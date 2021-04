Trunkenheitsfahrt verhindert

Kaiserslautern (ots) – Um zu verhindern, dass er betrunken mit seinem Fahrrad

fährt, haben Polizeibeamte einem Mann am Donnerstagabend die Luft aus den

Fahrrad-Reifen gelassen. Der amtsbekannte 45-Jährige wurde kurz vor 22 Uhr in

der Mennonitenstraße gesichtet – und machte einen stark alkoholisierten

Eindruck.

Ein Atemtest bescheinigte dem Mann einen Alkoholpegel von 1,53 Promille. Weil er

angab, gerade eine Flasche Bier getrunken zu haben, und deshalb zu erwarten war,

dass der Pegel weiter steigt, wurde vorsorglich am Fahrrad der Reifendruck

verringert. Der 45-Jährige zeigte sich einsichtig und machte sich zu Fuß auf den

Heimweg. |cri

Unfallfluchten und mutwillige Beschädigungen

Kaiserslautern (ots) – Mehrere Unfallfluchten und Sachbeschädigungen an

Fahrzeugen sind der Polizeiinspektion 1 am Donnerstag gemeldet worden. Bei den

Ermittlungen ist die Polizei auf Zeugenhinweise angewiesen. Wer etwas beobachtet

hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 – 2150 zu melden.

Am Donnerstagmorgen, zwischen 9 und 9.15 Uhr, wurde im Hilgardring ein VW Up

beschädigt. Der Pkw war in Höhe des Hauses Nummer 33 am rechten Fahrbahnrand

abgestellt. Als der 20-jährige Fahrzeugnutzer zu seinem Wagen zurückkam,

entdeckte er einen Schaden an der vorderen Stoßstange, die ziemlich in der Mitte

eingedellt war. Möglicherweise entstand die Delle durch eine Anhängerkupplung am

Verursacherfahrzeug.

Ebenfalls am Donnerstagvormittag kam es auf dem Parkplatz eines Baumarktes in

der Mainzer Straße zu einem Unfall mit Fahrerflucht. Ein Kia Sportage, der

zwischen 9 und 10 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt war, wurde offenbar von einem

anderen Fahrzeug beim Rangieren gestreift. Die Halterin fand nach ihrem Einkauf

am Pkw Beschädigungen auf der Beifahrerseite im vorderen Bereich. Der

Sachschaden wird auf 1.500 Euro geschätzt.

Auf dem Parkplatz einer Firma in der Mainzer Straße kam es am

Donnerstagnachmittag ebenfalls zu einer Unfallflucht. Gegen 16.25 Uhr entdeckte

ein Firmenmitarbeiter die Bescherung: Sein Hyundai wurde von einem anderen Wagen

gerammt und dabei der vordere Kotflügel und die Felge auf der Fahrerseite

beschädigt. Geschätzter Schaden: rund 2.000 Euro.

Zerkratzt wurde im Laufe des Tages ein Renault Megane in der

Eugen-Hertel-Straße. Nach Angaben des Halters wurde der Wagen am

Donnerstagmorgen von seinem Sohn gegen 7.30 Uhr in Höhe des Hauses Nummer 1

unbeschädigt abgestellt – und gegen 14.15 Uhr der Schaden entdeckt: zahlreiche Kratzer auf der Fahrerseite am hinteren Kotflügel sowie an der Fahrertür.

Aufgrund der Spuren wird in diesem Fall nicht von einem Unfall, sondern von

einer Sachbeschädigung mit einem spitzen Gegenstand ausgegangen. Der Schaden

dürfte auch hier bei rund 2.000 Euro liegen.

Eine weitere Sachbeschädigung an einem Fahrzeug wurde aus der

Käthe-Kollwitz-Straße gemeldet. Hier beschädigten unbekannte Täter an einem

geparkten Nissan Pulsar den Außenspiegel auf der Beifahrerseite. Sachschaden:

vermutlich mehrere hundert Euro. Die Tatzeit liegt zwischen Donnerstag, 18 Uhr,

und Freitag, 1.30 Uhr.

