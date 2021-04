Rettungswagen verfolgt – Zeugen gesucht

Eschwege (ots) – Im Zusammenhang mit Ermittlungen wegen § 315 d StGB (verbotene Kraftfahrzeugrennen) sucht die Polizei in Witzenhausen Zeugen zu einem Vorfall, der sich bereits am 26.03.21, um 19:05 Uhr, ereignet hat. An diesem Freitagabend kam es zu einem Vorfall, der im Zusammenhang mit der Einsatzfahrt eines Rettungswagens steht. Dieser war von Witzenhausen in Richtung Kassel auf der B 80 (Gemarkung Witzenhausen und Gertenbach) mit Sonder- und Wegerechten unterwegs.

Dieses nutzte der Fahrer eines VW Golf Kombi mit GÖ-Kennzeichen auf der Fahrt in Richtung Hann. Münden aus, indem er sich direkt hinter das Einsatzfahrzeug “hing” und so praktisch im Windschatten unter Missachtung des Abstandes bei hoher Geschwindigkeit hinterherfuhr. Auch bei Überholvorgängen durch den Rettungswagen blieb der Golf dahinter und überholte auf diese Weise ebenfalls die Fahrzeuge, die aufgrund der Alarmfahrt Platz machten.

Nach bisherigen Ermittlungen und Angaben des Fahrers des Rettungswagens, habe dieser den Pkw bemerkt und die Fahrweise als sehr gefährlich eingeschätzt, so dass er sich trotz Alarmfahrt genötigt sah, kurz rechts auf den Seitenstreifen zu fahren, um den “Raser” vorbeifahren zu lassen. Bei einer Gefahrenbremsung seitens des Rettungswagens wäre es unvermeidlich zu einem schweren Unfall gekommen, zudem befanden sich im Rettungswagen noch Patient und Notarzt.

Aus diesem Grund bittet die Witzenhäuser Polizei, dass sich Zeugen des Vorfalls bei der Polizeistation in Witzenhausen unter 05542/93040 melden.

Unfall im Begegnungsverkehr

(ots) – Um 18:51 Uhr befuhr Donnerstagabend ein 21-jähriger Pkw-Fahrer aus Großalmerode die B 4541 von Helsa kommend in Richtung Großalmerode. Aufgrund der tiefstehenden Sonne wurde der Fahrer derart geblendet, dass er mit dem Auto auf die Gegenfahrbahn geriet, wo er den entgegenkommenden Pkw, der von einer 46-Jährigen aus Großalmerode gefahren wurde, seitlich streifte.

Die 46-Jährige versuchte noch auszuweichen, verlor aber dabei die Kontrolle über das Auto und fuhr in den Graben. Der Sachschaden wird mit ca. 10.000 EUR angegeben.

Wildunfälle

(ots) – Mit einem Reh kollidierte Donnerstagabend 08.04.2021 um 21:00 Uhr, ein 66-Jähriger aus Wanfried, der auf der B 452 zwischen Reichensachsen und Eschwege unterwegs war. Das Reh wurde durch den Aufprall tödlich verletzt; am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 1.000 EUR.

(ots) – Ein weiterer Unfall mit einem Reh ereignete sich Freitagmorgen 09.04.2021 um 05:58 Uhr, auf der L 3469 in der Gemarkung von Werleshausen. Das Tier wurde von dem Pkw eines 41-Jährigen aus Bad Sooden-Allendorf erfasst und tödlich verletzt. Am Pkw entstand Sachschaden.

Hausbrand in der Innenstadt

Eschwege (ots) – Am Donnerstag 08.04.2021 erfolgte die Begutachtung des Wohnhauses im “Alten Steinweg” in Eschwege, wo sich in der Nacht des 04.04.21 ein Brand in der Eschweger Innenstadt ereignet hat.

Durch Beamte des Hessischen Landeskriminalamtes für Brandursachenermittlung konnten nach Abschluss der Untersuchung festgestellt werden, dass es im Bereich eines Nachtspeicherofens zum Brandausbruch kam.

In diesem Zusammenhang bittet die Eschweger Kripo, dass sich weitere durch den Brand geschädigte Personen mit der Kriminalpolizei unter 05651/925-0 in Verbindung setzen.

Weitere Geschädigte gesucht

Eschwege (ots) – Im Zusammenhang mit einer Serie von Pkw-Aufbrüchen im Bereich von Gertenbach und Blickershausen, die sich an dem Wochenende vom 26.-28.03.21 ereignet haben, konnten noch nicht alle sichergestellten Gegenstände zugeordnet werden. Im Rahmen der Festnahmen mehrere Personen wurde einer der Tatverdächtigen auch in das Krankenhaus in Witzenhausen untergebracht, aus dem er am Nachmittag des 28.03.21 verwiesen wurde.

Der Tatverdächtige wurde kurz darauf von Zeugen gesehen, als er an geparkten Fahrzeugen “rüttelte”. Der Polizeistreife gelang es dann die Person in der

Carl-Ludwig-Straße in Witzenhausen erneut vorläufig festzunehmen.

Dabei führte er eine schwarze klappbare Kunststofftasche mit, in der sich eine neuwertige Tom-Tailer-Jacke für Männer und Sweatjacke (Sportjacke) für Damen befanden. In einer späteren Aussage gab er an, diese aus einem unverschlossen schwarzen Pkw (Skoda?) in der Carl-Ludwig-Straße entwendet zu haben. Eine Absuche nach dem besagten Pkw verlief jedoch negativ. Darüber hinaus sind noch weitere Gegenstände aus den eingangs erwähnten Pkw-Aufbrüche nicht zugeordnet. Dabei handelt es sich um einen Rucksack sowie mehreren Geldbörsen und einer Uhr.

Aus diesem Grund bittet die Witzenhäuser Polizei, dass sich mögliche Besitzer/ Geschädigte ab Montag (12.04.21) bei der Polizeistation in Witzenhausen unter 05542/93040 melden.

