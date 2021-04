Versuchter Einbruch in Reihenhaus – Zeugen gesucht

Frankenthal (ots) – Am Donnerstagmorgen 08.04.2021 versuchten bislang unbekannte Täter in ein Reihenhaus in der Langgasse in Frankenthal einzubrechen. Die Einbrecher scheiterten bereits am Eindringen in das Gebäude, sodass nichts entwendet wurde. Lediglich eine Tür wurde beschädigt.

Aufgrund der laufenden Ermittlungen sucht die Polizei nach Zeugen hinsichtlich verdächtiger Personen oder Wahrnehmungen in dieser Sache. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Laute Musik führt indirekt zum Verlust des Führerscheines

Frankenthal (ots) – In der Nacht von Mittwoch 07.04.2021 auf Donnerstag 08.04.2021 wurde der Polizeiinspektion Frankenthal eine Ruhestörung in der Hanns-Fay-Straße durch laute Musik eines stehenden PKWs gemeldet. Bereits vor Eintreffen der Beamten wurde der PKW in Bewegung gesetzt. Nach einer kurzen Fahrt konnte das Fahrzeug durch eine eingesetzte Streife ausgemacht und der Fahrzeugführer einer Verkehrskontrolle unterzogen werden.

Der Verdacht einer Trunkenheitsfahrt ergab sich zunächst durch den Atemalkoholgeruch des Fahrers. Ein Atemalkoholtest ergab letztlich einen Wert von 1,56 Promille.

Der 25-Jährige wurde auf die Dienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein wurde sichergestellt.

Zukünftig scheidet der Musikgenuss als Fahrer eines PKW für den jungen Mann aus.