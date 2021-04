Seniorin bestohlen und anschließend Geld abgehoben – Öffentlichkeitsfahndung (Foto im Text)

Kassel-Innenstadt (ots) – Mit der Veröffentlichung von Fotos der Täterin erhoffen sich die Ermittler der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei Hinweise auf eine Frau zu erhalten, die im November 2020 einer Seniorin in der Kasseler Innenstadt unbemerkt die Geldbörse aus der Tasche gestohlen hat. Mit der darin befindlichen EC-Karte des Opfers hob die Unbekannte anschließend Geld im niedrigen vierstelligen Bereich an mehreren Automaten ab.

Die bisherigen Ermittlungen der Beamten konnten bislang leider nicht zur Identifizierung der Täterin führen, weshalb nun ein Richter die Öffentlichkeitsfahndung anordnete. Zeugen, die Hinweise auf die Täterin können, werden gebeten, sich unter Tel.: 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Beschreibung der Täterin:

Etwa 20-30 Jahre alt, trägt eine dunkle Winterjacke mit auffälligem Fellkragen, ein dunkelrotes Tuch auf dem Kopf und eine Mund-Nasen-Bedeckung aus Stoff.

Diebstahl in der Oberen Königsstraße. Der Diebstahl ereignete sich am frühen Nachmittag des 03. November 2020 in der Oberen Königsstraße in Kassel. Das Fehlen der Geldbörse aus ihrer mitgeführten Tasche hatte die 86-jährige Seniorin erst später am Nachmittag bemerkt. Bis zur Sperrung der EC-Karte hatte die Täterin bereits mehrere Abhebungen an Geldautomaten getätigt.

Mann bespuckt Reisende vor Bahnhofsmission

Bundespolizeiinspektion Kassel

Kassel-Wilhelmshöhe (ots) – Auf ekelhafte Weise sorgte am Donnerstag 08.04.2021 ein 55-Jähriger im Bahnhof-Wilhelmshöhe für Ärger. Der aus Kassel stammende Wohnsitzlose bespuckte mehrere Personen, die sich in der Bahnhofsmission Essen abholen wollten. Eine Mitarbeiterin der Mission verständigte daher die Bundespolizei. Die gerufenen Beamten sprachen den Mann zudem wegen seines fehlenden MNS an.

Als der Spucker zunehmend aggressiver wurde, legten die Polizisten dem 55-Jährigen Handschellen an. Außerdem schlug der Unruhestifter um sich, verletzt wurde aber niemand.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat gegen den Mann ein Strafverfahren wegen Körperverletzung und Hausfriedensbruch eingeleitet. Abschließend verhängten die Bundespolizisten gegen den 55-Jährigen einen Platzverweis. Nach den polizeilichen Maßnahmen kam der Mann wieder frei.

Illegale Müllentsorgung im Rangierbahnhof

Bundespolizeiinspektion Kassel

Kassel (ots) – Auf sehr unschöne Weise entledigte sich am Donnerstag 08.04.2021 ein 30-Jähriger aus Kassel einer größeren Menge Müll. Rund 3 m³ Abfall entsorgte der Mann im Rangierbahnhof Kassel. Ein Zeuge hatte die Verunreinigung festgestellt und die Bundespolizei verständigt. Wie die Ermittlungen ergaben, stammt der Unrat aus einer Haushaltsauflösung.

Die Bundespolizisten konnten den Verursacher u. a. anhand der dort entsorgten Dokumente ermitteln. Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat gegen den 30-Jährigen ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.

