Polizei kontrolliert zum Start der Bike-Saison 2021 – Vermeidbarer Lärm und riskante Fahrweise im Fokus

Südhessen/Darmstadt (ots) – Auch in diesem Jahr wird das Polizeipräsidium Südhessen zu Beginn der Motorradsaison wieder den Fokus auf Biker richten, die sich nicht an die Regeln halten und in riskanter Fahrweise sowie zu schnell unter anderem auf den beliebten Strecken an der Bergstraße und im Odenwald unterwegs sind. Die ersten Sonnenstrahlen und frühlingshaften Temperaturen haben bereits zahlreiche Motorradfahrer für die ersten Ausfahrten genutzt und auch Unfälle mit verletzten Personen mussten von der Polizei bereits verzeichnet werden.

Bei ersten Geschwindigkeitsüberwachungen der Polizei fielen zahlreiche Biker schon ganz zu Beginn der Saison mit teils sehr hohen Überschreitungen der Höchstgeschwindigkeit auf. Bußgelder und Fahrverbote waren die Folge. Mehrere Motorräder wurden von den Ordnungshütern wegen technischer Veränderungen an den Auspuffanlagen, wie dem Ausbau des DB-Killers, bereits an Ort und Stelle sichergestellt und zivile Motorradpolizisten beschlagnahmten erst kürzlich am Krähberg in Oberzent den Führerschein eines Motorradfahrers wegen des Verdachts auf ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen. Die zivilen Motorradstreifen werden auch weiterhin während der gesamten Bike-Saison auf den Straßen in Südhessen im Einsatz sein.

Die ersten Kontrollen in diesem Zusammenhang haben deutlich aufgezeigt, dass es dringend notwendig ist, auch weiterhin verstärkt die Straßen in Südhessen zu überwachen. Insbesondere die Tatsache, dass die Mehrheit der registrierten Motorradunfälle in Zusammenhang mit überhöhter Geschwindigkeit stehen, machen diese Kontrollen notwendig. Darüber hinaus werden wird die Polizei vermehrt Lärmkontrollen durchführen. Eigens dafür beschaffte Schallpegelmessgeräte kommen regelmäßig zum Einsatz.

Neben Geschwindigkeitsmessungen werden so auch vermehrt technische Kontrollen von Motorrädern stattfinden. Zudem wird es gezielte Maßnahmen in Zusammenhang mit vermeidbarem Lärm geben. Bei technischen Veränderungen der Auspuffanlage droht die Sicherstellung des Motorrads. Die Kontrollmaßnahmen werden nicht nur auf den beliebten und häufig genutzten Motorradstrecken im Odenwald und an der Bergstraße stattfinden sondern in ganz Südhessen. Die Polizei wird in diesem Zusammenhang entschieden gegen alle die vorgehen, die sich nicht an die Regeln halten. Diese Fahrer gefährden durch ihr Verhalten nicht nur die Gesundheit von sich und anderen, sie riskieren auch Straf- und Bußgeldverfahren, Fahrverbote und die Sicherstellung ihres Motorrads.

“Wir differenzieren ganz klar zwischen Motorradfahrern, die sich an die Regeln halten und denen, die unangenehm auffallen. Unsere Kontrollen werden auch im Jahr 2021 uneingeschränkt fortgesetzt”, so Polizeipräsident Bernhard Lammel zu den polizeilichen Maßnahmen zum Beginn der neuen Saison.

Darmstadt

Kasse aus Kiosk gestohlen – Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots) – Der Kiosk einer Schule in der Alsfelder Straße rückte im Tatzeitraum zwischen Montagmittag (5.4.) und Donnerstagmorgen (8.4.) in das Visier Krimineller. Die Unbekannten verschafften sich zunächst auf unbekannte Art und Weise Zutritt zum Schulgebäude. Unter Anwendung von Gewalt machten sich die ungebetenen Gäste an dem Kiosk zu schaffen. Neben der Trinkgeldkasse, entwendeten sie unter anderem auch mehrere Getränkedosen. Im Anschluss suchten sie mit ihrer Beute das Weite.

Insgesamt wird der Schaden auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Die Ermittlungsgruppe Darmstadt-City ist mit dem Fall betraut und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Darmstadt-Dieburg

Polizei sucht Unfallzeugen

Darmstadt (ots) – Am Donnerstag 08.04.2021 gegen 15:05 Uhr, kam es auf der Kreuzung Kranichsteiner Straße/ pessartring zu einer Verkehrsunfallflucht. Der bislang unbekannte Unfallverursacher wollte mit seinem dunklen Pkw (Kennzeichen, Farbe & Modell unbekannt) von der Kranichsteiner Straße nach links auf den Spessartring abbiegen. Hierfür musste er jedoch zunächst den entgegenkommenden Verkehr passieren lassen.

Als der Unfallverursacher schließlich abbog, touchierte er beim Abbiegevorgang das soeben an ihm vorbeigefahrene Fahrzeug einer 56-jährigen Frau, einen weißen Hyundai, am hinteren Stoßfänger. Nach dem Unfall entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle.

Die Polizei sucht Unfallzeugen, oder Personen, die einen Hinweis auf dieses Fahrzeug geben können. Hinweise bitte an das 1. Polizeirevier in Darmstadt, Telefon 06151/969 3610.

Minibagger gestohlen – Wer kann Hinweise geben?

Babenhausen (ots) – Nachdem ein Minibagger aus dem Neubaugebiet “Lachewiesen” entwendet wurde, sucht die Polizei nach Zeugen. Der Diebstahl des Minibaggers wurde am Donnerstagmittag (8.4.) bei der Polizei gemeldet und kann bis zum Samstag, den 20. März, zurückliegen. Wie die Kriminellen den rotweißen Minibagger der Marke “Takeuchi” entwenden konnten, muss im Rahmen der Ermittlungen geprüft werden.

