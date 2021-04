Alkoholisierter PKW-Fahrer dank Zeugen aus dem Verkehr gezogen

Speyer (ots) – Schlangenlinien fuhr am Mittwoch gegen 13:00 Uhr ein 59-jähriger PKW-Fahrer in der Auestraße. Ein aufmerksamer 74-jähriger Zeuge folgte dem PKW und verständigte die Polizei. Der 59-Jährige konnte somit in der Else-Krieg-Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Grund für das Fahrverhalten des Mannes war schnell gefunden.

Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,85 Promille. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Einbruch in Geschäftsräume

Speyer (ots) – Zu einem Einbruch in ein Geschäft kam es am Mittwochmorgen gegen 01:40 Uhr in der Wormser Landstraße. Ein unbekannter Täter warf einen Gullydeckel gegen die Schaufensterscheibe und verschaffte sich somit Zutritt zum Verkaufsraum.

Entwendet wurden Smartphones im Wert von ca. 4.000 EUR. Eine umgehend eingeleitete Fahndung der Polizei nach dem Tatverdächtigen blieb ohne Erfolg.

Der Einbrecher dürfte schätzungsweise 16-30 Jahre alt sein. Er trug eine dunkle Jacke, eine braune Hose, eine schwarze Mütze sowie schwarze Handschuhe und führte eine Sporttasche der Marke Adidas mit sich.

Die Polizei sucht Zeugen, denen der beschriebene Tatverdächtige in der Tatnacht aufgefallen ist. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Baucontainer aufgebrochen

Speyer (ots) – In einen verschlossenen Baucontainer einer Firma in der Werkstraße brachen Unbekannte im Zeitraum von 05.04.2021, 18:00 Uhr bis 07.04.2021, 10:30 Uhr ein. Entwendet wurde ein Fahrrad. Die Höhe des entstandenen Schadens wird derzeit noch ermittelt.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat im Tatzeitraum im Bereich der Werkstraße auffällige Personen oder Fahrzeuge gesehen? Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Telefon 06232/137-0 oder per Email pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.