Bei der Flucht Cannabis verloren

Germersheim (ots) – Donnerstagabend 08.04.2021 bestreifte die Germersheimer Polizei den Parkplatz des “FMZ”. Ein junger Mann rannte beim Erblicken des Streifenwagens unmittelbar in Richtung Paradeplatz davon. Bei einer Fahndung konnte er nicht mehr festgestellt werden.

Aufmerksame Zeugen gaben den Beamten jedoch den Hinweis, dass er an einer Bushaltestelle am Weißenburger Tor offenbar etwas verloren hatte. Dort konnte tatsächlich der Grund für die Flucht festgestellt werden. Er hatte nämlich beim “Wegrennen” eine geringe Menge Cannabis verloren. Die Ermittlungen wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz wurden eingeleitet.

Kontrollen im Dienstgebiet

Germersheim (ots) – Am Donnerstag 08.04.2021 führten Germersheimer Polizisten morgens Kontrollen in der “Lange Straße” in Ottersheim durch. Dabei wurden insgesamt fünf LKW mit technischen Mängeln festgestellt. Einer der LKW-Fahrer hatte zudem keine Fahrerlaubnis und musste seine Fahrt beenden. Im Anschluss wurde das Durchfahrtsverbot im Hirschgraben zwischen Lingenfeld und Westheim überwacht.

Insgesamt 5 Autofahrer befuhren verbotenerweise diese Straße und wurden verwarnt. Mittags wurden die Kontrollen dann in der Rheinbrückenstraße in Germersheim fortgeführt. Dort wurde ein getuntes Fahrzeug aus dem Verkehr gezogen, an welchem durch diverse technische Veränderungen die Betriebserlaubnis erloschen war.