Die Ermittlungsgruppe der Polizei in Dieburg ist mit dem Fall betraut und fragt: Wer hat in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann Hinweise zum aktuellen Aufenthaltsort des Baggers geben? Die Ermittler sind unter der Rufnummer 06071/9656-0 zu erreichen.

Stromkasten beschädigt – Polizei nimmt 37-jährigen fest

Groß-Umstadt (ots) – Nachdem ein Stromkasten am Donnerstagabend (8.4.) in der Georg-August-Zinn-Straße, in der Nähe des Bahnübergangs, beschädigt wurde, konnte die Polizei einen 37-jährigen Tatverdächtigen festnehmen. Zeugen alarmierten gegen 18.15 Uhr die Polizei, weil der Mann mit Schlägen und Tritten auf den Stromkasten eingewirkt haben soll.

Eine Streife der Polizeistation Dieburg konnte den Mann im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen in Höhe der Marie-Curie-Straße antreffen und vorläufig festnehmen. Ersten vorsichtigen Schätzungen zufolge entstand am Verteilerkasten ein Schaden von mehreren Hundert Euro.

Wieso der Tatverdächtige seiner Zerstörungswut freien Lauf gelassen hat, muss im Rahmen der Ermittlungen geprüft werden. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der 37-Jährige nach Hause entlassen. Er wird sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Sachbeschädigung verantworten müssen.

Groß-Gerau

Trickdieb bestiehlt Seniorin vor Bankfiliale

Rüsselsheim (ots) – Vor der Bankfiliale in der Kohlseetraße, wurde eine 86 -jährige Dame am Donnerstag 08.04.2021 gegen 15.00 Uhr, von einem Unekannten nach Kleingeld gefragt. Die Seniorin verneinte zunächst, hob anschließend in der Bank mehrere hundert Euro von ihrem Konto ab und verstaute das Geld in ihrer Handtasche. Nach Verlassen der Bank wurde sie erneut von dem Kriminellen angesprochen und abermals von ihm nach Kleingeld gefragt.

Sie öffnete nun ihre Handtasche, zückte ihr Portemonnaie und zeigte dem Mann, dass sie kein Kleingeld mitführte. Nachdem sich der Unbekannte daraufhin entfernt hatte, bemerkte die 86-Jährige, dass ihr Umschlag mit dem zuvor abgehobenen Geld aus der offenstehenden Tasche gestohlen wurde.

Täterbeschreibung:

Der Unbekannte ist 35-40 Jahre, etwa 1,70-1,80 Meter groß, normale Statur sowie kurze, dunkle Haare. Der Mann trug einen dunklen Anzug und sprach akzentfreies Deutsch.

Hinweise von Zeugen bitte an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960.

Über 20.000 Euro Schaden nach Einbruch bei Sportverein

Riedstadt (ots) – Die Garage auf dem Sportgelände des TSV 03 Wolfskehlen “An der Sandkaute”, in der vom Verein Gerätschaften verwahrt werden, geriet in der Nacht zum Donnerstag (08.04.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter hebelten zunächst das Eingangstor hoch und gelangten so auf das Sportgelände. Dort brachen die ungebetenen Besucher zwei Vorhängeschlösser auf und öffneten dadurch das Garagentor.

Die Einbrecher erbeuteten anschließend den Rasenmähertraktor des Vereins, einen Handrasenmäher, mehrere Laubgebläse, Hecken-und Motorsensen sowie diverse weitere Werkzeuge. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen über 20.000 Euro. Hinweise von Zeugen werden erbeten an die Polizeistation Groß-Gerau unter der Telefonnummer 06152/1750.

Nach Unfallflucht – Zeugen gesucht

Mörfelden-Walldorf (ots) – Vom 08.04.2021 auf den 09.04.2021 kam es in der Taunusstraße in Walldorf zu einem Verkehrsunfall. Hierbei wurde ein geparkter BMW (grau) am vorderen Stoßfänger beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete anschließend vom Unfallort.

Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeistation in Mörfelden-Walldorf unter der Telefonnummer 06105-40060 in Verbindung zu setzen.

Diebes Duo als Telekom-Mitarbeiter unterwegs

Ginsheim-Gustavsburg (ots) – Unter dem Vorwand von der Telekom zu kommen und Reparaturen an der Telefonanlage vornehmen zu müssen, verschaffte sich ein Krimineller am Donnerstagmittag (08.04.) gegen 13.00 Uhr, Zutritt in die Wohnung einer Seniorin in der Darmstädter Landstraße.

Nach kurzer Zeit suggerierte er der Frau, dass er einen Kollegen zur Unterstützung benötige, welcher anschließend ebenfalls die Räumlichkeiten betrat. Der Wohnungsbesitzerin kam die Situation zunehmend seltsamer vor und sie forderte das Duo schließlich zum Gehen auf. Sie stellte dann fest, dass Geld und Schmuck entwendet wurde.

Täterbeschreibung

Einer der Flüchtigen ist 40 bis 50 Jahre alt, 1,80 bis 1,90 Meter groß und schlank. Er trug dunkle Kleidung mit Telekom-Logo.

Sein angeblicher Kollege ist etwa 50 Jahre alt, 1,70-1,80 Meter groß und ebenfalls schlank. Er trug identische Kleidung. Beide Männer sollen nach Angaben der Seniorin ein südländisches Erscheinungsbild haben.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06142/6960 zu melden.

