldete sich eine aufmerksame Zeugin bei der Polizei, dass ein PKW auf dem Otto-Thiele-Platz driften würde. Als die Polizei vor Ort erschien traf sie den 17-Jährigen an, der zunächst angab nur Beifahrer gewesen sein. Seine volljährige Freundin hätte den PKW gefahren. Leider bestätigten Zeugenaussagen das Gegenteil.

Der 17-Jährige wurde vor Ort von seiner Mutter im Beisein der Polizei abgeholt. Nach Begutachtung des betroffenen PKW stellte die Polizei fest, dass durch die Fahrmanöver ein Reifen platzte und der PKW nicht mehr fahrbereit war. Den 17-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen verbotenen Kraftfahrzeugrennen.

Falscher Microsoft-Mitarbeiter

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstag 08.04.2021 erhielt eine 72-Jährige aus Ludwigshafen einen Anruf von einem angeblichen Microsoft-Mitarbeiter, der gebrochen Deutsch sprach. Er gaukelte der Seniorin vor, dass ihr Computer gehackt wurde. Da der 72-Jährigen die Betrugsmasche bekannt war, beendete sie das Telefonat und teilte den Vorfall der Polizei mit.

So können Sie sich schützen:

Microsoft führt nach eigenen Angaben keine unaufgeforderten Telefonanrufe durch, um schadhafte Geräte zu reparieren. Selbst auf offizielle Support-Anfragen erfolgen Hilfestellungen fast ausschließlich per E-Mail. Wenn Sie einen solchen Anruf erhalten, legen Sie auf und melden Sie diesen Ihrer Polizei.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.deentgegen.

Betrugsmasche “Smishing”

Ludwigshafen (ots) – Im Stadtgebiet von Ludwigshafen kam es am 08.04.2021 zu drei Betrugsfällen der Masche “Smishing”. Dabei erhalten die Betroffenen eine SMS auf ihrem Mobiltelefon mit einer vermeintlichen Zustellungsbenachrichtigung für ein Paket. Beim anschließenden Klick auf einen angeblichen Bestätigungslink wird jedoch unerkannt eine Schadsoftware heruntergeladen und auf dem Handy installiert.

Diese Schadsoftware leitet unbemerkt sensible Daten weiter, spioniert die Kontaktliste der Geschädigten aus und versendet anschließend eigenständig SMS mit der Schadsoftware an verschiedene Rufnummern, die zusätzliche Kosten verursachen können.

Empfängern einer solchen SMS wird folgendes empfohlen:

den Link NICHT anklicken

falls der Link angeklickt wurde, Mobiltelefon sofort in den Flugmodus schalten

Mobilfunkanbieter informieren

Drittanbietersperre einrichten

Strafanzeige erstatten

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.