Betrugsmasche per SMS-Nachricht

Bad Bergzabern (ots) – Bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern gingen in den vergangenen Tagen mehrere Fälle sogenannter “Smishing”-Betrügereien ein. Bürgerinnen und Bürger erhalten eine oder mehrere SMS-Nachrichten mit Zustellbenachrichtigungen von verschiedenen Zulieferern. In dieser Nachricht wird mitgeteilt, dass ein Paket für sie verschickt wurde.

Zusätzlich enthält die Nachricht einen LINK zur Sendungsverfolgung.

Folgt man dem Link wird eine Schadstoffware auf das Mobiltelefon gespielt und die Täter können auf persönliche Daten der Nutzer zugreifen und diese missbräuchlich verwenden.

Folgen sie solchen Links auf keinen Fall und wenden sie sich im Zweifel an Ihre örtliche Polizeidienststelle.

Vorfahrt missachtet

Freimersheim (ots) – An der Altdorfer Straße kam es gestern Nachmittag (08.04.2021, 16.15 Uhr) zu einem Verkehrsunfall, weil eine 18-jährige VW-Fahrerin die Vorfahrt eines 30-jährigen Renaultfahrers übersah, als sie in die L 540 einbiegen wollte. Durch den Zusammenstoß erlitt die Autofahrerin Verletzungen im Nackenbereich sowie am linken Bein und musste von Rettungskräften ärztlich versorgt werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Gesamtschaden liegt bei über 20.000 Euro.

Katalysatoren entwendet

Edesheim (ots) – Unbekannte haben in den letzten Tagen auf dem Gelände einer Autowerkstatt in der Hochstadter Straße an drei abgestellten Fahrzeugen die Katalysatoren fachmännisch ausgebaut und entwendet. Der Gesamtschaden liegt bei über 2.000 Euro. Von den Tätern fehlt jede Spur. Hinweise erbittet die Polizei Edenkoben unter Tel: 06323 9550.