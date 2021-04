Ludwigshafen: FÜCHSE BERLIN – EULEN 28:21 (12:13)

Ludwigshafen – Eine gute Halbzeit reicht nicht. So unterliegen die 30 Minuten top spielenden Eulen ohne die Kreisläufer Christian Klimek und Max Haider bei den Füchsen Berlin 21:28 (13:12). Mit einem 4:0-Lauf zwischen der 32. und der 34. Minute verspielen die Eulen, die auch Spielmacher Dominik Mappes ersetzen müssen, ihre verdiente Pausenführung.

„Wir machen technische Fehler, weil die Überzeugung fehlt“, hadert Trainer Ben Matschke beim 16:22-Rückstand nach 45 Minuten. Mit einem zweiten 4:0-Lauf haben Hans Lindberg und dreimal Lasse Andersson für den entscheidenden Sechs-Tore-Vorsprung gesorgt. Die Berliner haben sich nach dem Seitenwechsel besser auf die Rotation der Eulen am gegnerischen Kreis eingestellt. „In der ersten Halbzeit hat viel gepasst. In der zweiten Halbzeit haben wir viele Freie liegen gelassen, verursachen nicht mehr den Druck“, bilanziert Ben Matschke. Die Chancenauswertung nach der Pause war nicht gut, allein von außen liest sich die Bilanz nicht sonderlich gut (2 von 6), moniert auch der Coach. Der Eulen-Trainer betont aber auch: „Schade! Riesenlob für meine Mannschaft. Sie hat das Herz am rechten Fleck. Sieben Tore Unterschied ist zu hoch!“ „Wir sind mit stark dezimierter Mannschaft angetreten. Unser Matchplan ist über weite Strecken aufgegangen. So haben wir in der Halbzeit auch verdient geführt. In der zweiten Halbzeit ließen die Kräfte nach, so dass Berlin sich einen komfortablen Vorsprung herausarbeiten konnte“, sagt Geschäftsführerin Lisa Heßler: „Ich habe heute wieder viel gesehen, auf dem sich aufbauen lässt!“

Das ist Pech: Mit Max Haider und Christian Klimek stehen beide Kreisläufer in Berlin nicht zur Verfügung. „Ich bin sicher, Ben wird sich wieder was einfallen lassen“, sagt Geschäftsführerin Lisa Heßler, als die doppelte Hiobsbotschaft Gewissheit ist. So startet Jan Remmlinger am Kreis, Azat Valiullin auf Linksaußen. Aus der Not wird eine Tugend: Rotation am Kreis. Das Laufspiel aber schlaucht die immer wieder zum Kreis vorstoßenden Kräfte. Weiterhin pausieren muss Spielmacher Dominik Mappes. Seinen Part übernimmt wie zuletzt Pascal Bührer, entlastet von Max Neuhaus. Lob erntet Leon Hoblaj, der dritte Torwart, für seine Top-Einstellung. Am Mittwoch und geplant auch Donnerstag hatte er noch Prüfungsarbeiten an der Uni, dann ging’s am Spieltag mit Kollege Škof per Bahn nach Berlin. „Das ist Leon – er ist bereit, alles für die Mannschaft zu geben. Auch wenn er möglicherweise nicht zum Einsatz kommt“, lobt Lisa Heßler den 21-Jährigen. Gerade weil Gorazd Škof zuletzt wiederholt Verletzungsprobleme hatte, ist Hoblajs Kommen beruhigend.

Füchse-Trainer Jaron Siewert, mit 27 Jahren jüngster Trainer in der Handball-Bundesliga, beschrieb die Eulen im Vorfeld auf der Homepage der Berliner mit Respekt: „Immer, wenn sie eine sehr gute Abwehrleistung auf die Platte bringen und die Gegner zu Fehlern zwingen, sind sie bereit, für den Erfolg zu kämpfen. Wir müssen uns auf Besonderheiten wie Sieben gegen Sechs einstellen und uns darauf vorbereiten. Die Eulen sind eine emotional kämpfende Mannschaft, die immer bis zum Schluss dran glaubt. Da müssen wir mindestens das gleiche oder ein noch höheres Niveau abrufen und mit Kampf und Leidenschaft die zwei Punkt zuhause holen.“

