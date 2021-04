Versuchter Einbruch in Gesundheitszentrum

Melsungen (ots) – 07.04.2021, 21:00 Uhr bis 08.04.2021, 07:00 Uhr – In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben unbekannte Täter versucht, in ein Gesundheitszentrum in der Dreuxallee einzubrechen und haben einen Sachschaden in Höhe von 300 Euro verursacht.

Die Täter versuchten mittels eines unbekannten Werkzeuges die Eingangstür zum medizinischen Gesundheitszentrums aufzubrechen. Nachdem dies nicht gelang, ließen Täter von ihrem Vorhaben ab und entfernten sich vom Tatort.

Hinweise bitte an die Polizeistation Melsungen unter Tel.: 05661-70890.

Alufelgen im Wert von 15.000 gestohlen

Homberg (ots) – 8.04.2021, 17:00 Uhr bis 09.04.2021, 08:30 Uhr – Unbekannte Täter haben in der vergangenen Nacht im Bahnwiesenweg bei einem Autohändler Felgen mit Reifen im Wert von ca. 15.000 Euro gestohlen.

Die Täter bockten insgesamt vier, auf dem Gelände des Autohändlers abgestellte, Autos auf Holzklötze auf und schraubten anschließend die Alufelgen mit Reifen ab und entwendeten diese. Hierbei wurden diverse Bremsbleche der Pkw beschädigt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Fritzlar unter Tel.: 05622-99660.

