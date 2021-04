Hafen Schierstein – Motorboot aus unbekannter Ursache an der Steganlage komplett gesunken

Wiesbaden (ots) – Am Mittwoch, den 07.04.2021 gegen 20:30 Uhr, ist aus

unbekannter Ursache ein 8,50 m langes Kajütboot an einer Steganlage im

Schiersteiner Hafen (Wiesbaden) gesunken. Durch ausgetretenen Kraftstoff kam es

zu einer Gewässerverunreinigung im Nahbereich des Bootes.

Am Freitag, den 09.04.2021 zwischen 07:30 Uhr und 13:00 Uhr, wurde das gesunkene

Motorboot, welches zwischenzeitlich komplett unter der Wasseroberfläche

abgetaucht war, durch den Kran eines Arbeitsbootes des WSA Rhein, Abz.

Schierstein, angehoben und mit einem ausgelegtem Ölschlängel von der o.g.

Steganlage in den östlichen Bereich des Schiersteiner Hafens geschleppt. Dort

wurde das Kajütboot durch einen schweren Hebekran auf einen Trailer am Ufer

gehoben. Die Bergung wurde durch die Wasserschutzpolizeistation Wiesbaden, im

Beisein eines Vertreters der Unteren Wasserbehörde Wiesbaden, überwacht. Dabei

wurde kein weiterer Austritt von Kraftstoffen oder sonstigen ölhaltigen

Betriebsstoffen und demnach keine erneute Gewässerverunreinigung festgestellt.

Durch Beamte der zuständigen WSPSt. Wiesbaden wurden die Ermittlungen an dem

geborgenem Motorboot zur weiteren Sachverhaltsaufklärung aufgenommen.

Personen, die am Mittwoch, den 07.04.2021 in der Zeit vor dem Absinken des

Motorbootes, an den Steganlagen im Schiersteiner Hafen auffällige Beobachtungen

zum Sachverhalt gemacht haben, mögen sich bitte unter der Telefonnummer

06134-5566-0 oder per Mail an WSPSt.Wiesbaden.HBPP@polizei.hessen.de melden.

Räuberische Jugendgruppe unterwegs,

Wiesbaden, Basketballfelder nähe Hauptbahnhof, Donnerstag, 08.04.2021, 17:40 Uhr

(fe) Am frühen Donnerstagabend wurden zwei Jugendliche im Bereich der

Basketballfelder auf dem Schlachthofgelände, aus einer fünfköpfigen

Personengruppe heraus, geschlagen und bedroht. Weiterhin wurden einem der

Geschädigten zwei Schmuckringe entwendet. Die beiden Jugendlichen wurden hierbei

zunächst von der Personengruppe angesprochen und im Verlauf durch ein Mitglied

der Gruppe unvermittelt ins Gesicht geschlagen. Verletzt wurde hierbei niemand.

Daraufhin wurde einem der beiden Opfer unter Androhung von Gewalt zwei

Schmuckringe im Wert von etwa 5 Euro entwendet. Die Gruppe flüchtete

anschließend in Richtung Bahnhof. Ein Täter soll circa 16 Jahre alt und etwa 180

cm groß sein. Er habe dunkle lockige Haare und war mit einer schwarz/weißen

Jacken (Camouflage Muster) und einer dunklen Hose bekleidet. Der zweite Täter

sei ebenfalls circa 16 Jahre alt und habe dunkle lockige Haare sowie eine

dunkelrote Jacke getragen. Weitere Personenbeschreibungen liegen nicht vor. Das

Wiesbadener Haus des Jugendrechts nimmt Hinweise zu der Personengruppe unter der

Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Trickbetrüger weiterhin aktiv, pfiffiger Senior, Wiesbaden, 08.04.2021

(he)Die Polizei warnt weiterhin vor Trickbetrügern, welche in den vergangenen

Tagen mehrfach bei Wiesbadener Bürgerinnen und Bürgern anriefen und diese mit

verschiedensten Maschen um hohe Geldbeträge bringen wollten. Gestern riefen

wieder die „Enkelin“ eines ausgesuchten Opfers und in einem anderen Fall ein

„Arzt“ eines Wiesbadener Klinikums an. Beide waren natürlich wieder

Protagonisten einer ausgedachten Geschichte. Die Enkelin rief an und erklärte

dem Opfer, dass sie einen schweren Verkehrsunfall gehabt habe und nun 22.000

Euro Bargeld für die Reparatur ihres Fahrzeuges benötige. Sie beabsichtige in

einigen Stunden an der Wohnanschrift der 86-jährigen Angerufenen zu erscheinen

und das Geld in Empfang zu nehmen. Nach dem Anruf erfolgte keine weitere

Kontaktaufnahme und es erschien niemand an der Wohnadresse. In einem weiteren

Fall meldete sich ein Betrüger bei einem 82-Jährigen und gab sich als Arzt aus.

