Auseinandersetzung an Schule

Ludwigshafen-Gartenstadt (ots) – Am Mittwoch 07.04.2021 gegen 13 Uhr wurde eine Schlägerei zwischen 10 Personen an einer Schule in der Schlesier Straße gemeldet. Die Schule wurde umgehend mit mehreren Streifenwagen angefahren. Vor Ort konnten insgesamt 6 Personen rasch voneinander getrennt und befragt werden. Dabei ergab sich folgender Sachverhalt.

Seit geraumer Zeit komme es zu Streitigkeiten zwischen einer 13-Jährigen und zwei jungen Frauen im Alter von 21 und 22 Jahren. Auch heute sei es zu einer Auseinandersetzung gekommen an der auch die Eltern der 13-Jährigen beteiligt gewesen seien.

Allen Beteiligten wurde ein Platzverweis erteilt.

Glas Wasser-Trick

Ludwigshafen-Gartenstadt (ots) – Sagt Ihnen der sogenannte “Glas Wasser-Trick” etwas? Nein? Bei dieser Masche klingeln die Täterinnen oder Täter bei zumeist älteren Menschen und täuschen Übelkeit, eine Schwangerschaft oder die Notwendigkeit einer Arzneimitteleinnahme vor. Sie bitten dann um ein Glas Wasser und erschleichen sich so den Zugang zu den Wohnräumlichkeiten ihrer Opfer. Sie selbst oder eine Komplizin oder ein Komplize stehlen dann unbemerkt Wertgegenstände.

Am 01.04.2021 erging es so auch einer 95-Jährigen. Sie wollte einer bislang Unbekannten helfen und wurde dabei hinterlistig getäuscht. Während sie sich mit der Täterin in der Küche aufhielt, gelang es einer weiteren Person in die Wohnung einzudringen und eine niedrige vierstellige Bargeldsumme zu stehlen.

Bitte bedenken Sie: Trickdiebe sind erfinderisch und schauspielerisch begabt. Sie täuschen eine Notlage vor oder geben sich beispielsweise als Handwerker oder Amtsperson aus, um in die Wohnung ihrer Opfer zu gelangen. Haben Sie keine Angst davor, nicht hilfsbereit zu wirken. Lassen Sie keine Fremden in ihre Wohnung.

Geldbeutel geklaut

Ludwigshafen-Mundenheim (ots) – Einer 69-Jährigen wurden am Mittwoch 07.04.2021 gegen 13 Uhr, in einem Supermarkt in der Hoheloogstraße der Geldbeutel gestohlen. Hinweise auf eine mögliche Täterin oder einen möglichen Täter konnte sie nicht geben.

Im Geldbeutel befanden sich neben einer niedrigen zweistelligen Bargeldsumme auch diverse Dokumente.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1,

Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Unter Alkohol- und Drogeneinfluss gefahren

Ludwigshafen (ots) – Weil er am Mittwoch 07.04.2021 gegen 12:40 Uhr in der Valentin-Bauer-Straße während der Fahrt mit seinem Handy telefonierte, wurde ein 42-jähriger Autofahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei fiel auf, dass der Mann nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war und nach Alkohol roch. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,73 Promille.

Im weiteren Verlauf der Kontrolle gab der 42-Jährige zu, in den letzten Tagen auch Drogen konsumiert zu haben. Ein Test verlief positiv auf Kokain und Amphetamin.

Er muss sich nun wegen der Fahrt unter Alkohol- und Drogeneinfluss und wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.