Bereits am Mittwoch „erwischte“ es einen Pkw, der in der Straßburger Allee in

einer Parkbucht am Fahrbahnrand abgestellt war. Vermutlich im Vorbeifahren

„rasierte“ ein anderer Verkehrsteilnehmer an dem Audi A1 den linken Außenspiegel

ab – fuhr aber anschließend weiter, ohne den Unfall zu melden. Die Unfallzeit

liegt zwischen 7.30 und 16 Uhr. |cri

Elf Fahrer mit dem Handy am Ohr erwischt

Kaiserslautern (ots) – 19 notwendige Maßnahmen in 90 Minuten – das ist das

Ergebnis einer Verkehrskontrolle, die am Donnerstag in der Mainzer Straße

durchgeführt wurde. Von 13 bis 14.30 Uhr nahmen Polizeibeamte den Verkehr ins

Visier, der stadtauswärts fuhr. Ein Hauptaugenmerk lag dabei auf den Aspekten

Handynutzung während der Fahrt sowie Gurtpflicht.

Im Kontrollzeitraum wurden insgesamt sieben Fahrer erwischt, die während der

Fahrt ihr Handy am Ohr hatten – davon drei Sattelzug-Fahrer und ein Busfahrer

-sowie drei „Gurtmuffel“, die sich nicht angeschnallt hatten. Während die

Gurtmuffel mit einer kostenpflichtigen Verwarnung davonkamen, kommen auf die

Handy-Telefonierer Ordnungswidrigkeitsanzeigen mit mindestens 100 Euro Bußgeld

und einem Punkt in der „Verkehrssünderdatei“ zu.

Darüber hinaus bemängelten die Kontroll-Beamten bei vier Fahrzeugen die

Ladungssicherung und einmal die Insassensicherung eines mitfahrenden Kindes.

Außerdem wurde ein Fahrer gestoppt, nachdem er das Rotlicht an der Ampel

missachtet hatte, und ein Radfahrer, der den Gehweg benutzte und dabei auch noch

Kopfhörer auf den Ohren hatte. Diese sind zwar nicht grundsätzlich verboten,

gelten aber als problematisch, weil der Fahrer zum einen andere Geräusche im

Straßenverkehr nicht mehr so gut wahrnehmen kann und zudem abgelenkt wird.

Bei einem der angehaltenen Fahrer wurden drogentypische Auffälligkeiten

festgestellt. Der 23-Jährige wurde daraufhin zum Urintest gebeten – dieser

reagierte positiv und bestätigte somit den Verdacht. Der Mann musste deshalb

sein Auto vor Ort stehen lassen und zwecks Blutprobe mit zur Dienststelle

kommen. Auf ihn kommt eine Anzeige wegen Fahrens unter Drogeneinfluss zu.

Und „last but not least“: Ein Fahrer konnte bei der Kontrolle nicht die

erforderliche Warnweste vorweisen. Er erhielt einen Mängelbericht.

Im Anschluss an die Standkontrolle in Kaiserslautern wurden bis zum Abend

während Streifenfahrten in den Verbandsgemeinden Enkenbach-Alsenborn und

Otterbach-Otterberg weitere Fahrzeuge kontrolliert, die den Beamten auffielen.

Auch hier im Fokus: die Handy-Nutzung während der Fahrt. Weitere vier Fahrer

wurden dabei erwischt.

Außerdem gab es Mängelberichte für vier Fahrzeughalter wegen technischer Defekte

an der Lichtanlage ihres Wagens oder abgelaufener Plaketten, das heißt

überschrittener Termine der Hauptuntersuchung. Ein fünfter Fahrzeughalter muss

mit einer Anzeige rechnen, weil der „HU-Termin“ sogar schon mehrere Monate

überfällig war. |cri

Minderjährige Flüchtlinge in Lkw transportiert

Kaiserslautern (ots) – Ein Autofahrer hat am Donnerstagnachmittag die Polizei

alarmiert. Der Mann war um 15.30 Uhr auf der Autobahn 6 in Richtung Saarbrücken

unterwegs. Er berichtete, dass vor ihm ein Lkw fahre. Aus der Plane des

Sattelaufliegers würden Menschen immer wieder ihre Arme herausstrecken und durch

Winken auf sich aufmerksam machen.

Die Polizei stoppte den Lkw und kontrollierte ihn. Im Laderaum befanden sich

sieben Minderjährige. Sie gaben an, aus Afghanistan zu stammen und beantragten

Asyl.