„Ich glaube an diese Mannschaft“, sagt Füchse-Sportvorstand Stefan Kretzschmar vor dem Spiel gegen die Eulen. Nach sieben Niederlagen in den letzten neun Spielen, drei Schlappen in Serie, sind die Berliner ins Mittelmaß abgestürzt. Das Oster-Trainingslager – für „Kretzsche“ kein Straf-Trainingslager, sondern „ein Fokus-Trainingslager“: „Wir sind mental und vom Zusammenhalt nach vorne gekommen, haben uns in Göppingen aber leider nicht belohnt.“ Für die Partie gegen die Eulen gibt es für den Sportvorstand nur eins: „Wir sind verpflichtet, heute zu gewinnen!“

An der Pausenführung hat Martin Tomovski eine Aktie: Er pariert Siebenmeter von Valter Chrintz beim Stand von 6:6 (12. Minute) und von Hans Lindberg beim Stand von 11:11 (23.). Sechs Paraden hat „Tomo“ in den ersten 30 Minuten, genau so viele wie sein Gegenüber Dejan Milosavljev. Die Eulen funktionieren in der Spielgestaltung – erst mit Pascal Bührer als Steuermann, dann mit Max Neuhaus am Regiepult. Pech haben Hendrik Wagner (6.) und Alex Falk (10.) mit Lattenschüssen. In der 11. Minute führt erstmals der Favorit: 6:5 durch Fabian Wiede. Berlin setzt sich auf 9:7 ab (16.). Die Eulen antworten mit einem 3:0-Lauf durch Treffer von Pascal Durak, der vom Punkt aus trifft, Max Neuhaus und „Johnny“ Scholz. Treffer der Berliner Rückraum-Asse Marian Michalczik und Wiede beantworten Neuhaus und der erneut herausragend arbeitende Gunnar Dietrich – 12:12 nach 25 Minuten. Für die überraschende Pausenführung der Ludwigshafener sorgt Neuhaus: 13:12.

Dejan Milosavljev wird nach dem Seitenwechsel zu einem Erfolgsfaktor. Die Eulen fabrizieren sieben technische Fehler, lassen Chancen liegen, kassieren Tempogegenstöße. Lasse Andersson wird mit sieben Treffern zum Mann des Abends. Hendrik Wagner bringt die Eulen in der 39. Minute noch einmal heran: 16:18 – ein Tor mit 134,66 Stundenkilometern. Aber auch der junge Torjäger, fünfmal erfolgreich, findet in Milosavljev seinen Meister. Stark der Rückraum der Berliner. Das knappe Personalkostüm, die veränderte Taktik nach dem Ausfall von Klimek und Haider schlaucht. Bemerkenswert aber wie sich Bührer (vier von sechs Chancen genutzt) und Neuhaus (drei von fünf genutzt) präsentieren. Und Gunnar Dietrich, der vorbildliche Kapitän, geht voran. Und macht vier Tore. Er ist wie guter Wein: je älter, umso besser! Sieben Tore schlechter waren die Eulen nicht …

Statistik

Füchse Berlin: Milosavljev – Wiede (2), Michalczik (3), Andersson (7) – Chrintz, Matthes (2) – Marsenic (5) – Kopljar (3), Lindberg (4/2), Koch, Gojun, Lichtlein, Holm (2)

Eulen Ludwigshafen: Tomovski (1. – 45. und bei einem Siebenmeter 50.), Škof (ab 45.) – Wagner (5), Bührer (4), Dietrich (4) – Falk (2), Valiullin (1) – Remmlinger – Scholz (1), Durak (1/1), Klein, Neuhaus (3)

Spielverlauf: 0:1 (1. Minute), 1:3 (5.), 3:5 (8.), 5:5 (10.), 9:7 (16.), 9:10 (20.), 12:12 (25.), 12:13 (Halbzeit), 16:13 (34.), 18:16 (39.), 22:16 (45.), 24:18 (50.), 25:20 (54.), 28:21 (Ende) – Siebenmeter: 4/2 – 1/1 – Zeitstrafen: 3/5 – Zuschauer: keine – Schiedsrichter: Christian Hannes/David Hannes (Aachen/Frankfurt).