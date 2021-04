Karlsruhe – Lkw-Fahrer nach Verkehrsunfall weitergefahren

Karlsruhe (ots) – Nach einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen fuhr der Fahrer

eines Lkw ohne anzuhalten davon. Eine 53-Jährige befuhr kurz nach 06.00 Uhr mit

ihrem Pkw, vom Badeniaplatz kommend, die Auffahrt zur Landesstraße 605 in

Richtung Innenstadt. Baustellenbedingt ist der Beschleunigungsstreifen gesperrt,

sodass sie am Ende der Auffahrt abbremsen musste um sich in den Fahrzeugverkehr

auf der L605 einzufädeln. Beim Einfahren achtete sie nicht auf einem

heranfahrenden Lkw und stößt seitlich mit diesem zusammen. Der Fahrer des Lkw

fuhr danach ohne seine Geschwindigkeit zu verringern weiter. Über den Lkw ist

nur bekannt, dass es sich um ein größeres Fahrzeug gehandelt hat. Am Pkw der

53-Jährigen entstand ein Sachschaden von geschätzten 10.000 Euro.

Zeugen die den Unfall beobachtet haben, oder Hinweise auf den Lkw geben können,

werden gebeten sich mit der Verkehrspolizei Karlsruhe, Telefon 0721/944840 in

Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Falsche Mitarbeiter eines Kabelanbieters

Karlsruhe (ots) – Zwei 29-Jährige, die sich als Mitarbeiter eines Kabelanbieters

ausgaben, konnte die Polizei am Donnerstagnachmittag in Karlsruhe festnehmen.

Die Frau und der Mann klingelten an einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in

der Kronenstraße und boten günstige Verträge an. Ein aufmerksamer Nachbar

verständigte die Polizei. Die beiden Beschuldigten konnten in der Wohnung

angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Bei der Überprüfung der

Beschuldigten stellte sich heraus, dass beide bereits wegen Betrugsdelikten

polizeilich in Erscheinung getreten waren. Sie hatten bereits unterschriebene

Verträge abgeändert, sodass die Geschädigten dadurch teurere oder sogar mehrere

Verträge bei dem Kabelanbieter erhielten.

Waghäusel – Nach versuchtem Betrug festgenommen

Karlsruhe (ots) – Einen 22-Jährigen konnte die Polizei am Donnerstagnachmittag

nach einem versuchten Betrug in Kirrlach vorläufig festnehmen. Der Beschuldigte

kam gegen 16.20 Uhr in einen Einkaufsmarkt in der Bruchsaler Straße und wollte

dort zwei Schulranzen umtauschen, die er allerdings nicht dort gekauft hatte.

Als eine Mitarbeiterin den Schwindel bemerkte, flüchtete der 22-Jährige. Bei

seiner Flucht prallte er gegen die Eingangstüre des Marktes und verlor hierbei

seine Geldbörse. Beim Eintreffen der Streife kam der Beschuldigte zurück und

verhielt sich äußerst aufbrausend und aggressiv. Als er durchsucht werden sollte

kam er drohend auf die Beamten zu. Nachdem er am Boden fixiert worden war,

mussten ihm Handschließen angelegt werden. Auf dem Weg zum Streifenwagen und auf

der Fahrt zur Wache beleidigte er mehrfach die Beamten. Nach Durchführung der

erforderlichen polizeilichen Maßnahmen konnte der 22-Jährige die Dienststelle

wieder verlassen.

Bad Schönborn- Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

Karlsruhe (ots) – Zu einem Verkehrsunfall bei dem eine Person leicht verletzt

wurde sowie ein Sachschaden von rund 16.000 Euro entstand, kam es am frühen

Freitagmorgen auf der Kreisstraße 3575 zwischen Langenbrücken und Kronau.

Gegen 05:30 Uhr fuhr der mutmaßliche Unfallverursacher die K 3575 aus Richtung

Kronau kommend, in Richtung Weiher. Nach eigenen Angaben setzte er zu einem

Überholvorgang an um den vor ihm fahrenden Lkw zu überholen. Als der 51-Jährige

ein entgegenkommendes Fahrzeug erkannte, brach er seinen Überholvorgang ab und

verlor in der Folge die Kontrolle über sein Fahrzeug. Dabei geriet er ins

Schleudern und prallte anschließend mit dem entgegenkommenden Golf eines

19-Jährigen zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls kippte der Mazda des

51-Jährigen auf die rechte Seite und kam auf einer Schutzplanke zur Endlage. Das

Auto des jungen Fahrers hingegen drehte sich um 180 Grad und kam entgegen der

ursprünglichen Fahrtrichtung zum Endstand. Durch den Zusammenstoß wurde der

19-Jährige leicht verletzt und durch einen Rettungsdienst vorsorglich in ein

Krankenhaus gebracht.

