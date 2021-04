Polizei Wetzlar macht Diebin und Rezeptfälscherin dingfest

Wetzlar-Linden (ots) – Die Wetzlarer und Gießener Polizeien ermitteln derzeit gegen eine 32-jährige Frau aus Linden. Ihre dreiste Vorgehensweise erstaunte selbst erfahrene Ermittler. Die in Linden lebende Mutter hatte es auf Rezepte aus Praxen und anschließend auf Medikamente abgesehen. Den Stein ins Rollen brachte die Anzeige einer Wetzlarer Arztpraxis von Mitte März dieses Jahres. Dort kamen nach zwei Besuchen der Lindenerin mehrere Rezepte und mehrere Ampullen eines Lokalanästhetikums sowie eines Kortisons abhanden.

Derzeit geht die Polizei davon aus, dass die 32-Jährige unbeaufsichtigt im Arztzimmer saß und zugriff. Die Polizei ermittelte in der Vergangenheit bereits mehrfach wegen Eigentumsdelikten gegen die Lindenerin.

Im Zuge einer Wohnsitzüberprüfung am 23.03.2021 trafen die Ermittler die 32-Jährige an. Bei der von der Staatsanwaltschaft angeordneten Durchsuchung ihrer Handtasche sowie ihrer Wohnung stellten die Polizisten eine mittlere zweistellige Zahl an Blanko-Rezepten sicher. Diese stammen aus einer Langgönser sowie einer Gießener Praxis. Bei einigen Rezepten lässt sich die Herkunft nicht mehr ermitteln.

Im Anschluss an die polizeiliche Durchsuchung begab sich die Lindenerin zur Behandlung in eine Langgönser Arztpraxis. Offensichtlich völlig unbeeindruckt von der polizeilichen Durchsuchung und den damit verbundenen Ermittlungen ließ sie dort mutmaßlich 6 Ampullen eines opioidhaltigen Schmerzmittels mitgehen.

Im Rahmen der Ermittlungen zu diesem Diebstahl kam eine weitere Tat ans Tageslicht: Der Langgönser Arzt hatte ihr wegen Arbeitsunfähigkeit ein Attest zur Vorlage beim Arbeitsamt ausgestellt. Dieses landete, mit einer von ihr versehen handschriftlichen Ergänzung, dass es auch für ihre Kinder gelte, in der Schule ihrer Kinder, um damit Fehlzeiten zu entschuldigten. Der Schulleitung fiel die Fälschung auf und sie informierte den Arzt, der wiederum die Polizei darüber in Kenntnis setzte.

In mindestens zwei Fällen gehen die Ermittler davon aus, dass sie gestohlene Rezepte fälschte, um damit in einer Wetzlarer Apotheke an Schlaftabletten, Kortison sowie an Ampullen für ein Lokalanästhetikum zu gelangen. Eine aufmerksame Mitarbeiterin der Apotheke informierte die Polizei, weil ihr Ungereimtheiten an dem Rezept auffielen.

Dass die Einnahme von Medikamenten im Zusammenhang mit Autofahrten ebenfalls Folgen für die 32-Jährige hat, zeigt die Unfallaufnahme einer Gießener Streife: Am Tag nach der Wohnungsdurchsuchung war sie als Fahrzeugführerin in einen Verkehrsunfall in Langgöns verwickelt. Für die den Unfall aufnehmenden Polizisten erhärtete sich der Verdacht, dass sie unter dem Einfluss von Medikamenten stand, mit denen sie als Fahrerin nicht am Straßenverkehr hätte teilnehmen dürfen. Sie ordneten eine Blutentnahme an und stellten ihren Führerschein sicher.

Ob die Lindenerin weitere Rezepte stahl oder fälschte ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. Auf die 32-Jährige kommen unter anderem Strafverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls von Rezepten, der Rezeptfälschung, der Fälschung von Gesundheitszeugnissen, Urkundenfälschung sowie wegen Straßenverkehrsgefährdung zu.