Er berichtete, dass die Tochter des Angerufenen mit einer schweren Infektion im

Krankenhaus liege und ein spezielle Medikament bräuchte, welches es nur in

„Amerika“ gäbe. Da die Krankenkasse dies nicht erstatten würde, wollte der Arzt

nun wissen, ob das ausgesuchte Opfer bereit sei die Kosten zu übernehmen. Der

82-Jährige roch den Braten, erbat sich jedoch Bedenkzeit und gab an den „Arzt“

zurückrufen zu wollen. Dieser war mit dessen Antwort natürlich nicht

einverstanden und wollte das Opfer nun mit dem Satz „Ich rufe Sie dann an, wenn

ihre Tochter gestorben ist!“ aus der Reserve locken. Nun schenkte der

aufmerksame Senior dem Telefonbetrüger reinen Wein ein und entgegnete, dass er

gar keine Tochter habe. Zwei Fälle, bei denen kein Schaden entstand. Seien Sie

bitte trotzdem immer misstrauisch und lassen sich nicht auf solche Spielchen

ein. Beenden Sie unmittelbar diese Telefonate und wählen Sie den Notruf 110.

Weitere Hinweise zu den Maschen der Betrügern erhalten Sie unter

www.polizei-beratung.de.

Einbruch in Keller,

Wiesbaden, Geisbergstraße, Montag, 05.04.2021, 23:00 Uhr bis Donnerstag

08.04.2021, 16:00 Uhr

(fe) Im Zeitraum zwischen Montagabend und Donnerstagnachmittag brachen

unbekannte Diebe in der Geisbergstraße in ein Kellerabteil ein und entwendeten

dort Alkoholflaschen. Nach bisherigen Erkenntnissen gelangten die Täter

unbemerkt in ein Mehrfamilienhaus und begaben sich dort in den Keller. Hier

entfernten sie an einem Kellerverschlag ein Vorhängeschloss und stahlen mehrere

Alkoholflaschen im Wert von circa 310 Euro. Täterhinweise liegen nicht vor.

Das 1. Polizeirevier in Wiesbaden nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611)

345-2140 entgegen.

Blitzerreport,

(fe) Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur

Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der

Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie die Messstellen der Polizei

für die kommende Woche:

Freitag: B455 Fort Biehler

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den

veröffentlichten auch unangekündigten Messstellen geben kann.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Anhängerdiebstahl auf Parkplatz,

Rüdesheim, Aulhausen, Am Fichtenkopf, Donnerstag, 01.04.2021 bis Dienstag,

06.04.2021

(fe) Mutmaßlich im Zeitraum vom 01.04.2021 bis 06.04.2021, entwendeten

unbekannte Täter von einem Parkplatz in Rüdesheim-Aulhausen einen PKW-Anhänger

samt Kennzeichen. Der Anhänger, welcher in der Straße Am Fichtenkopf abgestellt

war, hatte einen Wert von etwa 600 Euro. Der Geschädigte entdeckte das Fehlen

seines ungesicherten Anhängers am Dienstag. Täterhinweise liegen bislang nicht

vor.

Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation in

Rüdesheim unter folgender Telefonnummer (06722) 9112-0 in Verbindung zu setzen.

Diebstahl von großer Holzmenge.

Schlangenbad, Bärstadt, Waldgebiet, Januar 2021 bis April 2021

(fe) In den vergangenen Monaten wurden in einem Waldgebiet im Bereich Bärstadt

etwa 73 Kubikmeter gefälltes Holz durch unbekannte Täter entwendet. Das Forstamt

Rüdesheim hatte zuvor etwa 460 Kubikmeter Holz zur Abholung zurechtgelegt. Im

Rahmen der Abholung des Holzes fiel auf, dass umgerechnet etwa zwei LKW-Ladungen

des Holzes im Wert von circa 3.000 Euro fehlten. Das Holz muss zuvor durch

unbekannte Täter abgeholt worden sein.

Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation in

Rüdesheim unter folgender Telefonnummer (06722) 9112-0 in Verbindung zu setzen.

Widerstand mit aggressivem Mann,

Lorch, Kronengasse, Donnerstag, 08.04.2021, 19;45 Uhr

(fe) Am Donnerstagabend wurde in Lorch ein 53-jähriger Mann durch Beamte der

Polizeistation Rüdesheim festgenommen, nachdem er im Rahmen einer

Anzeigenaufnahme Widerstand leistete. Zuvor kam es an der Wohnanschrift des

Tatverdächtigen zu einer familiären Auseinandersetzung, in dessen Verlauf die

eingesetzten Beamten den Mann unter Einsatz von Pfefferspray festnahmen. Zuvor

hatte dieser sich den Anweisungen der eingesetzten Streife widersetzt und sich

aggressiv gegenüber den Beamtinnen und Beamten verhalten.