Nach ersten Feststellungen handelte es sich um unbegleitete minderjährige

Flüchtlinge. Die Identität der Jugendlichen steht aktuell nicht zweifelsfrei

fest. Sie wurden zunächst in die Obhut des Jugendamtes gegeben und in einer

Einrichtung im Landkreis untergebracht. Die näheren Umstände sind Gegenstand

weiterer Ermittlungen der Ausländerbehörde und der Polizei.

Der 39-jährige Fahrer wurde vorläufig festgenommen. Gegen ihn wird wegen des

Einschleusens von Ausländern ermittelt.

Einzelheiten zu den Hintergründen sind derzeit noch nicht bekannt. Die

Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. |mhm

Folge-Ermittlungen führen zu zweiter Anzeige

Kaiserslautern (ots) – Wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz

hat ein junger Mann aus dem Stadtgebiet am Donnerstag erneut eine Strafanzeige

kassiert. Für den 27-Jährigen ist es die zweite Anzeige innerhalb von rund drei

Wochen.

Erst im März war der Mann bei einer Kontrolle negativ aufgefallen, weil er die

eingesetzten Beamten mehrfach beleidigte, sich weigerte, einen Mund-Nasen-Schutz

zu tragen, und schließlich in seiner Kleidung ein Tütchen mit einer

Betäubungsmittelsubstanz gefunden wurde.

Im Zusammenhang mit den daraus folgenden Ermittlungen suchte der Sachbearbeiter

am Donnerstag erneut das Gespräch mit dem 27-Jährigen. Dabei wurde er unter

anderem aufgefordert, falls er weitere Betäubungsmittel mit sich führt, diese

auszuhändigen. Daraufhin holte der Mann aus seiner Hosentasche zwei Brocken

Haschisch und übergab sie dem Polizeibeamten. Zur Herkunft machte er keine

Angaben. |cri

Nach Phishing-Mail Geld abgebucht

Kaiserslautern (ots) – Offenbar auf eine sogenannte Phishing-Mail ist eine Frau

aus dem Stadtgebiet hereingefallen. Die 24-Jährige meldete am Donnerstag der

Polizei, dass jemand unbefugt mit ihren Kontodaten ein PayPal-Konto eröffnet hat

und bereits mehrmals Geld abgebucht wurde.

Die IBAN-Nummer hatte die junge Frau im Februar weitergegeben, nachdem sie in

einer echt wirkenden Mail dazu aufgefordert worden war.

Das Konto ließ sie nun sperren. Die Ermittlungen wegen Betrugs laufen. |cri

Beim Einkaufen bestohlen

Otterbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Beim Einkaufen ist eine Frau am

Donnerstag in Otterbach Opfer eines Taschendiebs geworden. Wie die 62-Jährige am

Nachmittag der Polizei meldete, hatte sie zwischen 13.30 und 14 Uhr einen

Supermarkt in der Ziegelhütterstraße besucht. Als sie zur Kasse kam und ihre

ausgewählten Waren bezahlen wollte, stellte die Frau fest, dass sich ihr

Geldbeutel nicht mehr in ihrer Tasche befand. Zusammen mit der Börse

verschwanden Bargeld, Ausweis und persönliche Gegenstände.

Bei welcher Gelegenheit ein Dieb zugegriffen hatte, blieb unklar. Der

62-Jährigen war nichts Ungewöhnliches aufgefallen und sie hatte auch keine

verdächtige Person bemerkt.

Unser Tipp: Lassen Sie Ihre Tasche(n) auch beim Einkaufen nicht aus den Augen –

erst recht nicht, wenn sich Geld und Wertgegenstände darin befinden! Tragen Sie

Taschen immer dicht am Körper und verschließen Sie Knöpfe, Reißverschlüsse,

Laschen oder was auch immer den Zugriff ins Tascheninnere erschweren kann! |cri

Pkw aufgebrochen

Kaiserslautern (ots) – Zwei Autos sind in der Nacht zum Donnerstag in der Straße

Am Turnerheim aufgebrochen worden. Die Unbekannten schlugen jeweils eine Scheibe

ein.