Herborn: Beim Rangieren Schild umgefahren –

Auf einer Baustelle im Sandweg, zwischen dem Kaufhaus Eitzenhöfer und der Volksbank, beschädigte ein Lkw-Fahrer beim Rangieren ein Hinweisschild. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass der Laster im Zeitraum vom 07.04.2021, gegen 18.15 Uhr und dem 08.04.2021, gegen 08.00 Uhr einen in den Boden einbetonierten Metallpfosten des Schildes touchierte. Der Pfosten wurde dabei aus dem Beton gedrückt.

Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 1.500 Euro.

Hinweise zu dem flüchtigen Unfallfahrer oder dessen Lkw nimmt die Herborner Polizei

unter Tel.: (02772) 47050 entgegen.

Dietzhölztal-Eibelshausen: Polizei sucht Unfallstelle –

Ein im Frontbereich beschädigter schwarzer Mitsubishi Colt beschäftigt derzeit die Dillenburger Polizei. Anwohner machten die Ordnungshüter gestern (08.04.2021) auf den in der Hauptstraße abgestellten Wagen aufmerksam, der dort bereits sein dem am 04.04.2021 (Ostersonntag) abgestellt ist. Am Radkasten und der Frontschürze auf der Beifahrerseite des Colts mit Marburger Zulassung fanden sich frische Unfallschäden.

Zudem ist der Reifen so gut wie nicht mehr vorhanden und die Felge stark beschädigt.

Die Halterin konnte ausfindig gemacht werden. Sie gab an auf der Durchfahrtstraße von Frohnhausen gegen den Bordstein gestoßen und bis nach Eibelshausen weitergefahren zu sein. Nach Einschätzung der Polizei stammen die Beschädigungen jedoch von einem Zusammenstoß größerer Art, z.B. mit einer Leitplanke oder einer Grundstücksmauer.

Die Ermittler gehen davon aus, dass die Halterin am Ostersonntag (04.04.2021) einen Unfall verursachte, der bis heute nicht gemeldet wurde. Sie suchen nun nach dieser Unfallstelle und nehmen Hinweise hierzu unter Tel.: (02771) 9070 entgegen.

Dillenburg: Unter Drogeneinfluss unterwegs –

Mit einer Blutentnahme und der Sicherstellung von Marihuana endete gestern Abend (08.04.2021) die Drogenfahrt eines Autofahrers. Eine Streife der Dillenburger Polizei stoppte den Wagen gegen 19.25 Uhr in der Bahnhofstraße. Der 21-jährige Fahrer zeigte deutliche Anzeigen eines Drogenkonsums. Auf Befragen räumte er ein, einen Joint geraucht zu haben. Zudem übergaben er und sein 18-jähriger Beifahrer den Polizisten jeweils eine geringe Menge an Marihuana, die diese sicherstellten.

Der in Eschenburg lebende Beifahrer wurde vor Ort entlassen. Der in Dietzhölztal lebende Fahrer musste mit auf die Dienststelle. Ein Urintest wies die Einnahme von THC nach. Die Polizisten ordneten eine Blutentnahme an, die ein Arzt auf der Wache durchführte. Anschließend durfte der 21-Jährige die Wache wieder verlassen. Auf ihn kommen Anzeigen wegen der Drogenfahrt und Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz zu.

Gegen seinen 18-jährigen Beifahrer ermitteln die Ordnungshüter ebenfalls wegen Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Dietzhölztal-Ewersbach: Einbrecher scheitern –

Eine Zahnarztpraxis in der Hauptstraße rückte heute in den frühen Morgenstunden in den Fokus unbekannter Einbrecher. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Treppenhaus und versuchten die Eingangstür der Praxis aufzuhebeln.

Hierbei lösten sie gegen 06.38 Uhr den Einbruchalarm aus. Die Tür hielt stand und die Einbrecher suchten das Weite.

Die Reparatur der Aufbruchschäden wird rund 1.000 Euro kosten.

Zeugen, die die Täter heute Morgen (09.04.2021), gegen 06.38 Uhr beobachteten oder denen in diesem Zusammenhang Personen auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (02771) 9070 mit der Dillenburger Polizei in Verbindung zu setzen.

