Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch – 09.04.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Bad Dürkheim: Einbruchsversuch

Bad Dürkheim (ots) – Im Zeitraum vom 07.04.2021, 17:00 Uhr, bis 08.04.2021, 07:00 Uhr kam es in der Sägemühle in Bad Dürkheim zu einem Einbruchsversuch in ein dortiges Werkstattgebäude. Vor Ort konnte festgestellt werden, das bislang unbekannte Täter mit einem nicht bekannten Gegenstand versucht hatten eine Eingangstüre aufzuhebeln. Ins Gebäudeinnere konnten sie jedoch nicht gelangen. Es entstand ein Sachschaden von 800 Euro. Die Kriminalpolizei Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Bad Dürkheim: Beinahe Frontalzusammenstoß

Bad Dürkheim (ots) – Am 08.04.2021 gegen 08:00 Uhr kam es auf der B 37 in Bad Dürkheim zwischen Ruheforst und Kirschtal beinahe zu einem Zusammenstoß zwischen einem PKW und einem entgegenkommenden LKW. Die Fahrerin eines VW befuhr die B37 in Richtung Bad Dürkheim. Nach dem Ruheforst überholte ein ihr entgegenkommender LKW mit Auflieger einen Fahrradfahrer in einer Kurve und zog hierfür auf ihre Fahrspur, obwohl er den Gegenverkehr nicht einsehen konnte. Nur durch ihre sofort eingeleitete Vollbremsung konnte ein Frontalzusammenstoß verhindert werden. Die Frau erlitt in der Folge einen Schock. Zu einer tatsächlichen Berührung der beiden Fahrzeugen kam es glücklicherweise nicht. Von dem LKW ist nur bekannt, dass die Farbe des Aufliegers unten blau, oben grau/beige und mit unbekanntem Aufdruck war. Die Polizei Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Bad Dürkheim: Fahrzeug beschädigt und geflüchtet

Bad Dürkheim (ots) – Im Zeitraum von 04.04.2021 19:00 Uhr bis 08.04.2021, 14:00 Uhr wurde ein in der Gaustraße in Bad Dürkheim abgestellter VW Golf beschädigt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Aus- bzw. Einparken den VW und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. An der linken Seite der Heckstoßstange entstand ein Sachschaden in Höhe von 300 Euro. Es liegen keinerlei Täterhinweise vor. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

