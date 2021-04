Rekordverdächtige Trunkenheitsfahrt

Maxdorf (ots) – Am Mittwoch 07.04.2021 gegen 20:45 Uhr wurde der Polizeiinspektion Frankenthal durch eine aufmerksame Verkehrsteilnehmerin ein Fahrzeugführer gemeldet, welcher in einem PKW in extremen Schlangenlinien aus Richtung Gerolsheim kommend in Fahrtrichtung Lambsheim und anschließend Maxdorf fahren würde. Das Fahrzeug konnte aufgrund der Zeugenangaben schließlich angehalten werden.

Bei der folgenden Verkehrskontrolle ergab ein Atemalkoholtest bei dem 41-jährigen Fahrzeugführer einen Wert von 4,83 Promille. Der genaue Promillewert im Blut wird nach erfolgter Blutprobenentnahme durch die Rechtsmedizin Mainz ermittelt. Bis das endgültige Ergebnis eingeht, vergehen einige Tage bis Wochen. Aufgrund des Promillewertes im Atem ist der Fahrzeugführer seinen Führerschein jedoch jetzt schon los.

Kontrollen der Polizei

Mutterstadt (ots) – Am Mittwochnachmittag 07.04.2021 zwischen 14:30-15:30 Uhr haben Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt eine Geschwindigkeitskontrolle in der Von-Ketteler-Straße durchgeführt. Eine Autofahrerin hatte die zulässige Höchstgeschwindigkeit um 14 km/h überschritten, was ein Verwarnungsgeld in Höhe von 25 Euro nach sich zog.

Außerdem sind zwei Autofahrer verwarnt worden, weil sie gegen das Durchfahrtsverbot in dem sich an die Von-Ketteler-Straße anschließenden Wirtschaftsweg verstießen (20 Euro).

Verkehrsunfallflucht im Schlittweg – Zeugen gesucht

Beindersheim (ots) – Am Mittwoch07.04.2021 gegen 20:00 Uhr Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht im Schlittweg in Beindersheim. Ein 22-Jähriger befuhr in seinem schwarzen PKW der Marke Seat in Fahrtrichtung Heßheim. Ihm kam auf Höhe der dortigen Grundschule ein anderer PKW entgegen, welcher den PKW des 22-Jährigen im Vorbeifahren touchierte. Im Anschluss entfernte sich die verantwortliche Person unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Die Schadenshöhe bewegt sich im unteren vierstelligen Bereich. Aufgrund der laufenden Ermittlungen sucht die Polizei nach Zeugen des Vorfalls. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.