„Enkeltrick“ schlägt fehl,

Taunusstein, Wingsbach, Donnerstag, 08.04.2021, 17:00 Uhr

(fe) Am Donnerstagnachmittag vereitelte eine aufgeweckte 87-jährige Frau aus

Taunusstein-Wingsbach einen vermeintlichen Betrugsversuch, bei dem sie übers

Telefon von einem unbekannten Täter aufgefordert wurde eine hohe Geldsumme zu

überweisen. Die Frau wurde durch den unbekannten Täter kontaktiert, welcher sich

als behandelnder Arzt ihres Sohnes ausgab. Der Mann gab an, er benötige für die

Behandlung eine Summe von 27.000 Euro. Die aufmerksame 87-jährige konnte durch

gezielte Rückfragen den Betrugsversuch entlarven und das Gespräch beenden. Im

Anschluss meldete sie sich bei der Polizei in Bad Schwalbach und teilte den

Vorfall mit. Seien Sie bei solchen Anrufen immer höchst sensibel. Beenden Sie

diese Kontaktaufnahmen umgehend und wählen Sie den Notruf 110. Überweisen Sie

niemals auf fremde Konten Geldbeträge und händigen Sie keinesfalls

Bargeldbeträge an unbekannte Personen aus. Weitere Informationen bezüglich der

Maschen der Trickbetrüger finden Sie unter www.polizei-beratung.de

Blitzerreport,

(fe) Im Bereich der Polizeidirektion Rheingau-Taunus finden in der kommenden

Woche keine vorangekündigten Geschwindigkeitsmessungen statt.

Trickbetrug kurz vor Vollendung gescheitert +++ Weitere Versuche im Kreisgebiet +++

Bad Schwalbach (ots) – In letzter Minute konnte verhindert werden, dass ein

älteres Ehepaar aus Bad Schwalbach durch Trickbetrüger um seine Ersparnisse

gebracht wurde. Am Donnerstag gegen 17:00 Uhr erhielten die 78 und 73 Jahre

alten Eheleute einen aufgeregten Anruf. Eine weibliche Person berichtete weinend

von einem Verkehrsunfall. Durch geschickte Gesprächsführung, in Verbindung mit

Weinen und Schluchzen, wurden die beiden Senioren davon überzeugt, dass es sich

bei der Anruferin um eine ihrer Töchter handelt. Sie habe bei einem Unfall eine

Person getötet und würde nun von der Polizei festgehalten. Sie könnte nur mit

einer hohen Kaution einer Freiheitsstrafe entgehen. Dann wurde das Gespräch von

einem angeblichen Polizeibeamten übernommen, der den Sachverhalt bestätigte und

als „Kaution“ 77.000 Euro forderte. Als die Eheleute angaben, dass sie über eine

so große Summe nicht verfügten, wollte der angebliche Beamte noch einmal mit der

Staatsanwaltschaft verhandeln. Nach wenigen Minuten meldete sich eine dritte

Person, ein Mitarbeiter der „Staatsanwaltschaft“. Dieser überbrachte die

freudige Nachricht, dass man sich auf eine Kaution in Höhe von 40.000 Euro

einigen konnte. Um die Tochter zu schützen, sollte bei der Abholung auf der Bank

die Kaution nicht erwähnt werden. Man solle angeben, das Geld sei für

Umbauarbeiten am Haus. Mit diesen Angaben erhielten die Senioren, trotz

intensiver Nachfrage der Bankmitarbeiter, dann auch tatsächlich bei ihrer

Hausbank 40.000 Euro in bar. Noch während der Auszahlung erschien dann

glücklicherweise der Schwiegersohn des Paares und konnte den Betrug aufklären.

In Hohenstein kam es eine Stunde später zu einem genau gleichgelagerten Anruf

durch eine vermeintliche Tochter und einen angeblichen Polizisten. Dieser

Versuch scheiterte glücklicherweise bereits in der Entstehung. Seitens der

Polizei kann nicht oft genug vor ständig wechselnden Betrügereien durch

vermeintlich in Not geratene Familienmitglieder, falsche Polizeibeamte oder

Glücksspielversprechen am Telefon gewarnt werden. Vergewissern sie sich immer

bei anderen Personen ihres Vertrauens und der zuständigen Polizeidienststelle,

bevor sie irgendwelche Transaktionen aufgrund vorgespielter Sachverhalte

durchführen.