Cölbe – Verdächtiges Verhalten – Kripo Marburg sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Am Donnerstag 08. April, kam es gegen 19 Uhr an der B 3 zwischen den Kreiseln am Chausseehaus und vor Bernsdorf, fühlte sich eine Sportlerin durch das Verhalten eines Autofahrers bedroht und verfolgt. Die Frau bewegte sich von Bürgeln aus Richtung Bernsdorf als ihr ein matt schwarzer SUV-ähnlicher älterer Pkw mit verdunkelten Scheiben auffiel, weil dieser verkehrstechnisch grundlos sehr langsam an ihr vorbeifuhr. Das Auto hielt kurz darauf an, der Fahrer stieg aus und folgte der Sportlerin dabei mit tief ins Gesicht gezogener Mütze.

Das kam der Frau insgesamt nicht geheuer vor, zumal der Mann sich ihrer veränderten Geschwindigkeit anpasste. Als sie daraufhin ihr Handy nahm und telefonierte, machte der Mann kehrt, stieg in sein Auto und fuhr Richtung Bürgeln/Betziesdorf davon. Zur Klärung des Vorfalls will die Kripo Marburg den Mann befragen.

Nach Angaben der Frau passierten zu dieser Zeit mehrere Fahrzeuge den abgestellten matten Wagen und die beiden Personen. Die Fahrer könnten wichtige Zeugen sein.

Wer hat den Vorfall noch beobachtet?

Wer kann weitere Detailangaben zu dem Pkw und dem Fahrer machen.

Personenbeschreibung:

Der gesuchte Fahrer war ca. 40 Jahre alt, zwischen 1,80 und 1,85 Meter groß und hatte eine sportliche, schlanke Figur. ER trug olivfarbene Bekleidung mit auffälligem buntem Riemen oder Leine unterhalb der Oberbekleidung und eine rote Strickmütze.

Wer kann Hinweise geben, die zur Identifizierung des beschriebenen Mannes beitragen könnten? Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg – 1 x Alkohol – 2 x Drogeneinfluss

Drei Blutproben veranlasste die Polizei Marburg in der Nacht zum Freitag, 09. April. Um 22.50 Uhr, reagierte der Drogentest eines 22 Jahre jungen Autofahrers positiv auf THC. Der Verdacht auf den Einfluss berauschender Mittel ergab sich bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle in der Marburger Straße. Um 01.40 Uhr, wollte eine Streife in der Schwanallee ein Auto kontrollieren. Die Anhaltesignale quittierte der Fahrer mit einer Geschwindigkeitserhöhung, das anschließende Blaulicht und Martinshorn mit Ignoranz. Die Fahrt endete in der Friedrich-Naumann-Straße, weil er nicht an dem entgegenkommenden Streifenwagen vorbeikam.

Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 24-jährige Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Ein Alkotest auf der Wache zeigte 1,2 Promille an. Hier ordnete die Polizei nicht nur die Blutprobe an, sondern stellte auch den Fahrzeugschein und Führerschein sicher.

Schließlich endete um 02.10 Uhr die Autofahrt eines 25 Jahre alten Mannes in der Weidenhäuser Straße. Der Drogentest reagierte auf THC und die Polizei stellte zusätzlich etwa 11 Gramm Marihuana sicher.

Neustadt – Renitenter Ladenbesucher

Der Mann, der den Einkaufswagen schob befand sich in Begleitung von zwei Personen. Er selbst trug statt des erforderlichen Mundschutzes lediglich einen Schal vor Mund und Nase. Als der Mitarbeiter des Marktes in der Hindenburgstraße das Trio ansprach, “rammte” der Mann mit dem Einkaufswagen diesen gegen den Körper des Angestellten.

Danach ließ er den Wagen stehen und ging mit seinen Begleitern schimpfend und drohend davon. Die Fahndung nach den Männern blieb erfolglos.

Der Vorfall ereignete sich am Mittwoch, 07. April, gegen 14.45 Uhr.

Täterbeschreibung:

Männlich, ca. 16 Jahre, etwa 1,75 Meter großen Jugendlichen mit stämmiger Figur und deutlichem Bauchansatz. Der akzentfrei deutschsprechende Jugendliche mit südländischem Aussehen hat dunkle Haare. Er trug einen schwarzen Anorak mit grauen Stellen an Arm- und Brust. Sein Schal war grau schwarz und rot gestreift.

Wer hat den Vorfall noch beobachtet? Wer kann Hinweise geben, die zur Identifizierung der beschriebenen Person beitragen könnten? Mitteilungen bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0 oder den Schutzmann vor Ort in Neustadt, Tel. 06692 8936.

Marburg – Golf V verkratzt – Zeugen gesucht

Am helllichten Tag, am Donnerstag, 08. April, zwischen 11.30 und 14.15 Uhr verkratzte jemand einen am Fahrbahnrand vor dem Anwesen Leipziger Straße 3 geparkten schwarzen VW Golf V. An dem Auto entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro.

Aufgrund der Schäden am Kotflügel vorne rechts und auf der Motorhaube ist ein Unfall als Ursache eher ausgeschlossen, sodass die Polizei wegen Sachbeschädigung ermittelt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg – Graffiti – Mehrere Tausend Euro Schaden

Auf noch unbekannte Weise gelangte der Täter am Mittwoch, 07. April, zwischen 15 und 18 Uhr in das Treppenhaus eines Bürogebäudes am Gerhard-Jahn-Platz und verursachte durhc Graffiti einen Schaden von mehreren Tausend Euro.

Der Täter sprühte mit roter Farbe insgesamt mindestens 15 völlig unterschiedliche Graffitis in Form von Symbolen, Zahlen, Buchstaben, Beleidigungen oder Sprüchen auf Wände, Decke, Lichter, Türen und Fußboden von der Wand zur ersten Empore bis zur Tiefgarage. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

