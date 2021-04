…das wusste ich gar nicht!

Rülzheim (ots) – Genau diese Ausrede bekommt die Polizei bei der Kontrolle von getunten Fahrzeugen immer wieder zu hören. Dabei ist klar, dass man sich im Vorfeld über jede technische Veränderung an seinem Fahrzeug informieren muss. Gestern kontrollierten Germersheimer Polizisten in Rülzheim eine 32-jährige Autofahrerin. Dabei fiel den Beamten direkt auf, dass sie trotz der frostigen Temperaturen mit komplett geöffneten Fenstern unterwegs war.

Bei der Verkehrskontrolle war der Grund dafür schnell gefunden. Verbotenerweise waren die beiden vorderen Seitenscheiben mit dunkler Folie beklebt. Dann kam der so oft gehörte Satz “das wusste ich gar nicht”. Da sie jedoch beim Erblicken der Polizei schnell die Fenster öffnete, schenkten die Beamten dieser Aussage nur wenig Glaube. Noch vor Ort musste sie die Folie entfernen. Zusätzlich kommt auf sie ein entsprechendes Bußgeld zu.

Sachbeschädigung an geparktem Auto

Germersheim (ots) – Am Mittwochnachmittag 07.04.2021 fuhr eine 20-jährige Autofahrerin zu einem Supermarkt in der Konrad-Adenauer-Straße und parkte ihr Auto auf dem Parkplatz. Nach dem Einkaufen stellte sie dann fest, dass ihr Fahrzeug an der hinteren Beifahrertür beschädigt wurde. Ein bislang unbekannter Täter zerkratzte den Lack und beschädigte ein Kunststoffteil an der Stoßstange.

Der Schaden beläuft sich auf etwa 2.000 EUR. Die Tat ereignete sich zwischen 17 und 18 Uhr. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich unter

Tel: 07274 9580 oder per Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.