Von dem Lkw, welchen der 51-jährige Mazda-Fahrer überholen wollte, ist bislang

nichts bekannt. Zeugen, die Angaben über den Lkw oder dessen Fahrer-/in machen

können, werden gebeten, sich beim Autobahnpolizeirevier unter der Telefonnummer

0721/944840 zu melden.

Karlsruhe – Festnahme wegen mutmaßlichen Drogenhandels

Karlsruhe (ots) – Einer Kontrolle durch Beamte des Polizeireviers

Karlsruhe-Marktplatz wegen des Verdachts auf ein Drogengeschäft versuchte sich

am Donnerstagabend gegen 19.00 Uhr ein 18-Jähriger durch Flucht zu entziehen.

Nach kurzer Verfolgung zu Fuß von der Gottesauer Straße zum Durlacher Tor konnte

er allerdings festgenommen werden. Noch auf der Flucht konnte er dabei

beobachtet werden, wie er eine portionierte Kleinstmenge Marihuana wegwarf,

welche nach der Festnahme durch die Polizisten aufgefunden werden konnte. Im

Rahmen der anschließenden Ermittlungen konnten weitere Indizien für den

unerlaubten Handel mit Betäubungsmitteln erlangt werden, sodass auf den

Heranwachsenden nun ein entsprechendes Strafverfahren zukommt.

Karlsruhe – Taschendieb entkommt unerkannt – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Eine 53-Jährige wurde am Donnerstagnachmittag gegen 15.00 Uhr

Opfer eines Taschendiebstahls in der Stadtbahnlinie 5. Zu diesem Zeitpunkt war

die Bahn zwischen der Haltestelle Marktplatz und Europaplatz unterwegs. Nachdem

die Dame erst im Nachhinein bemerkte, dass das in ihrer Handtasche befindliche

Mobiltelefon gestohlen wurde, richtet sich nun der Tatverdacht gegen einen Mann,

der ihr im relevanten Zeitraum auffällig nahekam. Er wird als ca. 50-Jähriger,

mit schlanker Figur, ca. 190 cm Körpergröße und schulterlangem, lockigem,

dunkelblondem Haar beschrieben. Zur mutmaßlichen Tatzeit trug er einen

auffälligen cowboyähnlichen Hut, einen schwarzen Mantel und dunkle Hosen sowie

Schuhe.

Für sachdienliche Hinweise wenden Sie sich bitte an das Polizeirevier

Karlsruhe-Marktplatz unter der Telefonnummer 0721 666-3311.

Karlsruhe-Durlach/Pfinztal-Berghausen – Gezielte Verkehrsüberwachung

Karlsruhe (ots) – Beamtinnen und Beamte des Polizeireviers Karlsruhe-Durlach

führten über den Donnerstagnachmittag hinweg verstärkte

Verkehrsüberwachungsmaßnahmen im Bereich Durlach-Aue und Pfinztal-Berghausen

durch. Allein gut 30 Verkehrsteilnehmer, die ohne angelegten Sicherheitsgurt

oder unter Benutzung ihres Mobiltelefons festgestellt werden konnten, sehen nun

einem Ordnungswidrigkeitenverfahren entgegen. Ein darüber hinaus kontrollierter

31-Jähriger war sogar ohne Fahrerlaubnis unterwegs. Gegen ihn wurde ein

Strafverfahren eingeleitet.

Waghäusel-Kirrlach – Kriminalpolizei bittet nach Serie von Sachbeschädigungen an Privathaus die Bevölkerung um Mithilfe

Karlsruhe – Seit Anfang Mai 2019 verübten zur Nachtzeit unbekannte Täter

in wechselnder Besetzung insgesamt fünf Anschläge mit Farbbeuteln auf ein

Wohngebäude in der Kolpingstraße in Waghäusel-Kirrlach. Bei allen

Sachbeschädigungen wurden jeweils mehrere mit Ölfarbe gefüllte Kondome über das

geschlossene Hoftor in Richtung des Hauses geworfen. Hierbei entstand jeweils

hoher Sachschaden.

