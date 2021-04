Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 09.04.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Neustadt: Zockverbot ruft Polizei auf den Plan

Neustadt/Weinstraße (ots) – Nach 24-stündigem Dauerspielen hatte eine Mutter ihrem 14-jährigen Sohn das weitere Beschäftigen mit seiner Unterhaltungselektronik am Nachmittag des 08.04.21 unterbunden. Dies veranlasste den Sprössling den Sachverhalt an seinen in Frankreich lebenden Vater zu melden. Dieser liegt grundsätzlich mit der Mutter im Zwist. Ob es an der leicht abgewandelten Darstellung der Gegebenheiten durch den Sohn oder aber durch den Vater lag, konnte nicht abschließend geklärt werden. Jedenfalls wurde der Polizei ein Sachverhalt geschildert, der eine Überprüfung vor Ort erforderlich machte. Ein Grund für ein polizeiliches Eingreifen ergab sich aus den genannten Umständen schließlich nicht.