Aus dem Pkw einer 21-Jährigen entwendeten die Täter Bargeld und Dokumente. Aus

dem anderen Fahrzeug nahmen die Diebe eine Geldbörse an sich. Neben Bargeld

gelangten sie so in den Besitz von Dokumenten und einer Bankkarte. Damit

tätigten sie mehrere Online-Einkäufe, bei denen die Eingabe einer PIN nicht

erforderlich war.

Insgesamt entstand ein Schaden von etwa 1.500 Euro. Die Polizei sicherte Spuren.

Die Ermittlungen nach den Tätern laufen. |mhm

Mit Alkohol, Drogen und ohne Führerschein

Kaiserslautern (ots) – Alkohol und Drogen hatte am späten Donnerstagabend der

Fahrer eines Motorrollers intus, als er von der Polizei in der Berliner Straße

gestoppt wurde. Der Mann war aufgefallen, weil an seinem Kleinkraftrad das Licht

nicht funktionierte. Während der Kontrolle stellten die Beamten

Atemalkoholgeruch und typische Anzeichen für einen Drogenkonsum bei dem

26-Jährigen fest. Tests bestätigten den Verdacht: Die Atemalkoholkonzentration

betrug 0,68 Promille, der Drogentest zeigte den Konsum von Cannabis an. Der

Fahrer gab zu, wenige Stunden vor Fahrtantritt Alkoholisches getrunken und einen

Joint geraucht zu haben. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Den Zündschlüssel

des Rollers stellte die Polizei vorsorglich sicher. Auf den 26-Jährigen kommt

jetzt ein Ermittlungsverfahren zu, auch weil er keinen Führerschein hat. Die

Fahrerlaubnis wurde ihm vor etwa zwei Jahren rechtskräftig entzogen. Auch die

Fahrzeughalterin muss mit einem Strafverfahren rechnen. Ihr wird das Dulden des

Fahrens ohne Fahrerlaubnis vorgeworfen. |erf

Unfall mit Kind – Polizei sucht Zeugen

Kaiserslautern (ots) – Am Donnerstagabend ist im Stadtteil Kotten zu einem

Unfall gekommen, bei dem ein achtjähriges Kind leicht verletzt wurde. Der

Unfallverursacherin wird Fahrerflucht vorgeworfen. Die Polizei sucht Zeugen, die

den Unfall beobachtet haben. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen fuhr das

Kind um 18 Uhr mit seinem Tretroller auf dem Gehweg der Holzstraße in Richtung

Pariser Straße. Im Kreuzungsbereich Holzstraße / Hasenstraße kam es mit einem

querenden Pkw zum Unfall, dabei stürzte der Junge. Er wurde leicht verletzt. Die

Autofahrerin fuhr weg, ohne sich um das Kind zu kümmern. Sie konnte später

ermittelt werden und kehrte zur Unfallstelle zurück. Nach Angaben der 51-Jährige

sei es nicht Zusammenstoß mit dem Jungen gekommen. Die Polizei hat ein

Ermittlungsverfahren eingeleitet und bittet um Hinweise. Wer hat am

Donnerstagabend den Unfall im Bereich der Kreuzung Holzstraße / Hasenstraße

beobachtet? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2250

mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Mit falschen Kennzeichen erwischt

Kaiserslautern (ots) – Mit einem nicht zugelassenen Fahrzeug, falschen

Kennzeichenschildern und einer abgelaufenen HU-Plakette ist am Donnerstag ein

Autofahrer im Stadtgebiet aufgefallen. Eine Polizeistreife stellte den Pkw zur

Mittagszeit dem Parkplatz eines Supermarktes in der Zollamtstraße fest. Wie sich

herausstellte, waren die Kennzeichen nicht für den Opel ausgegeben. Sie gehörten

zu einem anderen Fahrzeug. Die HU-Plakette am hinteren Nummernschild war bereits

2001 abgelaufen. Die Überprüfung ergab, dass der Wagen nicht zugelassen war.

Gegenüber der Polizei räumte der 47-jährige Fahrer ein, dass er das Auto so

bereits länger Zeit nutze. Die Autoschilder wurden sichergestellt. Dem Mann

wurde die Weiterfahrt mit dem Pkw untersagt. Er ließ das Fahrzeug abschleppen.

Den 47-Jährigen erwartet ein Strafverfahren. |erf