Die jüngste Tat war in der Nacht zum Dienstag, dem 09. März 2021, und wurde

aufgezeichnet. Darauf ist eine offensichtlich jüngere männliche Person mit einem

Kapuzenpulli zu erkennen.

Möglicherweise steht mit dieser Tat ein auffälliges Sportcoupé, vermutlich ein

Renault Laguna Coupé in Zusammenhang, das zuvor an dem Anwesen vorbeifuhr. Für

die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei Karlsruhe wäre es von

entscheidender Bedeutung, ob dieses Fahrzeug mit dem Tatgeschehen in Verbindung

zu bringen oder letztlich auszuschließen ist.

Die Aufnahmen sind unter folgendem Link abrufbar:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/waghaeusel-sachbeschaedigung/

Wer sachdienliche Angaben zu den gezeigten Personen oder zu dem Fahrzeug geben

kann, wird gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter 0721 666-5555

zu melden.

Stutensee – 17-Jähriger mit Betäubungsmittel erwischt

Karlsruhe – Im Rahmen von kriminalpolizeilichen Ermittlungen geriet der

17-Jährige ins Visier der Beamten.

Bei einer Wohnungsdurchsuchung konnten die Kriminalbeamten bei dem jungen Mann

ca. 150 g Marihuana, eine Schreckschusswaffe sowie eine größere Menge an Bargeld

aufgefunden und sichergestellt werden. In der Folge wurde er festgenommen. Nach

Durchführung der erforderlichen Maßnahmen konnte der 17-Jährige die Dienststelle

wieder verlassen.

Karlsruhe- Mehrere Gartenhäuser aufgebrochen

Karlsruhe – Unbekannte sind in der Nacht auf Donnerstag zwischen 17 Uhr

und 14 Uhr gleich in mehrere Gartenhäuser einer Kleingartenanlage in der

Bruchwaldstraße in Grötzingen eingebrochen.

Durch einen aufgeschnittenen Gartenzaun gelangten die Diebe auf das Gelände der

Kleingartenanlage. Dort hebelten die Täter meist die Zugangstüren der Häuschen

auf und durchsuchten anschließend die Innenräume und Schränke nach

Wertgegenständen. Dabei nahmen die Diebe unter anderem Werkzeuge sowie

Elektronikartikel an sich. Der Wert der entwendeten Gegenstände kann bislang

jedoch noch nicht beziffert werden.

Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat wird gebeten, sich mit dem

Polizeirevier Karlsruhe-Durlach unter 0721/49070 in Verbindung zu setzen.

A 5 Kronau/Karlsruhe – Zwei Auffahrunfälle auf der A5 sorgen für Staus

Kronau/Karlsruhe – Zwei Auffahrunfälle – auf der Autobahn 5 bei Kronau und

bei der Anschlussstelle Karlsruhe-Süd – haben am Donnerstag längere Staus

verursacht.

Zunächst ereignete sich gegen 12.30 Uhr in Richtung Norden bei der Abfahrt der

AS Kronau ein Auffahrunfall mit zwei beteiligten Autos und einem Lkw an einem

Stauende. Dabei wurden zwei Personen leicht verletzt und es entstand ein

Gesamtschaden von 15.000 Euro. Der Standstreifen und die rechte Fahrspur waren

bis gegen 14.20 Uhr gesperrt. Hinter der Unfallstelle bildete sich ein über acht

Kilometer langer Stau.

Gleichfalls durch einen Rückstau, der sich an der AS Karlsruhe-Süd aufgrund

einer Baustelle der Landesstraße 605 bis auf die Autobahnabfahrt der A5

erstreckte, kam es kurz vor dem Verzögerungsstreifen in Richtung Süden gegen

14.40 Uhr zu einem Auffahrunfall unter Beteiligung von zwei Lastwagen.

Der mutmaßliche 61-jährige Verursacher fuhr auch am dortigen Ende des Staus, das

etwa 200 Meter vor dem Verzögerungsstreifen der AS Süd lag, auf einen vor ihm

haltenden Lkw auf und wurde leicht verletzt. Vorsorglich kam er per

Rettungswagen in eine Klinik. Der Sachschaden wird hier mit 30.000 Euro

beziffert.

Zeitweilig bildete sich der dadurch entstandene Stau beziehungsweise stockende

Verkehr bis zur Anschlussstelle Karlsruhe-Nord mit einer Länge von bis zu neun

Kilometern.