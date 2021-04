Worms – Trickbetrügerin fordert 30.000 Euro

Worms (ots) – Eine 79-jährige Wormserin erhielt gestern Nachmittag einen Anruf

von ihrer angeblichen Nichte. Auf Nachfrage gab die Anruferin an, dass Sie einen

schweren Unfall in Österreich hatte. An dem Unfall sei sie selbst schuld, da sie

mit dem Handy telefoniert und bei Rot über die Ampel gefahren sei. Für einen

Gutachter aus Österreich benötige Sie noch heute 30.000 Euro. Die Tante könne

hierfür auch ihr Gold verkaufen. Auf weitere Nachfragen wich die Anruferin aus,

weswegen die Rentnerin einfach auflegte. Die Geschichte stellte sich nach

Rückfrage bei ihrer Verwandtschaft als unwahr dar, woraufhin die Wormserin

Anzeige erstattete.

Technische Störung am Bahnübergang an der B271

Alzey (ots)

Am heutigen Morgen, kurz nach 05:00 Uhr, kam es zu einer technischen Störung am Bahnübergang an der B271, Ortseingang Alzey. Die geschlossenen Schranken öffneten sich für einen längeren Zeitraum nicht mehr, so dass wartende Verkehrsteilnehmer die Polizei informierten. Da immer wieder Fahrzeuge an der geschlossenen Halbschranke den Bahnübergang passierten, wurden Kräfte der Polizeiinspektion Alzey zur Verkehrsregelung eingesetzt. Im morgendlichen Berufsverkehr kam es zu Rückstaus in beide Richtungen. Um 07:35 Uhr hatte der Techniker der Deutschen Bahn AG das Problem gelöst und der Bahnübergang konnte wieder freigegeben werden.

Verkehrsunfall zwischen Pkw und Traktor, eine Person leicht verletzt

Alzey-Weinheim, K10 (ots)

Eine 43-jähre Pkw-Fahrerin befuhr am gestrigen Nachmittag, 08.04.2021, 14:40 Uhr, die K10 von der L401 kommend in Richtung Alzey-Weinheim. Beim Überholen eines in gleicher Richtung fahrenden Traktors biegt dieser nach links in einen Feldweg ab. Der Traktor kippt durch den Zusammenstoß auf die Seite, wobei sich der 57-jährige Fahrer leicht verletzt. Die beiden beschädigten Fahrzeuge mussten jeweils abgeschleppt werden.

Osthofen – Falsche Telekommitarbeiter entwenden Bargeld und Schmuck

Osthofen (ots) – Am Vormittag des 08.04.2021 verschafften sich falsche

Telekommitarbeiter unter dem Vorwand einer Signalstörung Zutritt in ein Wohnhaus

im Stärkmühlweg. Durch geschicktes Ablenken des 81-jährigen Geschädigten bewegte

sich ein Täter kurzzeitig unbeaufsichtigt in den Räumlichkeiten. Er entwendete

Bargeld und Schmuck im oberen vierstelligen Bereich. Der Geschädigte bemerkte

den Diebstahl erst im Nachgang.

Unbekannter Täter 1:

190 cm Körpergröße -vermutlich Deutscher -35-40 Jahre -dunkel

gekleidet -schwarzer Mundschutz

Unbekannter Täter 2:

175 cm Körpergröße -evtl. Osteuropäer -35-40 Jahre -dunkle Haare

-schwarzer Mundschutz

Die Kriminalpolizei rät dazu Fremden (Dachdecker, Wasser oder-Stromableser)

keinen Einlass in die Wohnung zu gewähren, bis die Rechtmäßigkeit des Anliegens

zweifelsfrei geklärt ist. Dies gilt insbesondere, wenn eine zeitliche

Dringlichkeit vorgegeben wird. Ziehen Sie nach Möglichkeit weitere Personen wie

Nachbarn, Familie, Bekannte hinzu. Im Zweifel sollte die Polizei verständigt

werden.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Kriminalinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung

zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kiworms@polizei.rlp.de an die

Polizei übermittelt werden.