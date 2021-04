Einbruch in Sporthalle gescheitert

Speyer (ots) – Unbekannte versuchten im Zeitraum von 07.04.2021, 16:30 bis 08.04.2021, 08:00 Uhr in eine Sporthalle im Birkenweg einzubrechen, was glücklicherweise scheiterte. Dennoch entstand ein Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 400 EUR.

Die Polizei sucht Zeugen, die in der Tatnacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Birkenwegs wahrgenommen haben. Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Betriebserlaubnis erloschen

Speyer (ots) – Die Weiterfahrt untersagt wurde am Donnerstag 07.04.2021 um 13:00 Uhr in der Brunckstraße einem 31-Jährigen PKW-Fahrer, da die Rückleuchten seines Mercedes mit einer Folie überzogen waren.

Die Veränderung der lichttechnischen Einrichtungen führte zum Erlöschen der Betriebserlaubnis, weswegen die Weiterfahrt nur noch zum Zwecke der Vorführung des Fahrzeugs bei einem Sachverständigen gestattet wurde. Eine Unterrichtung der Zulassungsstelle über die Fahrzeugkontrolle durch die Polizei erfolgte.